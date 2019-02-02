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«Мы просто любим Роста»
Журналист и фотограф Юрий Рост отметил свой 80-летний юбилей в кругу друзей
Виктория Одиссоновафотокорреспондент
1 февраля журналист, фотограф, писатель и актёр Юрий Рост отметил свой день рождения в компании близких и друзей. Актеры, писатели, политики, журналисты, врачи, юристы поздравляли сегодня нашего коллегу в Театре Фоменко. Главным сюрпризом вечера стал подарок друзей - запуск на набережной Москвы нового аэростата (воздушного шара) с именем Роста. Наш Юрий Михайлович – опытный воздухоплаватель.