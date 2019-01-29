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Когда чиновнику можно простить коррупцию?

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Когда чиновнику можно простить коррупцию?

Пока правительство думает — отвечают читатели

Политика

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Петр Саруханов / «Новая газета»

Минюст предложил прощать чиновникам коррупционные преступления, которые те получили «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». К разработке этой новой смягчающей нормы уже привлечены эксперты из Минтруда, МВД, Генпрокуратуры и СК, а вскоре свои рекомендации даст и правительство.

Список «обстоятельств непреодолимой силы», которые, «делают невозможным соблюдение запретов» (то есть мешают осуществлять коррупцию) обещают предъявить позднее, после общественной дискуссии вокруг инициативы, а затем и  закрепить в тексте закона.

версия минюста. обновлено

Чиновника не следует наказывать за коррупцию:
 
  • если он живет в моногороде или в ЗАТО, где трудно избежать конфликта интересов;
  • если он тяжело болен;
  • если спорной собственностью владеют его бывшие члены семьи и общие с ними дети.

Источник

«Новая газета» решила не ждать, а предлагает эти общественные слушания объявить прямо сейчас. В комментариях под этой публикацией мы просим читателей назвать обстоятельства, при которых взятки чиновникам можно простить.

версия читателей. обновляется!

Чиновника не следует наказывать за коррупцию:
 
  • если перед получением взятки он пообещает поделиться с чиновниками Минюста, которые предложили простить его;
  • если это случится под гипнозом, под дулом пистолета;
  • если бес попутал;
  • если корги жалобно смотрела и скулила, хотела личный бизнес-джет;
  • если он скажет: «Мамой клянусь, не мог себя преодолеть!»;
  • если кто-то перевел денег на карточку против воли честного чиновника;
  • если чиновник несовершеннолетний;
  • если скидки на яхты действуют последний день;
  • если он не хотел брать взятку, но Данила Багров из «Брат-2» говорит: «Да ладно, че ты?»
  • если не хватает на девяток яиц;
  • если взятку дали в Прощеное воскресенье;
  • если смерч напихал чиновнику полные карманы меченых купюр;

Ждем вариантов! =)

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Теги:
чиновники, взятки, конкурс

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