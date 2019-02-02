Принцип «закрытости правосудия»

6 февраля, в среду, Президиум Совета судей РФ намерен обсудить проект «Типовые правила пребывания посетителей в судах» — важный документ, регулирующий в том числе права и обязанности журналистов. Я намеревался написать об этом после обсуждения, тем более что вариант обсуждаемого документа, ссылки на который появились 31 января в «Ведомостях», был получен неофициально, а сам я приглашен на его обсуждение в Совете судей — это связано с тем, что в прошлом году мы провели исследование открытости и доступности судов в нескольких российских регионах.

Однако еще неутвержденные «Типовые правила…» уже как бы начали применяться: 1 февраля судебный пристав Алексей Багаев задержал в здании Хорошевского районного суда Москвы редактора сайта «Русь Сидящая» и радио «Свобода» Светлану Осипову за попытку сделать в коридоре фотографию троих юристов «Руси» и организации «За права человека», которые против этого вовсе не возражали. Пристав составил и направил в мировой суд протокол о нарушении Осиповой ст. 17.3 КоАП РФ (часть 2) — «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

В сфере административного права действует так называемый общедозволительный принцип правоприменения (все, что не запрещено, то разрешено), а федеральный закон от 28 марта 2017 года (ухудшивший положение журналистов) требует получить согласие судьи только на съемку в зале заседания, а не в коридоре. Пристав Багаев, потащивший Осипову составлять на нее протокол, устно указал ей на некие правила, утвержденные председателем Хорошевского суда, но тут как раз и возникает принципиальный вопрос:

а кто он такой, чтобы изменять общедозволительный порядок на разрешительный?

В том рабочем варианте «Типовых правил…», который (если верить опубликовавшей ссылку на документ Анастасии Корне из «Ведомостей») будет обсуждаться в Совете судей в среду, пока прописана аналогичная норма, требующая согласия председателя каждого отдельного суда на съемку внутри его здания. Тут тот же самый вопрос, но адресованный выше: а что такое Совет судей РФ — разве это законодательный орган?

Судейское сообщество часто отчитывается об «открытости правосудия», ссылаясь на публикацию судебных решений в интернете (в системе ГАС «Правосудие»), но, во-первых, важные для журналистов решения появляются там со значительным запозданием (а иногда по каким-то причинам и вовсе не публикуются), а во-вторых, параллельно практика идет по пути закрытия все большей части судебных заседаний под различными и часто искусственными предлогами.

Тот же тренд подхватывает и рабочий вариант «Типовых правил…». При этом надо пояснить, что этот документ, если он будет принят в таком виде, тоже не будет иметь силу закона: это только рекомендованная практика. Между тем она противоречит, на мой взгляд, принципу открытости правосудия, который закреплен в ст. 123 Конституции Российской Федерации.

«Типовые правила пребывания посетителей…» пока что разрабатывались в аппарате Совета судей без учета мнения самих «посетителей» (на мой взгляд, тут правильнее было бы указать все-таки на «граждан», которые «посещают» суды чаще всего не так, как музей или парк культуры). Сама идея их утверждения правильна, хотя на наш взгляд, «правила» должны быть не типовыми, а едиными для всех судов, чтобы исключить ужесточение со стороны председателей судов, не всегда приверженных открытости. Эта позиция СПЧ в среду и будет представлена Президиуму Совета судей. Мы будем просить его не спешить с принятием правил, а обсудить их с представителями гражданского общества.

Совету судей и каждому отдельному судье важно понимать: не они (и тем более не судебные приставы) определяют, что интересно той аудитории, на которую работают те или иные медиа или блогер.

Нравится вам это или нет, но такой интерес законен, а его вектор определяет сам тот, кому это интересно: суд открыт.

Разрешительный порядок на съемки в здании судов, на наш взгляд, не может быть ничем обоснован: это публичное пространство. Судью, конечно, снимать можно: он публичное лицо, запрет снимать судей — это все равно как если бы запретить фотографировать, например, президента. Если для кого-то важнее соображения приватности, значит судья — не его профессия.