Фокус с монеткой

Начальник главного контрольного управления правительства Севастополя Сергей Елизаров обвиняет губернатора города Дмитрия Овсянникова и его заместителя Владимира Татарчука в угрозах и воспрепятствовании проверке ГУП «Севастопольский морской порт». По словам Елизарова, городские власти намеренно ведут «Севморпорт» к банкротству, чтобы продать его за копейки.

«С вами может случиться беда»

22 января Елизаров провел в севастопольском парламенте пресс-конференцию, на которую прибыл в сопровождении мужчин, напоминающих сотрудников силовых структур.

Разговор начался издалека. Глава контрольного управления рассказал, как в феврале 2017 года попытался провести проверку ГУП «Городской автозаправочный комплекс», в котором местные власти начали процедуру банкротства. Комплекс включает в себя 13 заправок и нефтебазу.

— Мой опыт говорит о том, что заправочный комплекс априори не может быть убыточным, — заверил Елизаров. — Когда о моих действиях стало известно губернатору, я был вызван, и в ультимативной форме мне было приказано проверку не проводить.

После начала проверки «Севморпорта» Дмитрий Овсянников, по словам Елизарова, снова вызвал его к себе и потребовал остановить проверку. Когда тот отказался, последовали угрозы.

— В конце ноября на меня началось активное давление, — заявил Елизаров. — Сначала лично губернатор требовал, чтобы я написал заявление об увольнении по собственному желанию, без объяснения причин. Затем, в течение декабря, замгубернатора [Владимир] Татарчук трижды вызывал меня к себе и также требовал, чтобы я написал заявление об увольнении. Более того, 19 декабря в мой адрес от заместителя губернатора Татарчука поступили угрозы. Дословно: «Уходите добровольно, иначе с вами случится беда».

Пресс-служба правительства Севастополя позже объяснит заявление Елизарова об угрозах «попыткой избежать увольнения»: в январе чиновника хотели отправить в отставку за нарушения в декларации о доходах. Сам он заявлял, что «просто забыл продублировать счет зарплатной карты в одном из документов». Дело кончилось выговором, который глава контрольного управления сейчас оспаривает в суде.

В отличие от «Городского автозаправочного комплекса», «Севморпорт» еще не признали банкротом, хотя все идет именно к этому, утверждает Елизаров. По его словам, более 1200 объектов порта были оценены городским правительством в 1 копейку: столько стоят, например, плавучий док, ремонтная мастерская, нежилые здания, 20 причалов. Стоимость ряда других активов, по оценке правительства, составляет 1 рубль.

— При процедуре банкротства назначается оперативный управляющий. Он может продавать имущество банкротящегося объекта, которое стоит меньше 100 000 рублей, без конкурса, — Елизаров достает десятирублевую монету. — Так вот, представьте: тысяча объектов имущественного комплекса Севастопольского морского порта могут быть проданы за эту монетку.

Как утверждает глава контрольного управления, имущество «Севморпорта» на сумму порядка 26 млн рублей было необоснованно списано правительством города. Например, нефтяные танкеры «Восточный» и «Южный», стоимость которых составляет 10,3 млн рублей и 11,3 млн рублей соответственно.

На причалах севастопольского порта, по словам Елизарова, работают частные предприятия, которые уже более трех лет не платят городу арендную плату.

— С 2015 года на причале № 230 осуществляет стоянку теплоход «Индиго». Договор на оказание услуг по стоянке не заключен. Счета на оплату услуг порта не выставляются. Предварительная оценка недополученного дохода — около 5 млн рублей.

«1 рубль — это законно»

Ответить на обвинения главы контрольного управления «Новая газета» попросила самого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Но тот от комментариев воздержался.

Вице-губернатор Илья Пономарев назвал данные проверки контрольного управления «незаконными» и «недостоверными». И призвал не верить Сергею Елизарову, так как на момент пресс-конференции тот находился на больничном и был «временно нетрудоспособен». Косвенно, правда, озвученные Елизаровым факты Пономарев подтвердил. Например, судно «Индиго», по его словам, действительно не платит за швартовку, но взыскать долг с судовладельца власти не могут — собственник якобы ссылается на некие договоры украинского периода, заключенные в 2013 году с третьими лицами.

— Администрацией порта ведется претензионная работа, по результатам которой исковые заявления будут направлены и в адрес судовладельца, и в адрес третьего лица, — заявил чиновник.

Пропажу танкеров «Восточный» и «Южный» Пономарев объяснил тем, что они покинули порт еще во времена Украины: «Тогда суда отдали в иностранный фрахт, и вполне вероятно, что они сменили флаг».

Тот факт, что многие объекты порта городское правительство оценило в 1 копейку или 1 рубль, вице-губернатор назвал «распространенной федеральной практикой».

— Вновь обнаруженное имущество («Севморпорт» был образован в 2014 году. — Н. И.) становится на балансовый учет по установленной приказом Минфина балансовой стоимости в 1 рубль — это указная позиция финансового органа РФ, — заявил Пономарев.

По его словам, на проведение рыночной оценки имущества порта у Сева­стополя просто нет денег.

Работает ФСБ?

За неделю до разоблачительного заявления Сергея Елизарова в СМИ появилась информация о проведенной ФСБ выемке документов по делу «Севморпорта». Вице-губернатор Илья Пономарев, отвечая на вопрос «Новой газеты», опроверг информацию о визите силовиков в правительство: «Выемка — это строго процессуальные действия. Никаких процессуальных действий в этой связи не проводилось».

Как сообщил источник «Новой газеты», близкий к администрации президента РФ, выемки документации в главном контрольном управлении Севастополя действительно могли быть.

Лица из «Ростеха»

25 января ситуация вокруг «Севморпорта» приняла неожиданный оборот. На должность начальника порта был назначен Валерий Скляров, ранее возглавлявший ООО «Севастопольский специализированный морской порт» (дочернее предприятие компании «РТ-логистика», входящей в структуру госкорпорации «Ростех»).

По информации наших источников, еще пять месяцев назад губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был против назначения Склярова. Теперь, когда скандал с заявлением Елизарова дошел до администрации президента, губернатор Севастополя судя по всему пошел на попятную.

Федеральные структуры усиливают свое влияние в городе.

Надежда Исаева —

специально для «Новой»,

Севастополь