Уральцы в гриппе и вокруг

30 января мэрии трех крупных уральских городов — Екатеринбурга, Перми и Кургана — объявили о закрытии школ в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ.

«Ситуация, связанная с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, расценивается как крайне неблагополучная, — заявили в мэрии Екатеринбурга. — За неделю, с 21 по 27 января, зафиксировано 21 088 случаев заболевания ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом».

Когда откроются школы в Екатеринбурге — неизвестно. В Кургане их работу также приостановили «до особого распоряжения». А вот в Перми, где эпидемический порог превышен на 37%, школы будут закрыты до 8 февраля.

Ограничения коснутся и детских садов. С 4 февраля в Екатеринбурге в дошкольные учреждения перестанут пускать детей без прививок от гриппа.

При этом делать прививки сейчас медики не рекомендуют: если ослабленный вакциной детский организм подхватит вирус — может не справиться.

Родителям, таким образом, просто дано время, чтобы найти, с кем оставить ребенка.

В Перми в детских садах введены «утренние фильтры»: детей по приходе осматривает медработник, и если у ребенка есть признаки простуды — его разворачивают домой.

— Эпидемия ОРВИ и гриппа — явление традиционное и в наши дни практически неизбежное. У людей становится все меньше возможностей брать больничный. Зачастую от него отказываются в силу экономических причин: заработаешь меньше, а зарплаты и так не высокие. И человек пытается перенести болезнь на ногах. В итоге и сам серьезно заболевает, и заражает окружающих, — пояснил «Новой газете» собеседник в минздраве Свердловской области. — Что касается профилактики, то культура прививок в стране развита слабо. Многие верят, что прививки способствуют развитию заболеваний. В интернете легко найти статьи о том, что вакцина против гриппа вызывает женское бесплодие.

Пока люди загнаны в такие условия, что им некогда болеть, и подвержены влиянию мифов, эпидемии будут повторяться ежегодно.

По словам нашего источника, в этом году ситуация особо опасна, поскольку у большей части заболевших диагностирован «свиной грипп» (А/H1N1), который может привести к летальному исходу.

— Кроме того, мы близки к объявлению карантина по кори. Если за прошлый год у нас было всего пять случаев заболеваний этой болезнью, то сейчас уже только заболевших детей — четверо. Если не ввести ограничения, может повториться сценарий 2016 года, когда у нас было 76 заболевших. Корь, напомню, может приводить к смертельно опасным осложнениям.

В настоящий момент эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 23 регионах. Преимущественно — в азиатской части РФ. Однако сейчас, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, «процесс уже распространяется на Северо-Западный, Центральный и Приволжский округа».

«Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом на всей территории страны», — заявила Скворцова на совещании президента РФ с членами правительства.

Для защиты от гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, стараться не посещать места массового скопления людей, а при их посещении — использовать медицинские маски. Также рекомендуется употреблять в пищу продукты с повышенным содержанием витамина C и использовать средства, повышающие иммунитет (по назначению врача).

Спад заболеваемости медики прогнозируют на середину февраля.