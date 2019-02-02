«И я другого образа России вообразить сегодня не могу»

Я видел много символов России —

То царь, то зверь, то колос, то герой;

Они бывали сложные, простые,

Наглядные — и темные порой.

Их создавали, ими потрясали,

Воинственно нахмуривши чело,

А иногда они являлись сами —

Из ничего.

Застал я много образов Отчизны:

Суровая, воинственная мать

(Естественная рифма «укоризны»

Обязана ее сопровождать);

Воительница, гибель вражьих станов

(При ней и вождь — супруг, зампред, старпом);

Красавица a la Венецианов —

С косою иль как минимум серпом;

Свобода на московских баррикадах;

Словесница — гроза учеников;

Работница, что не выносит на дух

Очкариков и мамкиных сынков;

Я знал ее задорной комсомолкой,

Строительницей БАМа и метро,

Которая язвит насмешкой колкой

Соседа буржуазное нутро;

Я знал ее ткачихой и дояркой,

Справлявшейся с любовью и бедой,

И скромницей, и модницею яркой,

Забитой, гордой, старой, молодой,

Я знал ее бескрайней, необъятной,

В каком объятье руки ни раскинь;

И летчицей, и даже космонавткой,

И грешницей, ушедшей в монастырь;

И жертвенность, и тайная недобрость,

И ватники, и тонкое белье…

В кино и прозе всякий женский образ

Казался новым образом ее,

И пламень этих черт неугасим был

В крутые и в глухие времена…

Вопрос — какой у ней сегодня символ?

И думаю, я знаю, кто она.

И это не супруга исполина,

Не гордая хозяйка здешних мест, —

Сегодня это девочка Алина,

Дочь активистки, взятой под арест,

Которая лежала в интернате —

Глубокий, безнадежный инвалид, —

С трудом дышала, плакала некстати

И не могла ответить, где болит.

Сегодня все, что публике осталось, —

Навзрыд полемизировать в Сети,

Была там безнадежная отсталость —

Иль можно было выходить, спасти…

Безвыходность зловонного провала,

Истерика из каждого угла…

Конечно, власть ее не убивала.

Всего лишь не спасла. И не могла.

Диванные тупые генералы,

Своей диванной тупостью горды,

Опять же завопят, что либералы

Стремятся сделать символ из беды —

У всех мечта расправиться заочно,

Устроить показательную месть…

Но символа не выдумать нарочно.

С ним просто: или нету, или есть.

Без всяких демонстраций, без скандала,

Который любит всякая урла…

Вот девочка. Она жила, страдала

И умерла.

И все себя безропотно простили,

И большинство при этом ни гу-гу,

И я другого образа России

Вообразить сегодня не могу.

Но все-таки, в своем гуманном стиле,

Чекистскую они спасают честь

И мать на час проститься отпустили.

«Надежда есть».