Очень жаль, но мы опоздали…

Был в Томске волшебный деревянный короб. Там жили куклы. Заяц мог сыграть Гамлета, а Ежик философствовать. Больше волшебного короба нету. Сгорел. 1 февраля в пристройке-мастерской театра «2+Ку» замкнуло проводку. Основатель театра, хозяин мастерской, режиссер, художник, сказочник Владимир ЗАХАРОВ бросился тушить. Погиб на 64-м году жизни.

Владимир Захаров — физик по образованию. В 1980-х — президент клуба КСП «Пьеро», известный многим в сибирском университетском городе. В конце 1980-х Захаров работал с легендарным для коллег в России и Европе кукольником Романом Виндерманом в его театре «Скоморох» (Томск), где равно ошеломляли «Русалочка» Андерсена и «Котлован» Платонова.

Виндерман (сам проживший на свете всего 55 лет) и благословил Владимира Захарова делать свой театр. С куклами особой механики и техники вождения, изобретенной Захаровым. Они крепились на запястье, были очень пластичны, и зрителям казалось: много человеческого в них.

У маленького зданьица стояли очереди зрителей, деньги за билет кидали в холщовый мешок: кто сколько мог — тот столько и платил. Все там было деревянным: театр, мастерская, куклы.

«Все остальное — кибернетика, робототехника, бардовские песни, резьба по дереву, поэзия — были прелюдией к тому, что получилось сейчас. …В этом и парадокс: в магии, когда от тебя отрывается совершенно живое существо, до которого мне еще тянуться и тянуться», — говорил режиссер и сказочник журналистам портала vtomske.ru.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Томске театр в Южном переулке, 29, стал достопримечательностью, «визитной карточкой» города. И сам седокудрый и седобородый Захаров в черной водолазке (как и положено водить кукол!), в живой и равноправной беседе с ожившим на его запястье сказочным существом был известен и любим.

Мягкая интеллигентная табличка с надписью «Очень жаль, но вы опоздали» (ее вывешивали на дверях театра “2+Ку», когда спектакль уже шел) теперь тоже кажется некрологом.

«Новая газета» приносит соболезнования родным и близким Владимира Захарова. И Томску.