«Ихтамнеты» пишут президенту

письмо первое

(Во всех письмах сохранена орфография и пунктуация авторов) «Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу Прошение Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <…> уроженец Российской Федерации Свердловской области <…>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины <…> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР [Вооруженных сил Донецкой Народной республики] 5 ОМСБ [отдельный мотострелковый батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг. Письмо Сергея Егорова — Владимиру Путину. Крупнее За время моего нахождения в Украинской тюрьме здоровье мое ухудшилось, условия содержания не соответствуют нормам и конвенции по правам человека. С каждым днем пребывания в тюрьме мне становится все хуже, мои права нарушаются правоохранительными органами и судебными органами Украины. <…> Фактически я нахожусь в данной тюрьме как заложник и гражданин Российской Федерации».

письмо второе

Руслан Гаджиев. Кадр: «Медийная инициатива за права человека» Письмо Руслана Гаджиева — Владимиру Путину. Крупнее «Уважаемый Владимир Владимерович. Я, Гаджиев Руслан Джуполавич, 1973 <…> уроженец Российской Федирации Ставропольского края <…>, в настоящее время нахожусь в Бахмутском СИЗО Донецкой облости. 25.01.2015 был задержан (взят в плен) 128 горно пехотной ротой, Украинскими военными. Провохронительными органоми Украины был обвенен по ст. 258–3 ч. 1, ст. 263 ч. 2, ст. 437, ст. 258 ч. 3 УК Украины. Артемовским гор-рай судом Донецкой облости приговорен к 15ти годам лишения свободы. Я находился в качестве водителя механика танка Т‑64. Батальон Август как доброволец Российской Федирации. Считаю что я выполнял свой патриотический интор-национальный долг. За время прибывания в Украинской тюрьме мое здоровье значительно ухудшилось. Квалефецированая медецинская помощь мне неоказывалась. На данный момент у меня сильные головные боли в результате контузии. С каждым днем у меня катастрофически падает зрение».

У администрации президента в Москве. Фото: Виктория Ивлева, специально для «Новой»

письмо третье

«Президенту Российской Федерации от гр. РФ Седикова Алексея Сергеевича, 1979 г.р., уроженца Архангельской области. <…> В ночь с 10.07.2016 на 11.07.2016 был взят в плен в ходе разведывательной операции в составе группы. Являюсь военнослужащим НМ ЛНР 7 ОМБр [Народной милиции Луганской народной республики] 2 армейского корпуса, 2 батальона, 6 роты, командир мотострелкового взвода, звание старший лейтенант. В ходе боестолкновения был тяжело ранен и пленен 54 ОМБр ВСУ <…> Алексей Седиков. Фото: Алена Лунькова / телеканал СТБ 3 марта 2017 года осужден к 11 годам лишения свободы. За этот период времени и по настоящий момент квалифицированная помощь не оказывается по указанию властей. Переводят с одного места в другое, не давая врачам исполнить свой долг. <…> 2 сентября 2017 г. пришлось самому выкручивать вторую часть аппарата Елизарова без анестезии в присутствии медиков.<…> Письмо Алексея Седикова — Владимиру Путину. Крупнее 30 ноября по просьбе администрации мной было написано прошение на имя президента Петра Порошенко о помиловании. <…> 14 декабря 2017 года направлен в Харьковское СИЗО‑27 по причине подготовки к процессу обмена заложниками (речь идет об обмене между Украиной и ОРДЛО, к которому формально граждане России не могут иметь отношения. — ​В. И.). 27 декабря в последний момент как и все граждане России был снят с процесса обмена заложниками <…> 2 февраля 2018 года оступился в камере и сломал ногу, которая без того в плохом состоянии. <…> 6 февраля после осмотра врачом было установлено вытяжение ноги спецконструкцией, было заявлено о необходимости проводить операции, но мер принято не было, 38 дней пролежал на вытяжении <…>. 15 апреля 2018 был направлен в Волынскую область, ИК‑42, где мне отказывали в лечении и переводе в санчасть до тех пор, пока я вновь 3 мая 2018 не сломал ногу <…> 18 мая было принято решение о перемещении меня в Киевскую областную больницу для консультации и прогноза дальнейших действий. В настоящий момент мое состояние здоровья ухудшается, держится температура тела 37,3–37,4, и раненая нога в состоянии воспаления <…>».

Заканчиваются эти письма примерно одинаково, вот так:

«Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину».

Всего такие прошения президенту России подали двадцать один гражданин и одна гражданка России, содержащиеся в колониях и СИЗО Украины по обвинениям в различном участии в войне на Донбассе.

Написаны эти письма были еще в августе прошлого года и сразу же переданы российской стороне по дипломатическим каналам.

Никакого ответа на прошения наша страна не дала, никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжала играть в «ихтамнетов» на всех уровнях.

Но должно же государство, мощью своей пропаганды пославшее этих людей на Донбасс, сподвигнувшее их взять в руки оружие против народа другой страны, признать в конце концов их существование, тем более сейчас, когда они молят о помощи? Просто существование каждого в отдельности — ​от жителя Якутии Василия Кусакина до супружеской пары из Санкт-Петербурга Ольги Ковалис и Павла Черных, от москвича Дениса Сидорова до иркутянина Валерия Гратова?..

Мы сейчас не говорим о степени их вины или невиновности с точки зрения России или Украины, мы говорим о том, что они есть, они в неволе, они наши граждане, Украина готова их отдать, и сами они об этом просят. Не просто просят — ​пишут ходатайства, челобитные президенту своей страны с просьбой обменять их на сидящих в России украинцев. Так что важнее для России — ​продолжать мучить Сенцова, Балуха, сажать Гриба, то есть карать, карать, карать — ​или вызволить наших граждан? Что важнее для нас как для общества, не лишенного милосердия, — ​вернуть своих или наказать чужих?

Активисты и российские граждане подписывают требование освободить россиян, находящихся в украинских СИЗО за участие в конфликте на Донбассе. Фото: Виктория Ивлева, для «Новой».

Еще раз — ​я не обсуждаю вину, я обсуждаю возможность облегчения участи граждан моей страны и соседней, попавших в жернова войны.

Где ты, Родина, и где твоя любовь, почему молчишь?

Тринадцать раз в общей сложности Украина обращалась к Российской Федерации с предложениями обменять граждан России на сидящих в российских тюрьмах и СИЗО украинцев. Последний раз это было на днях, в ПАСЕ, когда вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко буквально прокричала фамилии журналистам, добавив: «Заберите своих, отдайте наших!»

Группа гражданских активистов — ​тех, кто действительно хочет забрать своих и отдать чужих, — ​подала копии этих прошений, полученных в аппарате украинского омбудсмена, в администрацию президента России, МИД, другие организации и попросила ответить на вопрос: что делает наше государство для обмена вот этих конкретных людей?

Их полный список:

Александр Валерьевич Саттаров, Фарух Исламович Камалов, Денис Владимирович Сидоров, Евгений Викторович Шаталов, Вячеслав Николаевич Высоцкий, Руслан Джупалавич Гаджиев, Игорь Владимирович Кимаковский, Александр Анатольевич Валехидис, Владислав Владимирович Гречин, Виктор Александрович Агеев, Олег Сергеевич Даронин, Евгений Игоревич Мефедов, Мурат Георгиевич Джимиев, Василий Александрович Кусакин, Павел Сергеевич Черных, Сергей Геннадиевич Егоров, Алексей Михайлович Шибаев, Анатолий Владимирович Бусыгин, Ольга Валерьевна Ковалис, Валерий Александрович Гратов, Алексей Сергеевич Седиков.

Еще один гражданин России из этого списка, Валерий Александрович Иванов, погиб в колонии в декабре 2018 года. Обстоятельства смерти выясняются. Прошение об обмене — ​последний в жизни документ, им подписанный.