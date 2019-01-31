Взбесившийся мусор

Рано утром в четверг, 31 января, в подмосковной Коломне прошли обыски у активистов движения «Нет свалке Коломна». После этого, как следует из записи в группе движения в соцсети «ВКонтакте», их доставили в полицию для допроса. По данным участника движения Ивана Журавлева, обыски прошли как минимум у восьми активистов. Полиция изымала телефоны и компьютеры, требуя пин-коды для разблокировки устройств. В группе движения говорится, что связь потеряна более чем с десятью людьми.

Активист отметил, что у них забирали газету «Мусорный Кремль», а также документы, необходимые для создания общественной организации. «Полицию интересуют носители информации, документы инициативной группы и газеты политика Дмитрия Гудкова», — написали активисты в своей группе.

Фото из социальных сетей

Журавлев и Дмитрий Гудков отметили, что обыски проходят по делу, которое возбудили в отношении Вячеслава Егорова, организатора протестов против свалки в деревне Воловичи, — предположительно по статье о повторном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК, по которой отбывал наказание Ильдар Дадин).

Как рассказала «Новой» жена Егорова Ольга Мирзаева, с утра в их квартире сотрудники полиции и ФСБ тоже провели обыск. Они изъяли компьютер, документы и загранпаспорта. Мирзаева подтвердила, что в отношении Егорова заведено дело по ст. 212.1 УК. «Славу уже забрали и намерены допросить в ФСБ», — заявила Мирзаева.

В течение всего четверга следственные органы проводили обыски: утром в автомобиле активиста, а затем на даче Егорова. По оценкам Мирзаевой, обыски прошли как минимум у 15 активистов.

обновлено 31 января в 16:45 стало известно, что Вячеслав Егоров находится в здании Следственного комитета Коломны, откуда, по данным группы «Нет свалке Коломна», он будет отправлен в наручниках в больницу на освидетельствование. Следующие 48 часов Егоров будет находиться в изоляторе отдела полиции Коломны.

Последним административным нарушением у Егорова был «митинг» возле здания суда, где рассматривалось дело самого Егорова и Дмитрия Гудкова. Тогда на мужчину составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). При этом, по словам самого Егорова, в момент задержания он уже удалялся от здания суда. «Отошел 200 метров, чтобы уехать по своим делам, а оказывается, в это время я организовал митинг», — рассказывал он «Медиазоне».

Гудков утверждает, что 13 декабря к Коломенскому городскому суду, где решался вопрос об административном наказании для обоих Гудковых, пришла «сотня человек», все происходило «без плакатов, без лозунгов». Тогда политика оштрафовали на 20 тысяч рублей, а его отца, Геннадия Гудкова, на 10 тысяч за то, что они призывали на встречу жителей Коломны, протестующих против свалки в селе Мячково. Дмитрий Гудков рассказал «Новой» о борьбе жителей Коломны с мусорными полигонами.

Дмитрий Гудков Политик

— Коломна всегда была одним из самых красивых городов Подмосковья, экологически чистым. У меня в Коломенском районе дача. В один прекрасный момент губернатор Воробьев и легализовавшее это российское правительство решили ввозить мусор (в том числе из Москвы) на полигон «Воловичи», находящийся рядом с Коломной.

Фото из социальных сетей

«Воловичи» — это свалка примерно на 5 миллионов тонн, 2 миллиона туда уже завезли. Свалка воняет на полгорода. Жить там невозможно. Более того, строят еще один мусорный полигон на 6 миллионов тонн — 43 метра высотой. Это в шести километрах от Коломны.

А в 12 километрах от города по устаревшим технологиям строится мусоросжигательный завод в нарушение всех норм. Там будут сжигать 700 тысяч тонн отходов в год.

Коломна теперь станет самым грязным городом в Подмосковье. Люди уже год с этим борются, я включился только осенью. Мы создали «экологический убер» — платформу, на которой зарегистрировалось более 2000 жителей Коломны. Это очень взбесило местную ФСБ, которая стала с этим бороться. С помощью «убера» мы собрали с коломенцами 150 тысяч рублей, напечатали 60-тысячный тираж газеты, где объясняется, какие будут последствия для города. Тысяч 15 уже распространили, остальное должны были распространять в течение недели, в том числе во время автопробега (он пройдет 3 февраля в рамках Всероссийской акции по экологическим проблемам. — Ред.).

Фото из социальных сетей

До этого мы с Геннадием Гудковым приехали в подмосковное село Непецино, снимали там ролик и записывали интервью с людьми. Около 200 человек пришло дать нам интервью, а потом нас судили якобы за организацию несанкционированного митинга, хотя мы ни к чему не призывали. На суд к нам пришли люди, чтобы поддержать нас, — их в здание не пустили, и они остались стоять на улице. Вячеслав Егоров, один из главных экоактивистов, развернулся и ушел в «Макдоналдс». Прямо у входа его схватили и обвинили в организации несанкционированного митинга у здания суда. Для него это уже третье административное дело, а по нашему законодательству третья административка ведет к «дадинской» статье 212.1 УК РФ. Ему шьют уголовку, а у основных активистов проводят обыски, незаконно изымают газету.

В Коломне будет новый Волоколамск — даже хуже, чем Волоколамск. Коломна с районом — это почти 190 тысяч жителей. Если в Волоколамске один сравнительно небольшой полигон, то здесь два огромных, а также мусоросжигательный завод.

Шансов, что люди перестанут бороться, нет. Мы организовали платформу таким образом, что обезглавить ее невозможно. Она как Змей Горыныч — одну голову отрубил, две выросло. Не будет меня — будет старший Гудков, не будет его — будут другие люди из моего штаба.