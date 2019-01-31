Каждый несет свой квест

Роман Силантьев. Фото: РИА Новости

Когда-то Международные Рождественские чтения, ежегодно проходящие в Москве в конце января с 1992 года, называли неформальным Поместным собором Русской церкви. На десятках секций, конференций и круглых столов в рамках чтений действительно обсуждались (правда, редко когда разрешались) самые острые и злободневные проблемы церковной жизни. Теперь, при патриархе Кирилле, чтения проводятся тоже с большим размахом, и ресурсов требуют гораздо больших, чем при Алексии II. Однако элементы церковной демократии (соборности) на них если и остались, то превратились по большей части в имитацию — как это принято и в «большой» российской политике. «Все как у взрослых»…

Не удивительно ли поэтому, что главным «информационным поводом», заставившим СМИ обратить внимание на нынешние чтения, проходившие 28–30 января, стал не очередной призыв патриарха запретить бесплатные аборты. В топе — инициатива бывшего клерка Отдела внешних церковных связей, бывшего «главного правозащитника» РПЦ, а ныне профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева.

Он предложил представить разрыв канонического общения Московского и Константинопольского патриархатов в формате квеста — на потеху молодежи.

Выступая на секции, посвященной православным компьютерным играм, где в целом царила бюрократическая атмосфера, Роман Силантьев взорвал ее «креативом», предложив идею компьютерной игры по захвату Константинопольского патриархата Московским. Пожалуй, такой вариант преодоления новой «великой схизмы» православного мира представляется Московской патриархии самым желанным не только на игровом уровне. По придуманному профессором сюжету, великий патриарх Кирилл направляет некоего самоотверженного митрополита Николая прямо в логово врага — в Стамбул, — чтобы свергнуть засевшего там нечестивого Бармалея (видимо, Вселенского патриарха Варфоломея) и создать «Второримскую митрополию» РПЦ.

Героического Николая ожидают нелегкие испытания, прямо списанные из эфиров Киселева и Соловьева: происки американской «секты Гюлена», соблазнение салом в шоколаде и решающая битва со злодеем Бармалеем. Впрочем, как мы усвоили на примере дела Pussy Riot, РПЦ любит наказывать врагов «с любовью»: игра предполагает голливудский хеппи-энд — поверженного Бармалея не убивают, а заставляют «принести покаяние» и назначают викарным епископом Золоторожским.

Едва ли креатив г-на Силантьева, в свое время пытавшегося соревноваться в скандальности с о. Всеволодом Чаплиным, будет воплощен в лабораториях Чистого переулка. Но некоторые «руководящие идеи» выражены вполне адекватно. В Московской патриархии «в упор» не хотят видеть те объективные исторические, геополитические и культурно-национальные факторы, которые сделали неизбежными автокефалию Украинской церкви. Важнейшее событие в истории мирового православия последних десятилетий пытаются представить как мелкую интрижку то ли в рамках предвыборной кампании Петра Порошенко, то ли в виде происков условной «американской секты Гюлена». Политическая близорукость уже стоила Московской патриархии Украины — самого лакомого куска своей бывшей «канонической территории». А ведь трещина эта пошла дальше, вдоль границ бывшей империи.

Уже американский посол в Кишиневе демонстративно встречается с предстоятелем альтернативной Москве Бессарабской митрополии и обещает ей всяческую поддержку. Уже и «батька» Лукашенко выучил слово «автокефалия» и начал понимать, что прошлогоднее решение Константинопольской патриархии об отмене акта 1686 года (о передаче Киевской митрополии под временное управление Москвы) касается Беларуси не в меньшей степени, чем Украины. В той же степени касается оно и Литвы, которая вовсе не прочь заиметь свою пусть маленькую, но автокефальную православную Церковь. А в соседней Латвии автономная Церковь Константинопольского патриархата даже существовала уже в недавней истории — перед Второй мировой войной. Осталось лишь ее восстановить, как это сделал Константинополь в Эстонии в 1996 году.

Игра — это хороший способ выпустить пар и укрепить свою веру в виртуальную реальность. А пока в Москве будут играть, в Константинополе и Вашингтоне будут действовать.