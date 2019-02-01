Без козла, без двора

В 2015 году в Приморском сафари-парке тигр по имени Амур подружился с домашним козлом Тимуром. Они жили в одном вольере, иногда играли и гуляли вместе. О необычной дружбе рассказали многие СМИ, Амура и Тимура активно обсуждали в интернете. В начале 2016 года животных решили расселить, так как тигр нанес козлу травмы.

Сейчас имя тигра Амура вновь появилось в Сети: животное решили вывезти из Приморского сафари-парка. Сначала его хотели отправить в «Парк тигров», находящийся под Краснодаром. Ситуация получила широкую огласку, и с переездом тигра решили «повременить». Но совсем от идеи не отказались.

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал «Новой», что вообще-то у них в парке Амур находится временно. Юридически животное является имуществом Хабаровского края. 26 сентября 2012 года координатор программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра (ЕАРАЗА) Татьяна Аржанова рекомендовала перевести двух тигрят, рожденных в Приамурском зоосаде, в Приморский сафари-парк на временное проживание. Одним из этих тигрят был Амур.

Передачу животных согласовали, а в апреле 2016 года договор о временном содержании Амура истек, и впоследствии министерство имущества Хабаровского края его не продлило. В 2017 году директор Приамурского зоосада Андрей Долин обратился в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края с просьбой передать тигра в Приморский сафари-парк на постоянное содержание. Но власти Хабаровского края отказались согласовывать переезд Амура в Приморье. Компания-учредитель Приморского сафари-парка ООО «Амурский тигр» является частной структурой, а по закону передавать туда животное на постоянное содержание нельзя. Минимущества Хабаровского края оценило Амура в 1 млн 400 тысяч рублей. Ни один тигр столько не стоит, говорят в Приморском сафари-парке.

В качестве нового адреса Амуру определили кубанский «Парк тигров» Но, во-первых, он не входит в ЕАРАЗА, так что переезд тигра туда означал бы исключение Амура из программы. К тому же, отмечает Мезенцев, зоопарк, куда сначала решили перевезти тигра, существует только на бумаге. До того как ситуация вокруг переезда Амура получила общественную огласку, чиновники говорили, что в этом зоопарке «хорошие условия» и «все готово».

После того как стало известно об опасности для Амура, в интернете развернулась масштабная кампания по спасению его от переезда. На платформе change.org появилась петиция против перевода Амура в другие зоопарки. На момент публикации материала петицию подписали почти 15 тысяч человек. Автор петиции Эльмира Шарипова рассказала, что отношения к Приморскому сафари-парку не имеет. «Просто люди шумели, но никто ничего не делал, и я вот выступила инициатором создания этой петиции, — говорит она «Новой». — Сейчас мы хотим распечатать все подписи к этой петиции и адресно отправить чиновникам, чтобы отменилось вот это бездушное, безмозглое решение наших местных чинуш», — заявила она. Подписи активисты собираются отправить еще и губернатору Приморья Олегу Кожемяко, в прокуратуру Дальнего Востока и президенту России Владимиру Путину, потому что он является «куратором программ по защите и воспроизводству» амурских тигров.

Надо сказать, что пока процесс переезда тигра Амура затормозился — и в Приморском сафари-парке это уже считают победой. «У нас было три задачи: первое — чтобы тигра не передавали в зоопарк, которого де-факто не существует. Эта задача выполнена. Вторая задача — чтобы Амур вернулся в программу ЕАРАЗА. Тут логика следующая: если его не передали во внепрограммный зоопарк — значит, он теоретически остается в программе. Осталось решить третью задачу, чтобы чиновники разрешили Амуру жить на постоянной основе в Приморье», — говорит Дмитрий Мезенцев. Последним вопросом сейчас занимаются, в частности, Министерство природы и Росприроднадзор, но на урегулирование ситуации нужно время, добавляет директор сафари-парка.