Не более двух сроков подряд?

С 2014 года в положении о ВАК имеется запрет на то, чтобы быть членом комиссии более двух сроков подряд. Эта норма о «двух сроках подряд» вступила в силу 1 января 2014 г. и звучала тогда так:

«Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра образования и науки Российской Федерации сроком на 4 года с последующим обновлением не менее чем на 50 процентов. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».

Филиппов был в обоих составах ВАК, старом и новом (сначала — замом председателя ВАК Феликса Шамхалова, затем, после ареста Шамхалова, — председателем ВАК). Старый состав ВАК был утвержден 21 августа 2012-го и работал до 30 апреля 2016 года, когда он был заменен нынешним. Перед этим, 26 марта 2016 года, положение о ВАК было заменено на более свежее. В нем норма о двух сроках была продублирована дословно (а срок сокращен на год):

«Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра образования и науки Российской Федерации сроком на 3 года. В последующем состав Комиссии подлежит обновлению не менее чем на 50 процентов. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».

Таким образом, были все основания полагать, что председатель ВАК Владимир Филиппов в 2019 году, как и президент России Владимир Путин в 2008 году, не будет насиловать нормативно-правовые акты, а достойно уйдет с поста председателя.

Однако на сегодняшней пресс-конференции в «РИА Новости» председатель ВАК Филиппов заявил в ответ на мой вопрос о его преемнике:

«Согласно заключению юристов, которое уже представлено, поскольку постановление правительства о двух сроках было издано в 2016 году, то эти два срока — они не действуют, и эти сроки не касаются нынешнего состава ВАК — ни руководства ВАК, никого. Это первое. Второе. Кто внимательно если читал — а я рекомендую внимательно читать постановления правительства, — там говорится о том, что в состав ВАК входят председатель ВАК, заместители председателя ВАК, главный ученый секретарь и члены ВАК. Этот абзац прочитайте. А дальше написано: члены ВАК не могут быть в составе ВАК более двух сроков подряд. Это не относится к руководству ВАК».

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Я попросил прокомментировать эту правовую позицию известных российских правоведов.

Александр Верещагин Доктор права Эссекского университета , директор «Института прецедента»

— Указание на «не более двух сроков подряд» появилось не в 2016 году, а в 2012-м. Поэтому оно относится к любому составу ВАК, избранному либо назначенному после 2012 года, включая нынешний состав. Продолжительность срока и количество сроков — это две разных нормы, пусть и в одном абзаце. Норма — это логическое понятие, а не лингвистическое, в одном предложении может быть несколько норм, одна норма, всего лишь часть нормы или части нескольких норм (например, только гипотеза и диспозиция нормы без санкции). Так, в Конституции РФ норма о продолжительности президентских сроков была изменена в 2009 году без изменения нормы о количестве сроков — именно потому, что это две разных нормы, они меняются и применяются отдельно, независимо друг от друга. Неразрывной связи между ними нет.

Руководство — тоже члены органа. Так, председатели и замы председателей судов — тоже судьи. Когда законодатель хочет особо отрегулировать сроки пребывания в должности руководства, он устанавливает для этого специальные нормы. Например, до поры до времени для руководителей судов сроки были те же, что и для остальных судей (70 лет предельный возраст). А когда законодатель решил, что надо создать привилегии для руководителей, то были введены специальные нормы (председателям КС и ВС — пожизненно и неограниченное переназначение, их замам — до 76 лет и не более двух раз и т. д.). Потребовались специальные федеральные законы, чтобы это сделать. То есть по установившейся практике для «обособления» руководства нужна специальное и недвусмысленное указание на это. Это вообще слишком серьезная разница (простым членам — максимум 6 лет, а руководителям — хоть навечно), чтобы ее можно было вывести из подобной двусмыслицы, заключенной в одной фразе.

К тому же в целом ряде мест используется оборот: «Полномочия всего состава Комиссии либо отдельных членов Комиссии, включая руководство Комиссии». То есть руководство — это тоже члены, а члены и состав — одно и то же. См. также пункт 10. По логике В. М. Филиппова получается, что на руководство требования о несовмещении не распространяются».

Михаил Александрович Краснов Профессор ВШЭ, доктор юридических наук

— Филиппов апеллирует к двум моментам: во-первых, новое Положение (2016 г.) «обнулило» сроки пребывания в ВАК, во-вторых, Филиппов — не член, а председатель ВАК, поэтому на него не распространяется норма о «двух сроках подряд».

Об «обнулении» сроков. К сожалению, политическая практика на постсоветском пространстве работает в пользу этого аргумента. Многие президенты (Беларуси, Узбекистана и др.) на основе того, что менялись соответствующие конституции, «обнуляли» сроки своего президентства. Есть, конечно, и другая практика. В России в 1993 г. вообще была принята новая Конституция, но Б. Ельцин в 1996 г. пошел на выборы и занял место президента как во второй раз. Это впоследствии подтвердил и Конституционный суд РФ (Определение КС РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О «По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации»). Хотя логично было бы после принятия новой Конституции объявить новые президентские выборы. Так и в случае с ВАК. Поскольку после принятия нового Положения о ВАК Правительство не распустило старый состав, постольку правовая логика требует признать пребывание председателя ВАК в течение двух сроков подряд».

Впрочем, юристам Минобрнауки, как кажется, нет дела до мнений проф. Краснова и д-ра Верещагина, поэтому в ближайшее время мы, видимо, станем свидетелем увлекательного зрелища — как председатель Филиппов преодолеет норму права, к соблюдению которой с уважением относится президент Путин.