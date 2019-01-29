Чей «Наш Санкт-Петербург»?

Портал «Наш Санкт-Петербург» — редкий пример эффективного инструмента обратной связи между властью и горожанами — как выяснилось, раздражает и чиновников, и депутатов, и коммунальщиков. И своей анонимностью, и тем, что заставляет их работать. Сайт стал лауреатом национальной премии «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее решение для умного города».

Титульная страница портала «Наш Санкт-Петербург»

С помощью портала петербуржцы в один клик отправляют жалобы на дорожные ямы, дворовый мусор и похабные надписи на стенах. За четыре года система приняла 1,4 млн сообщений от граждан и помогла решить 1,3 млн проблем, говорится на сайте. Даже «Активный гражданин» в Москве нельзя назвать аналогом: там москвичи могут лишь принимать участие в голосованиях преимущественно по общегородским вопросам.

Анонимов просят расчехлиться

Как легко догадаться, ресурс для многих ведомств стал настоящей головной болью. Петиция с просьбой реформировать портал «Наш Санкт-Петербург» появилась на сайте Change.org еще два месяца назад, но тогда она не привлекла особого внимания. В открытом письме врио губернатора Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову пользовательница по имени Гульнара Борисова сообщала, что «ужас при словосочетании «портал «Наш Санкт-Петербург» охватывает все профессиональное сообщество, занимающееся управлением жилых и нежилых домов». Сам сайт в письме называют монстром и компьютерной игрой. В заключение петиции Борисова указывает на три реформы, которые следует провести с порталом:

деанонимизировать пользователей через «Госуслуги»;

разрешить жаловаться только тем, кто уже безуспешно обращался в жилконтору;

разрешить жаловаться на домовые проблемы только тем, кто имеет отношение к дому.

Про портал вспомнили в январе 2019 года, когда по жалобе анонимов коммунальшики замазали серой краской симпатичное граффити в начале Суворовского проспекта. Депутат парламента Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия») объявил конкурс на лучшую фотографию с каким-нибудь городским граффити. «Новой» он объяснил, что к запуску проекта его подтолкнуло то, что в нашем городе из-за жалобщиков уже не первый раз исчезают красивые рисунки: заявку на очищение стен неравнодушные анонимы всегда подают через портал «Наш Санкт-Петербург».

Так город лишился талантливых портретов Юрия Шевчука и Дмитрия Нагиева в образе прапорщика Задова.

Четырбок напомнил про петицию Гульнары Борисовой и направил в Смольный обращение по вопросу реформы портала «Наш Санкт-Петербург».

Анонимность действительно далеко не всегда идет на пользу делу. Еще до инициативы Четырбока депутат Борис Вишневский («Яблоко») сетовал на то, что по жалобе неизвестных граждан могут моментально разгромить цветник, спилить сирень или закрасить граффити. «Создается впечатление, что чиновникам сказали, что будут оценивать их работу по проценту отработанных [через портал] жалоб, — размышлял яблочник в фейсбуке. — Поскольку самое простое — разгромить цветник или стереть граффити, то они и идут по пути наименьшего сопротивления».

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански объяснил «Новой», что деанонимизация может обернуться проблемами для заявителей. «Некоторые люди справедливо боятся, что им будут мстить, спускать колеса автомобилей, бить стекла, — отмечает Врански. — Зачем им это надо? За деньги, которые люди платят, они хотят получать качественные услуги».

Замазанное по жалобе через интернет-портал граффити на Невском проспекте / Фото: vk.com

Незаконный портал

«Новая» нашла автора петиции Гульнару Борисову, которая не скрывает, что возглавляет ТСЖ «К. Заслонова 11». Она уточнила, что, публикуя письмо, выступила скорее в качестве главы Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений. Обращение уже подписали 770 человек. В комментариях ей свою поддержку открыто выражают главы других ТСЖ и ЖКС. По словам Борисовой, в управляющих организациях больше всего раздражены тем, что необходимость реагировать на жалобы с портала разрушает их текущие планы по управлению домом. Кроме того, необоснованно увеличиваются расходы. «Предположим, сегодня я планирую озадачить дворника мытьем парадной, но [из-за жалоб на портале] я вместо этого покупаю краску и отправляю дворника закрашивать граффити, — жалуется домоуправ. — С плановых работ людей срывают на второстепенные задачи». Кроме того, по ее словам, существует «подковерная борьба», когда некие злопыхатели оставляют десятки одинаковых мелких жалоб. «Вот, например, посторонние люди раскидали 17 жалоб за один день, — сетует Борисова. — Я потратила 30 тысяч рублей для того, чтобы подкрасить, подмазать, подшпаклевать, хотя мы в принципе планируем ремонт парадных. А 30 тысяч — это треть от ремонта одной парадной».

Надо отметить, что закон на самом деле не обязывает коммунальщиков незамедлительно реагировать на обращения с портала. На сайте уточняется, что поступающие жалобы не попадают под действие федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Почему же в таком случае портал настолько эффективен?

«Все главы районов соревнуются в рейтинге. А рейтинг формируется на основании портала, — объясняет Гульнара Борисова. — Каждый понедельник утром в районных администрациях собираются совещания. Они там только его и обсуждают!»

Красимир Врански считает, что жалеть коммунальщиков, страдающих от погони глав районов за рейтингом, не стоит. «Коммунальщики существуют благодаря покровительству районной администрации. Потому что за те нарушения, которые у них уже есть, администрация их покрывает, — объясняет лидер «Красивого Петербурга». — Без покрывательства их бы уже давно выгнали, и жители организовали бы свое ТСЖ. Такие взаимоотношения построены между чиновниками и управляющими компаниями по их обоюдному желанию». Врански убежден, что управляющие компании могут дать отпор администрациям, указав на наличие 30-дневного срока по обращениям граждан. При этом он отмечает, что в указанный срок необходимо дать ответ, а не решить проблему.

Денис Четырбок заявил «Новой», что в ближайшее время ожидает от правительства действий по реформе портала «Наш Санкт-Петербург». Он объяснил, что следует продумать разные сроки и разные сезоны для всех видов работ. «Если сейчас вы подадите жалобу на дыру в асфальте, то под снегом вы не устраните ее в течение десяти дней, — резонно отметил депутат. — А когда по любым вопросам есть срок десять дней, то появляется фотошоп».

Однако администрация «Нашего Петербурга» уже учитывает сезонность: так, например, в октябре закрылся прием жалоб на содержание газонов и дорожной разметки, зато начали принимать обращения о неубранном снеге. «Мы зря обсуждаем реформу портала, — говорит Красимир Врански. — Это же Четырбок, его инициативы не реализуются. Просто он публикует каждый запрос, который ему поступает».

Между тем Гульнара Борисова уверена, что популярностью сайта озабочены и в Смольном. На заседании общественного совета при вице-губернаторе по ЖКХ Николая Бондаренко в декабре прошлого года договорились обсудить портал феврале-марте. «Сам борюсь с ним», — заявил Бондаренко, имея в виду «Наш Санкт-Петербург».

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕДАКЦИИ | АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ | PDF