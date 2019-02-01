«Мы единственные, кто может редактировать наши материалы»

Роскомнадзор потребовал от норвежского издания Barents Observer удалить статью, в которой присутствует описание способов самоубийства. Речь идет о статье на русском языке — онлайн-газета публикует все свои материалы на английском и русском. В материале рассказывается история жителя Швеции, который не мог принять свою гомосексуальность и дважды пытался совершить самоубийство. Cейчас он — волонтер в организации, которая занимается предотвращением суицидов. Если норвежское издание откажется выполнять требование российского надзорного ведомства, его заблокируют на территории России.

Редактор Barents Observer Томас Нильсен рассказал «Новой», что не собирается удалять статью и надеется на то, что в Роскомнадзоре откажутся от идеи блокировки.

«Жизнь может быть адом. Но она может быть и другой, когда есть возможность говорить о вещах, которые вызывают боль, и иметь смелость быть самим собой», — с этих слов начинается статья под названием «От попыток самоубийства к счастью и гордости». Сначала она была напечатана в шведском издании Arjeplognytt, а потом на английском и русском ее опубликовал у себя Barents Observer. Главный герой статьи — представитель коренного малочисленного народа Севера — саами. Дан Эрикссон рассказывает, как с детства у него начали развиваться психические проблемы из-за «собственных предрассудков»:

«Я задавался вопросом, понимают ли люди, что я гей, и когда видел на улице молодых парней, то ждал, что они будут называть меня вонючим педиком».

Со временем у мужчины стала развиваться социофобия. Он два раза пытался покончить жить самоубийством — в статье, в частности, описываются его мысли про то, как именно это можно сделать.

Дальше Эрикссон рассказывает о том, как после второй попытки суицида его спасла лучший друг. Сейчас мужчина работает волонтером в некоммерческой организации Suicide zero («Нет суициду»). Он рассказывает о своем опыте борьбы с депрессией и социофобией и делает следующий вывод:

«Согласно статистике в год в Швеции происходит 1500 самоубийств. Это четыре в день — намного больше, чем число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Мы должны говорить о самоубийствах, мы должны находить в себе смелость задавать вопросы и мы должны слушать».

Статья была опубликована на сайте норвежского СМИ 14 января. Спустя две недели Роскомнадзор прислал в редакцию письмо о том, что материал нарушает положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», так как содержит «информацию о способах совершения самоубийства» и «призывы к совершению самоубийства». Ведомство потребовало удалить сведения о способах совершения самоубийства в течение суток, в противном случае — сайт Barents Observer будет заблокирован на территории России.

«Поскольку издание использует протокол https, блокировка одной страницы приведет к тому, что будет недоступен весь сайт. Поэтому Роскомнадзор намерен добиваться удаления запрещенной информации, которой является детальное описание способа совершения самоубийства», — заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. На сегодняшний день статья все еще доступна на русском языке.

С претензиями Роскомнадзора не согласен адвокат Иван Павлов из «Команды 29», к помощи которой обратилось норвежское СМИ. «Здесь нужна подробная экспертиза. Не надо так упрощать — то, что описывается в статье не является детальным способом, — рассказывает Павлов «Новой». — В таком случае у нас роман «Анна Каренина» надо прямо сейчас запрещать. И вообще мы считаем, что все эти роскомнадзоровские санкции — вчерашний день. Что касается российской публики, те, кто уже давно здесь живет, знают, какие усилия прилагает Роскомнадзор для блокировки сайтов. И все уже знают про возможности обходить блокировки. Поэтому особого беспокойства у нас на этот счет нет. Может блокировать сколько угодно, но кто установил себе VPN — читай сколько хочешь».

Редактор Barents Observer Томас Нильсен рассказал «Новой» о том, что издание не собирается ничего удалять из статьи: «Мы работаем в газете в строгом соответствии со стандартами медиа-этики, с профессиональной честностью и ответственностью.

И мы — единственные, кто может редактировать наши материалы. Мы, а не Роскомнадзор».

— В интервью герой рассказывает, как в итоге находит выход из своих темных мыслей, — говорит Нильсен. — Я думаю, важно, чтобы эту историю прочитали другие люди. И я верю, что этот опыт может помочь тем, кто страдает от депрессии, получить надежду и найти способ преодолеть трудности в жизни. Поэтому я не согласен с Роскомнадзором. Мне кажется, эта история имеет противоположный эффект. Подобные интервью, наоборот, могут помочь избежать самоубийства.

Редактор Barents Observer надеется на поддержку Роскомнадзора в «этой сложной теме»: «Я, правда, надеюсь, что Роскомнадзор не заблокирует Barents Observer из-за этой статьи. В ней нет детального описания способа самоубийства, о нем говорится только общим словами, потому что было важно подробно рассказать историю этого человека».

«Эта информация и такая журналистика не опасна для людей, — уверен Нильсен, — Люди, которые боятся свободной журналистики — боятся свободного общества».