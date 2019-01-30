Положили на лопаты

Руководитель районного отдела образования Надежда Минаева продолжила ряд отечественных чиновников, показательно уволенных за неуважение к народу. В отличие от начальников, дававших согражданам советы относительно питания и деторождения, она отличилась не словом, а делом: отправила учителей саратовской школы № 95 убирать снег при температуре ниже 20 градусов. Фотографии с субботника вызвали скандал в прессе и соцсетях. Мэрия Саратова тут же приняла кадровое решение.

Ситуация со снегом в Саратовской области действительно критическая. Такое количество осадков в регионе выпадало всего дважды за историю метеонаблюдений: в 1955 и 1986 годах. Коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог.

«Сколько нашей душе угодно»

На переходе перед школой едва не попадаем под машину: рыжая малолитражка выскакивает из-за сугроба, водителю совершенно не видно пешеходов на зебре. Светофора здесь нет. Дорожный знак завален снежной горой больше чем наполовину.

Огромный школьный двор, ставший неожиданно знаменитым, вычищен до блеска. Снег не вывезли, а только сгребли в два гигантских плато.

Старинное трехэтажное здание оштукатурено желтым. В левой части — церковь святой Магдалины, в правой — школа № 95. У входа на светскую половину — бюст господина при бакенбардах и эполетах. На высоком постаменте с орлом указано, что это «Николай I Павлович. Император всероссийский». В 1854 году он подписал указ об открытии в Саратове института благородных девиц, в здании которого теперь соседствуют религиозное и учебное заведения. Императорский бюст открыли в 2015 году.

Спросить, кто оплатил установку бюста, непросто. Объявление на двери сообщает, что «с целью соблюдения требований антитеррористической безопасности посещение школы осуществляется только по предварительному согласованию с администрацией, наличия паспорта и бахил».

На вахту для общения с прессой спускается блондинка в черном пиджаке. Сообщает, что учителя наводят порядок на вверенной территории регулярно, «последний раз убирали листья осенью». Длятся субботники «сколько нашей душе угодно, зимой — минут по тридцать». Блондинка советует идти с вопросами в городскую администрацию и, не представившись, убегает вверх по лестнице.

Талантливы во всем

Узнать собеседницу нетрудно. Председатель УИК № 316 Юлия Иванова, так невежливо оборвавшая разговор о благоустройстве, работает заместителем школьного директора по воспитательной части. Всего в школе № 95 располагаются три избирательные комиссии.

Скандала в школе никто не ожидал. Неизвестно, кто сделал фотографию с лопатами и мешками. Поначалу городские власти не видели в происходящем ничего особенного. Мэрия заявляла, что для учеников занятия отменили из-за мороза, но у учителей-то был рабочий день: «Коллективом школы были организованы работы по благоустройству территории, поскольку накануне в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями силами штатных дворников было невозможно». Знающие люди объясняли, что носить сухой пушистый снег в мешках действительно удобно: один человек может волоком тащить сразу два мешка, при этом содержимое не раздувает ветром.

По мере развития скандала в прессе и соцсетях сгущался гнев саратовского начальства. Снежный субботник прошел в пятницу, а уже в понедельник «по итогам проверки» была уволена начальник отдела образования Октябрьского района Надежда Минаева, объявлены выговоры заместителю районного главы по социальной сфере и директору школы № 95.

При этом учителя других школ Саратова начали массово рассказывать в соцсетях, с каким удовольствием участвуют в борьбе со снегом. Судя по опубликованным фотографиям, в тот же день, что и в школе № 95, чистили улицы сотрудники лицеев № 4 и № 2. На снимках — улыбающиеся педколлективы с лопатами, правда, без мешков.

На саратовском сайте «Лица губернии», где публикуются петиции в адрес региональных чиновников, появилось обращение к областному министру образования. Анонимный пользователь уверяет, что «учителя 95-й школы совершенно добровольно вышли на субботник»:

Наш коллектив возмущен домыслами, распространяемыми в некоторых СМИ. Если будет нужно городу, опять выйдем на субботник без всякого принуждения и по собственному желанию!

Дураки, дороги и снег

Ситуацию со снегом в городе действительно можно назвать критической. Местные сосульки доросли до международной известности: в начале января видео с изображением ледяного «сталактита», захватившего угол дома с пятого по первый этаж, вышло на канале Euronews. Место событий оперативно опознали: оказалось, ролик был снят на улице Вольской.

С начала зимы город почти ежедневно стоит в десятибалльных пробках. После новогодних каникул мэр Исаев начал серию экстремальных путешествий на общественном транспорте. Чиновник пытается добраться на работу из отдаленных районов, засекает время в пути, «успевает пообщаться с горожанами и обсудить наболевшие вопросы».

Иногда мэру не везет: поездка оказывается недостаточно адреналиновой. Например, из поселка Юбилейный до центра города Михаил Исаев добрался на рейсовом автобусе за 30 минут. Хотя весь остальной Саратов в это время переживал девятибалльные пробки.

Зато в Агафоновке Михаилу Александровичу попалась абсолютно аутентичная маршрутка, в которой было «грязно, темно, из окон ничего не видно, водитель грубил пассажирам». Водителю, по сообщению мэрии, объявили выговор.

В Поливановке градоначальнику тоже приготовили настоящее приключение: путешественник прокатился с пересадкой на двух трамваях, один из них сломался, и мэру пришлось продолжить путь на автобусе. Несмотря на все пересадки и поломки, время в пути составило 1 час 20 минут. По подсчетам жителей Поливановки, у пассажира, не имеющего государевой должности, на это ушло бы минимум в три раза больше.

Из-за последних снегопадов экскурсии пришлось прекратить: маршруты двух троллейбусов урезаны, а движение трамваев по семи направлениям остановлено «по причине снежных заносов».

Не справляются не только трамваи. В конце прошлой недели из-за заносов на рельсах застрял поезд № 9 Саратов–Москва. Примечательно, что это случилось не в глухой степи, а в городской черте Саратова. Во встречном поезде из столицы пытался добраться на Волгу депутат Госдумы Николай Панков. «Стоим час, пассажиры с пониманием ждут отправки. В нашем поезде № 9 стали показывать исторические и отечественные фильмы. «Судьба человека», «Белое солнце пустыни», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Воспользоваться железной дорогой высокопоставленному путешественнику пришлось из-за перебоев с авиасообщением, в некоторые дни из-за непогоды отменяются все рейсы.

По сведениям на вторник, в Саратовской области из-за снегопада отрезаны от человечества 95 населенных пунктов.

Саратовцы готовы присвоить себе придуманный в Омске мем об обреченности попыток покинуть город. В соцсетях появились объявления о продаже тематических футболок. За 650 рублей можно приобрести футболки с принтами «Да я с мэром на одной маршрутке езжу» (с изображением Михаила Исаева), «Кто снег накидал, тот пусть и убирает!» (с портретом губернатора Валерия Радаева) или «Здесь я провел зиму» (скриншот Яндекс.Пробок с привычной для Саратова красной «десяткой»).

Более 30 тысяч человек подписали петицию о введении в регионе чрезвычайной ситуации (такой режим позволил бы не наказывать жителей за вынужденные опоздания на работу).

Губернатор Валерий Радаев обратился к министру обороны с просьбой использовать для расчистки дорог тяжелую спецтехнику Центрального военного округа. Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым попросил направить в регион дополнительные силы МЧС. Из Самары в Саратовскую область выдвинулось подкрепление из Волжского спасательного центра — восемь единиц техники и 22 человека. Войсковые части пообещали выделить 11 машин и более 150 солдат.

По прогнозам, в ближайшие дни в Саратовской области ожидается снежный циклон, сильный ветер и понижение температуры.