Когда чиновнику можно простить коррупцию?

«Новая газета»редакция
Минюст предложил прощать чиновникам коррупционные преступления, которые те получили «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». К разработке этой новой смягчающей нормы уже привлечены эксперты из Минтруда, МВД, Генпрокуратуры и СК, а вскоре свои рекомендации даст и правительство.
Список «обстоятельств непреодолимой силы», которые, «делают невозможным соблюдение запретов» (то есть мешают осуществлять коррупцию) обещают предъявить позднее, после общественной дискуссии вокруг инициативы, а затем и закрепить в тексте закона.
версия минюста. обновлено
Чиновника не следует наказывать за коррупцию:
- если он живет в моногороде или в ЗАТО, где трудно избежать конфликта интересов;
- если он тяжело болен;
- если спорной собственностью владеют его бывшие члены семьи и общие с ними дети.
«Новая газета» решила не ждать, а предлагает эти общественные слушания объявить прямо сейчас. В комментариях под этой публикацией мы просим читателей назвать обстоятельства, при которых взятки чиновникам можно простить.
версия читателей. обновляется!
Чиновника не следует наказывать за коррупцию:
- если перед получением взятки он пообещает поделиться с чиновниками Минюста, которые предложили простить его;
- если это случится под гипнозом, под дулом пистолета;
- если бес попутал;
- если корги жалобно смотрела и скулила, хотела личный бизнес-джет;
- если он скажет: «Мамой клянусь, не мог себя преодолеть!»;
- если кто-то перевел денег на карточку против воли честного чиновника;
- если чиновник несовершеннолетний;
- если скидки на яхты действуют последний день;
- если он не хотел брать взятку, но Данила Багров из «Брат-2» говорит: «Да ладно, че ты?»
- если не хватает на девяток яиц;
- если взятку дали в Прощеное воскресенье;
- если смерч напихал чиновнику полные карманы меченых купюр;
Ждем вариантов! =)