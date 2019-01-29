Инглвуд, 35-я секунда, настил

Дядя Федя не съел медведя. Райан Бейдер ткнул лапой, и карьера 42-летнего Федора Емельяненко, величайшего из великих, де-факто в Калифорнии и завершилась.

Мешком упасть на настил на 35-й секунде «боя года» — это сильно. Многомиллионную телеаудиторию, особенно российскую, повергло в шок даже не поражение, которое предсказывали серьезные эксперты, а то, как оно случилось. Домашняя заготовка американского бойца (а его тренерский штаб специально репетировал стартовый хук) сработала убийственно и с первого раза.

Самый авторитетный человек в мире смешанных боевых искусств, носящий гордое прозвище Последний Император, оказался не в том месте и не в то время. Годков десять бы назад Райану Бейдеру он бы показал, что такое настоящий бой. Но сейчас завершается десятилетие, которое весьма подпортило имидж российского бойца номер один и легенды ММА.

История, конечно, банальная. На исходе действительно блистательных для Емельяненко нулевых и в начале десятых он проиграл три боя подряд — Фабрицио Вердуму, Антониу Силве и Дэну Хендерсону. Уже после Силвы Федор поставил точный диагноз — «пора завязывать». Карьеру он прервал, но не завершил, а в 2017-м, к несчастью, возобновил.

Мир любит такие возвращения, пиар во многом на этом и стоит, особенно в боксе и смешанных единоборствах. В девяти случаях из десяти подобные выходы заканчиваются крахом, но кого это останавливало?

Спортивное сообщество легко покупается на рекламу, ближайшее окружение радо выгрести все до донышка, бывший чемпион в какой-то момент сам начинает верить в сказку, получает по полной деньгами, но и по репутации — тоже. Федора было искренне жаль, когда он в июне 2017-го в Нью-Йорке попытался биться на равных с Мэттом Митрионом, но сразу после обоюдного нокдауна был уничтожен — на 74-й секунде с начала поединка. Это был даже не звонок, это был набат: все, хватит, достаточно!

Но контракт с Bellator был уже заключен, на Гран-при Емельяненко заявился, и отступать было вроде как некуда. Сетка ему досталась куда проще, чем будущему сопернику по финалу, но Гран-при и раскручивался под Емельяненко. Два барьера он преодолел, победив Фрэнка Мира и Чейла Сонена, дальше ждал финал и последний по контракту бой. То, что великое возвращение неизбежно обернется великим унижением, уже никого не волновало. Емельяненко гарантированно должен был получить 300 тысяч долларов, его соперник, 35-летний американец Райан Бейдер, — 150 тысяч, все это без учета разного рода бонусов.

Бейдер готовился целенаправленно к Емельяненко. Без всяких скидок на возраст соперника.

Манеру ведения боя россиянин не менял на протяжении всей карьеры, ее изучили вдоль и поперек, но Бейдер с командой готовили и сюрпризы. После боя будущий чемпион сам об этом скажет: «Мы полагали, что он будет опасаться моей борьбы, благодаря чему мне будет проще наносить удары в голову… Я знал, что этот хук решит исход поединка».

Какую тактику разрабатывал тренерский штаб Федора Емельяненко, неясно — повода ее анализировать не представилось. Пока оптимисты из числа поклонников российского ветерана с умным видом рассуждали, что против Бейдера у Федора есть шансы именно в стойке, команда соперника готовилась побить легенду его же оружием. Из тренировочных лагерей Емельяненко (Старый Оскол–Голландия–Калифорния) потоком шли радужные известия. Тренер Федора Питер Тайссе говорил о том, что его подопечный «умеет все что угодно», и выразил пожелание, чтобы Емельяненко соперника «прикончил в партере». То есть там, где Бейдер наиболее силен. То, что американец не будет дожидаться удобного момента для перевода боя в партер, тренер не учел. А еще он сказал незадолго перед боем, что Федор «в очень хорошей форме».

Однако после фиаско в пригороде Лос-Анджелеса Инглауде Питер Тайссе заявил, что у Последнего Императора были проблемы — беспокоили плечо и колено, к тому же во время сборов в Голландии он заболел. Тренер, похоже, все знал про уровень готовности Емельяненко и состояние его здоровья, но отрабатывал номер до конца и грамотно вводил общественность в заблуждение. А чашу позора предстояло испить россиянину.

Итог наставник подвел такой: «Думаю, Федор завершит карьеру». И без того понятно.

Мало кто из возвращенцев признается, что они пошли на риск по материальным причинам. Наверное, и Федор скажет, что им двигало желание достойно завершить карьеру на самом высоком уровне. Чем эта попытка завершилась, видел весь мир: Инглауд, 35-я секунда, настил, семь тридцать утра по московскому времени.

Сейчас все доброжелатели пишут, что такой итог никак не скажется на репутации Федора Емельяненко, авторитет которого незыблем. Пока же лучше всего сказал о Федоре триумфатор последнего боя Райан Бейдер: «Снимаю перед ним шляпу».