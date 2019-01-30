«Серьезная проблема для Мадуро»

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA с целью заставить правительство Венесуэлы признать переход власти от нынешнего президента Николаса Мадуро к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который 23 января провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. В частности, будут заблокированы активы компании на 7 миллиардов долларов. Кроме того, вводится фактический запрет на любые контакты с этой компанией.

О механизме санкций, влиянии на политическую ситуацию в Венесуэле и мировой нефтяной рынок «Новой» рассказали бывший замминистра энергетики России Владимир Милов и гендиректор управляющей компании «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Владимир Милов экономист, бывший заместитель министра энергетики России:

— Введенные США санкции выглядят очень серьезно. Американский минфин внес венесуэльскую нефтегазовую компанию PDVSA в так называемый SDN List, нахождение в котором не только подразумевает блокировку счетов и активов, но и запрет американским гражданам и юрлицам работать с людьми и компаниями, внесенными в этот список. Соответственно, санкции означают фактический запрет на операции с венесуэльской нефтью. При этом Америка выступает крупнейшим покупателем нефти Венесуэлы, около 45% всей добычи идет в Штаты — так сложилось исторически, и нефтеперерабатывающие заводы на юге США специально проектировались для тяжелой венесуэльской нефти.

У американских компаний есть время до 29 марта, чтобы завершить действующие контракты, после этого предполагается, что нефть они покупать не будут. Для Венесуэлы это очень большая проблема, так как ее сверхтяжелую и высокосернистую нефть может перерабатывать лишь ограниченное количество заводов.

Однако главный объект этих санкций — все же «дочка» PDVSA, компания Citgo, которая является одним из крупнейших нефтепереработчиков в США. Америка заблокировала любую возможность для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро управлять этими заводами и бензоколонками, а Citgo приносила Венесуэле серьезный денежный поток и давала возможность вовремя выплачивать кредиты. И если свою нефть Венесуэла способна продать, то отсутствие крупнейшего нефтеперерабатывающего актива в Штатах — очень серьезная проблема для Мадуро.

Но думаю, долго эта ситуация не продлится, так как США будет тяжело найти замену: подходящего сырья для американских заводов, спроектированных под тяжелую нефть, немного. Если эта ситуация затянется, то может случиться резкий скачок цен на бензин в США, что будет не очень хорошо для Трампа политически. Скорее всего, данные санкции — попытка США использовать рычаг, чтобы перевести все возможные венесуэльские активы под контроль Гуайдо, которого они признают временным президентом.

Для мирового рынка ничего катастрофического не произошло: добыча венесуэльской нефти в последние годы сильно сокращалась, и возможность выбытия венесуэльской нефти рынком была уже отыграна. Об этом свидетельствует и то, что рынок спокойно реагировал на установление двоевластия в Венесуэле.

В результате санкций у России могут возникнуть проблемы с возвращением миллиардных займов, которые были выданы Венесуэле. «Роснефть» получает от Венесуэлы платежи нефтью, которую она перерабатывает на своих немецких заводах. Но пока не очень понятно, смогут ли они поставлять нефть на заводы в Германию, так как европейские компании боятся работать с теми, кто попадает в SDN List. Риски серьезные, так как только в этом случае Венесуэла может рассчитываться с «Роснефтью» по кредиту, денег у них нет и не может сейчас появиться ниоткуда.

Александр Лосев гендиректор управляющей компании «Спутник — управление капиталом»:

— Механизм этих санкций строится на том, что доллар — основная валюта расчета за нефть, и санкции, которые вводят США, блокируют денежные переводы. Таким образом, деньги за поставленную нефть Венесуэла не получит. То же самое США проделали с Ираном. Эти санкции лишают Венесуэлу 11 млрд долларов в год поступлений от продаж нефти в США.

Но проблема обоюдная: заводы в Техасе, куда поставляется тяжелая венесуэльская нефть, неспособны перерабатывать легкую сланцевую нефть, добываемую США.

Кроме того, Европа, которая ежегодно покупает нефть и газ на 300 млрд долларов, давно настаивает на том, чтобы рассчитываться с экспортерами нефти в евро. Санкции против Венесуэлы могут пошатнуть доллар как расчетную валюту. Возможно, Венесуэла как раз будет искать других покупателей нефти и стараться использовать другие валюты.

На России введенные санкции пока никак не отражаются. Если поставки нефти в США действительно будут сокращены, то, возможно, нефтяной рынок отреагирует ростом, и российский бюджет получит больше денег. Это благоприятный сценарий.

Если же санкции США приведут к желаемому результату, и в Венесуэле сменится власть, встает вопрос, будут ли возвращены те инвестиции, которые Россия сделала в венесуэльскую экономику. Вероятно, контракты с Россией будут расторгнуты, и никто не будет возвращать нам вложенные деньги.