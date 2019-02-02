«Мы просто любим Роста»

1 февраля журналист, фотограф, писатель и актёр Юрий Рост отметил свой день рождения в компании близких и друзей. Актеры, писатели, политики, журналисты, врачи, юристы поздравляли сегодня нашего коллегу в Театре Фоменко. Главным сюрпризом вечера стал подарок друзей - запуск на набережной Москвы нового аэростата (воздушного шара) с именем Роста. Наш Юрий Михайлович – опытный воздухоплаватель.

Юрий Рост. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» В честь 80-летия Юрия Роста у «Москвы-Сити» был привезен воздушный шар с его именем. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Празднование юбилея проходило в театре Фоменко. Здесь же проходит фотовыставка работ Юрия Роста. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Росту подарили оригинал одной из его работ, сделанных много лет назад. На человеке на фотографии по задумке автора изначально не было ботинок, но ретушёр их все равно нарисовал. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Вручение подарков. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Все подпевают песне «Greenfields» американской группы 60-х «The Brothers Four». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Михаил Жванецкий поздравляет Юрия Роста одним из своих сатирических монологов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венидиктов (справа) с советником Президента РФ Михаилом Федотовым (слева). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова поёт с художником-мультипликатором Юрием Норштейном. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Леонид Ярмольник. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Слева направо: Нюта Федермессер, Дмитрий Муратов и Юрий Рост. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Юрий Рост читает поздравление в газете. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»