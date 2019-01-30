Курс на болото

Два снаряда в одну воронку обычно не попадают, а в одно болото — за милую душу. Более того, жизнь показала, что в одно болото может попасть боеприпасов сразу на 1 миллион 300 тысяч рублей. Со ссылкой на прокуратуру Петропавловск-Камчатского гарнизона выболтаем военную тайну: такое случилось на Камчатке.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Камчатка далеко, поэтому мы с вами никакой стрельбы не слышали. А она там была. К счастью, учебная. Почему к счастью? Потому что, если бы так стреляли в боевой обстановке, неприятель уже захватил бы на полуострове все вулканы (тем более что многие из них — спящие, а спящих легче взять врасплох).

Дело было так: одна из камчатских военных частей палила на учениях из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. А когда дым рассеялся и пришла пора составлять отчет, заместитель командира части понял, что мало будет написать «Пиф-паф!». Начальству больше понравится, если он напишет «Пиф-паф, ой-ей-ей!». И он дал указание внести в раздаточные ведомости завышенное количество боеприпасов. Вроде их израсходовали в ходе победоносных учений.

Тяжело в учении, нелегко и в надувательстве. Надо же куда-то сбагрить неиспользованные боеприпасы. В металлолом их сдать? В цветочной клумбе захоронить? Задачу решили с солдатской смекалкой: боеприпасы потихоньку вывезли с полигона и утопили в болоте. Все это было проделано, как отмечает прокуратура, «в целях создания видимости качественного проведения занятий».

Ну вот и выскочило слово, которое характеризует российскую жизнь на протяжении столетий: видимость. При любой власти и при любой погоде, на равнине и в горах видимость у нас замечательная, и люди, способные ее создавать, превосходят в мастерстве людей, способных делать все остальное. По всей видимости, и в целеустремленности тоже превосходят. Мы даже не представляем себе эту целеустремленность и удивиться ей по-настоящему не можем.

К примеру, в Чувашии собираются судить директора одного из чебоксарских техникумов, и что же в этом учебном заведении произошло? Там сочинили документы о том, что техникум обучил и выпустил в суровую капиталистическую жизнь 22 учащихся, освоивших востребованную профессию слесаря по ремонту автомобилей. При беззастенчивой фальсификации в документы были внесены не какие-нибудь придуманные имена и фамилии. Молодые люди с этими персональными данными живут где-то рядом, но порога техникума не переступали и, как выяснилось, даже не подозревают, что они тут числились учащимися, а теперь числятся дипломированными специалистами в промасленных спецовках. Возможно, некоторые из них с трудом отличают цилиндр двигателя от фетровой шляпы, а свечи зажигания от проктологических свечей, но этого и не требуется. Стране, похоже, обученные авторемонтники вообще не нужны, если учебные заведения могут выпускать их на бумаге, а автомобили при этом как-то ремонтируются и нередко покидают мастерские своим ходом.

Итак, директор техникума и его подчиненные создали видимость плодотворного учебного процесса и получили премию. Но за счет каких усилий? Уж не легче ли было обучить 22 человека, чем оформить 22 фиктивных диплома? Это сколько же бумаг надо было сочинить? Наверное, в таких случаях для достоверности приходится наделать побольше искусственных следов учебы — ну там пометки в журнале посещения, оценки за контрольные работы. На столе в учебном классе уместно нацарапать ножом «Здесь был Вася» (на имя Васи желательно оформить красный диплом). Еще неплохо бы сварганить для возможных проверяющих отчет о культмассовой работе — о прослушивании вымышленной группой учащихся симфонической сюиты «Поручик Киже». В общем, не жаль потратить уйму сил, чтобы не работать.

Чем выше, тем видимость лучше. На уровне правительственных кабинетов — замечательная видимость экономического благополучия. Производители не спорят, торговля к изменяющейся обстановке приспосабливается. Между тем известная загадка: «Что было раньше — яйцо или курица?» — со временем будет звучать так: «Что было раньше — упаковка по девять яиц или курица по 200 рублей?»

Видимость демократии ничуть не хуже. Имеются какие-то партии, общественные палаты, советы при… (или около). Можно даже выйти на площадь с протестом. Только чтобы сразу уладить отношения с правоохранительными органами, желательно до выхода внести предоплату штрафа. Или сперва отсидеть авансом 15 суток, а уж потом с полным правом размахивать флагом.

Видимость патриотизма — полная. С любого пригорка хорошо видны зарубежные дворцы наших патриотов. Не рядовых патриотов, а видных. Если видный патриот на крыльце между колоннами не просматривается, значит, он отлучился в Россию попить березового сока и послушать кваканье лягушек.

Что самое интересное, сплошная видимость во всех сферах нашей жизни на саму жизнь уже никак не влияет. Как жили, так и живем. Есть видимость стабильности, и замечательно. Взять случай, с которого мы начали. Повлияют ли манипуляции с боеприпасами на обороноспособность страны или хотя бы на самочувствие лягушек из болота? Едва ли. Лягушки, на радость дворцовым патриотам, будут квакать в той же тональности, а в слове «обороноспособность» как было семь букв «о», так и останется.