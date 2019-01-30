Нашли дыру в Куру

23 января премьер Медведев в резкой форме сообщил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, что тот плодит официальные заявления либо о будущих победах, либо о малозначительных текущих событиях, в то время как отрасль несет ворох тяжелых проблем. Премьер, по сути, предложил своему подчиненному помолчать — обычные люди подобные отповеди трактуют именно так. Замечание Медведева донесли до населения все ведущие телеканалы.

Дмитрий Олегович взял небольшую паузу на осмысление и приступил к исполнению. 28 января он создал и возглавил комиссию по присвоению классности космонавтам, о чем незамедлительно сообщил прессе. Утром 29 января Роскосмос сообщил, что обязательно создаст сверхтяжелую ракету, это, мол, вопрос решенный, но ей надо найти применение. В обед добавили, что место старта будет в 22 км от города Циолковский. В тот же день на ленты информагентств поступили сообщения: Россия приступила к составлению концепции национальной окололунной станции, а ЦНИИмашу могут присвоить имя Циолковского.

Но жизнь быстро расставила все по своим местам: в редакцию со ссылкой на сотрудников команды подготовки к старту поступило сообщение, что на космодроме Арианспейс в Куру (Французская Гвиана) — ЧП с российским носителем «Союз-СТ». При заправке разгонного блока «Фрегат», которому 19 февраля (спутники уже завезены на космодром) предстоит отправиться на орбиту с оборудованием для грандиозного международного проекта по организации космической интернет-связи OneWeb, обнаружена утечка гелия. Утром следующего дня Роскосмос заявил: в предстартовый период могут быть выявлены различные отклонения, но корпорация «внедряет многофазные проверки» на предприятии и на стартовом столе.

В переводе на русский это означает, что обнаружена дыра в трубопроводе подачи гелия — банально не проваренный шов.

Специалисты НПО им. Лавочкина (имеет, пожалуй, наиболее слабую материальную базу и кадры среди крупных составляющих Роскосмоса), создававшие разгонный блок, решают, как им быть. Сваривать шов можно только после слива компонентов. Возможно, придется везти запчасти из Химок или полностью заменять «Фрегат». Таким образом, над первым стартом серии (в проекте OneWeb сотни спутников), которая должна принести Роскосмосу более миллиарда долларов, нависла угроза срыва. Создалось ощущение, что поток победных реляций был призван отвлечь внимание от ЧП.

Пиарщики Дмитрия Рогозина открыто игнорируют руководящие указания премьера не по своей воле. Вышедший из партийных структур руководства молодежным движением, журналист весь путь свой через публичную политику в кресло руководителя Роскосмоса проделал именно таким способом — массированная пропаганда, хвастливые заявления, мало относящиеся к реальности. И эта тактика имела неизменный успех. Создав партию «Родина», Дмитрий Рогозин получил таким образом хороший процент на выборах и поменял его на доступ к реальной исполнительной власти.

Читайте также Среди бесчисленных должностей и полномочий Дмитрия Рогозина преобладают консультативные и совещательные

Попытка «замылить» чрезвычайную ситуацию на космодроме Куру потоком космических псевдоновостей обнажает главную проблему действующего по привычке публичного политика, не умеющего стать ответственным топ-менеджером. Реальность не лечится вербально. Это проблема многих государств переходных форм. В этом смысле Рогозин похож на большинство украинских или мексиканских публичных политиков, пришедших к управлению экономикой через выборы. Они порождают невероятный поток малозначительных, не относящихся к главным проблемам в их зоне ответственности событий и сообщений. Попытки «заговорить» проблемы наше сознание наследует из неолита, когда аналоговая магия стала повседневным инструментом взаимодействия с реальностью.

Неразвитая общественная среда относится к такой риторике с большим пониманием, чем к выдержанным стандартам корпоративного PR. Но, по сообщению наших источников, на совещании у Медведева руководству Роскосмоса был дан месяц на исправление сознания. Можно считать, что месяц почти истек: брак в трубопроводе подачи гелия разгонного модуля «Фрегат» подчиненные Дмитрия Рогозина обязаны были обнаружить неразрушающими средствами контроля еще в России. Этот вопиющий производственный инцидент уже невозможно списать на Комарова и все предыдущие команды Роскосмоса. Сроки и процедуры таковы, что отвечает за очередной позор российской космической промышленности лично глава Роскосмоса.