Ушли за радугу принудительно
В России нет условий для нормальной жизни людей и собак в публичных пространствах. Но разве это повод убивать?
Фото из личного архива Алексея Плошко
Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»
15 января в Солнечногорском районе Московской области неизвестный застрелил трех собак, гулявших с хозяином в лесу. Владелец животных остался жив, три домашние собаки породы австралийская овчарка погибли на месте.
В семье Плошко всегда были собаки. Сначала колли, герои знаменитого фильма из детства «Лесси». «Когда одной из них не стало, мы начали присматриваться к породам. Случайно увидели аусси — австралийских овчарок, их тогда было всего несколько десятков в России. Порода только начинала становиться популярной. Стихийно поехали смотреть какого-то засидевшегося щенка у заводчиков. И с первого взгляда влюбились в Федю и в породу в целом. Домой мы приехали с щенком. Нашим детям тогда было десять лет и два года. Они выросли вместе с Федей. Остальные собаки у нас появлялись по очереди, щенки не отпускали нас с первого взгляда и оставались жить с нами», — рассказывает Алексей Плошко.
Феди больше нет. Как и его младших друзей Триши и Браво. Они не вернулись с обычной субботней прогулки со своим человеком в лесу. Когда умирает четвероногий друг, у владельцев собак принято говорить: «Ушел за радугу». Их убил другой человек. Он стрелял из засады с расстояния в двадцать метров. Алексей и две другие его собаки, шедшие сразу за ним, чудом остались живы. Феде было восемь с половиной лет, Трише и Браво по четыре года, это даже не половина собачьей жизни.
Австралийские овчарки изначально выводились американскими заводчиками для работы на ферме — они помогали человеку управляться со скотом. Позднее, благодаря своему дружелюбному характеру и яркой внешности, они стали популярны как активные собаки-компаньоны. Австралийцев рекомендуют брать в семьи с детьми.
В Москве быть собачником трудно. Я, к примеру, живу в центре города. В моем доме четыре собаки. Чтобы у животных была возможность получать достаточно прогулок для здоровой жизни, мы минимум два раза в неделю ездим по сорок минут в одну сторону на машине в лес, в бассейн и на тренировки. В Москве нет условий для комфортного выгула.
Немногочисленные парки и скверы не дают возможности соблюдать личное пространство всех окружающих, будь то другой собачник, подросток на скейте или мама с маленьким ребенком. В России нет инфраструктуры для владельцев домашних животных. Как следствие — нет культуры мирного и удобного сосуществования животных с людьми.
Плохо оборудованы и специализированные площадки для выгула в городе. Не продумана система утилизации отходов жизнедеятельности, поэтому мало развита культура уборки за собаками. Для примера: в странах Евросоюза и в США в любом парке, где разрешен выгул собак, стоят стенды с биоразлагаемыми пакетиками и специальные урны. Есть фонтаны с питьевой водой. А в аэропортах, рядом с туалетами для пассажиров, оборудованы комнаты, где можно выгулять путешествующего питомца. В большинство ресторанов можно с собакой, есть пляжи для питомцев.
В России культура «дог-френдли» совсем не развита. С собаками нельзя ездить в большинстве видов общественного транспорта. А чтобы сесть с псом в такси, придется еще поуговаривать водителя, даже если заранее указать услугу перевозки животного и оплатить ее дополнительно. Почти нет кафе, в которые можно заходить с питомцами. Зато есть разъедающие лапы в кровь реагенты на улицах, догхантеры, раскидывающие отраву, и убийцы с огнестрельным оружием.
Трагедия в семье Плошко произошла в лесу около деревни Исаково 15 января 2019 года. Алексей Плошко описывает случившееся:
- «В этот лес кроме нас ходит множество людей: лыжники зимой, летом грибники, отдыхающие, катающиеся на лошадях и технике, с детьми и с питомцами. Я иногда брал своих детей на прогулку с собаками.
- Всегда, идя в лес, я надеваю какую-то яркую одежду, чтобы меня было заметно издалека. В тот раз на мне была красная куртка. Я никогда не отпускаю своих собак из поля видимости, 20–30 метров на открытой местности, не больше.
- Если в лесу я слышу или вижу приближающихся людей, я подзываю собак к себе, при необходимости пристегиваю поводки. Я не даю собакам бесконтрольно приближаться к людям, которых мы встречаем во время прогулок.
- Ни разу не было конфликтов, никто не высказывал нам замечаний или тем более угроз. За более чем два года регулярных прогулок мы встретили буквально несколько человек с охотничьим оружием, и оно всегда было в чехлах. Ни разу мы не встречались с егерями.
- В тот день, пятнадцатого января, была обычная наша прогулка, с моим обычным набором — четверо австралийских овчарок и одна декоративная спаниэлька, в ярком теплом комбинезоне. Было около четырех часов дня, еще светло. Мы оставили машину на опушке леса и пошли, как всегда, по просеке.
- Потом мы пошли по тропинке через густой подлесок. Повернули на нее, три собаки пошли впереди меня, не дальше пяти метров, еще двое шли прямо за мной.
- Внезапно, без предупреждений раздались несколько выстрелов, 3–5 раз за несколько секунд. Собаки, шедшие впереди, погибли мгновенно. Я закричал, пробежал эти пять метров. Я не видел вспышек, не слышал и не видел какого-либо движения ни до, ни после выстрелов. На мои крики никто не вышел, никак не отреагировал.
- Единственное — одна из оставшихся в живых собак испугалась криков и убежала обратно по просеке в сторону машины. А я понял, что ничем уже не смогу помочь Феде, Трише и Браво. И что не могу сейчас найти того, кто это сделал. Я взял оставшуюся собаку и побежал на поиски убежавшей.
- Мне удалось ее найти уже на окраине деревни, я посадил ее в машину и вызвал полицию.
- Достаточно быстро приехал наряд ППС, потом дознаватель и уже около девяти часов вечера эксперт-криминалист. С дознавателем и экспертом мы посетили место преступления.
- Эксперт, пройдя примерно метров двадцать вперед по тропинке, обнаружил за кустом утоптанную в снегу площадку, стоящий на ней стул и лежащие рядом гильзы от огнестрельного оружия. Стрельба велась из засады, вдоль тропинки, по которой мы двигались, в мою сторону. Это была непосредственная угроза моей жизни. Не видеть меня, идущего вслед за собаками, стрелявший не мог».
В отделении МВД по Солнечногорскому району возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса РФ — жестокое обращение с животными. Алексей Плошко будет добиваться наказания виновного в гибели членов семьи, а также добавления обвинения в нападении на человека и причинении материального ущерба. «Новая» обратилась в МВД и прокуратуру Московской области с запросами и будет следить за ходом уголовного дела.