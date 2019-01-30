«Захотеть Европу или погибнуть под волнами популизма»

«Европейский дом в огне» — заголовок послания тридцати выдающихся или просто знаменитых авторов, взволнованных перспективой «бесславного поражения» «прогрессивных сил» на выборах в Европарламент. Поражение может спровоцировать распад ЕС, предупреждают подписанты.

«Преследуемая лжепророками» (то есть «популистами»), «покинутая двумя великими союзниками» (Великобританией и США), «служащая мишенью для все более откровенных манипуляций хозяина Кремля, Европа как идея, как воля и репрезентация разваливается на наших глазах», — говорится в письме, которое подписали Милан Кундера, Орхан Памук, Марио Варгас Льоса, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Роберто Савиано, Адам Михник, Эльфрида Елинек…

Выборы — через три месяца.

«И если новый дух сопротивления вскоре не охватит континент, выборы эти обещают стать самыми катастрофическими на нашей памяти: победа разрушителей, бесславное поражение тех, кто продолжает верить в наследие Эразма, Данте, Гете и Коменского; попрание разума и культуры, вспышки ксенофобии и антисемитизма; трагедия», — уверяют авторы публикации, инициатором которой стал французский философ и политический деятель Бернар Анри-Леви (во Франции его чаще именуют по инициалам: BHL).

Публикация вышла в газете Libеration и других ведущих изданиях Европы. Вероятно, главными адресатами письма являются не те, кто голосует за Сальвини, Ле Пен или Орбана, а те, кто хочет жить в единой Европе. Надежда на то, что этих людей все-таки больше, просто многие из них до сих пор сидели на диване, думая, что Европа как-нибудь «сама выкрутится».

Во Франции такая позиция подтверждена статистически: во-первых, общая явка на европейские выборы ниже, чем на французские; во-вторых, сторонники Ле Пен лучше мобилизуются к европейским.

Сравните: в 2012-м на французских парламентских выборах лепеновская партия собрала в первом туре 3,5 миллиона голосов (во втором — вдвое меньше), в 2017-м — 3,6 (во втором — вдвое меньше), а на проходящих в один тур выборах в Европарламент в 2014-м — 4,7 миллиона. И лепеновцы победили, проведя больше всего депутатов от Франции.

В мае-2019 на выборах в Европар-ламент «популисты»-«евроскептики» имеют хорошие шансы победить не только во Франции, но и в Италии, Венгрии, Австрии, Польше, Чехии. И почти везде наберут неплохие проценты.

На этом фоне президент Макрон — единственный европейский лидер, который с таким азартом выдвигает проекты по спасению единой Европы — выглядит Дон Кихотом. Впрочем, и он в последние месяцы вынужден думать о том, как потушить «огонь» во французском доме, а уж потом — в европейском.

Публикация послания тридцати писателей — это еще одна попытка встряхнуть представителей «прогрессивной массы».

«Существует ли европейская идентичность» — об этом можно долго спорить», — уверяет главред Libеration Лоран Жоффрен в предисловии к письму. Но есть более солидная база — «европейская культура», которая «провозглашает гений свободы, силу разума, богатство разнообразия и творческую силу писателей, художников, философов». «Сегодня эта Европа мобилизуется. В этом смысл призыва, который мы публикуем», призыва, подписанного людьми, «которые являются монументами» у себя на родине и в мире, — поясняет Жоффрен.

Сами «монументы» предупреждают, что

сегодня, через три четверти века после разгрома фашизма и через тридцать пять лет после падения Берлинской стены, разворачивается не что иное, как новая битва за цивилизацию.

Но ввязываются ли сами «монументы» в эту битву? Подписав письмо, выходят ли они «в поле»? Один — точно да. Его имя — Бернар-Анри Леви, он намерен устроить «чес» по городам Европы, чтобы показать взволнованному зрителю свой спектакль Looking for Europe.

«Это монолог, который я буду играть один на сцене и который будет переписываться в зависимости от главных вызовов, присущих каждому месту, куда я приеду», — рассказал философ газете Journal du dimanche 27 января и назвал вдохновителя этого турне:

— Сегодня за столом, где в Европе принимаются решения, есть полдюжины людей, которые думают, как Орбан, и находятся там, чтобы подрывать сами принципы, на которых основана Европа. И напротив, есть Макрон, один из немногих, говорящих открыто: «Европа хороша». Так что идея — избороздить Европу (со спектаклем. — Ред.), чтобы переспорить, ослабить, посеять сомнения среди тех, кто «за Орбана».

Но является ли одно письмо выдающихся писателей и один моноспектакль BHL верным способом «посеять сомнения» среди тех, кто своей волей может «привести Европу к катастрофе»?

Наверное, вряд ли. Даже если Анри-Леви соберет в каждом городе по пятьсот человек и каждый из них будет сражен аргументами драматурга.

Но пока есть только этот спектакль и это письмо