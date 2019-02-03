Где, кого, за что

А вымогателям не могут дозвониться

В Бутырском суде завершается процесс по делу адвоката

Суд: Бутырский районный суд г. Москвы

Подсудимые: Маркин А.Н. и Магомедтагиров А.Г.

Статьи: ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество)

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 4,5 года

Подходит к концу судебный процесс над адвокатом Андреем Маркиным, обвиняемым в покушении на мошенничество. Картина в зале суда необычная. На скамейках для зрителей сидят порядка 20 адвокатов. Ни Маркин их, ни они его до процесса не знали. Адвокаты приходят в суд, потому что с каждым из них в России может случиться то же, что с адвокатом Маркиным.

«Новая» подробно рассказывала об этом деле. В ноябре 2016 года Мурадхан Магомедов с друзьями потребовал у москвича Дмитрия Карпухина 70 тысяч рублей, угрожая прирезать его и его жену — не поделили машины. Карпухин обратился в полицию, дело стало расследовать УВД по СВАО. В итоге Магомедова взяли с поличным при передаче ему денег.

Однако через два дня Магомедова и компанию отпустили. Адвокату Андрею Маркину, с которым Магомедов хотел заключить соглашение, подозреваемый, еще будучи в отделе полиции, успел сказать, что задержавшие его сотрудники из 6-й оперативно-разыскной части отдела уголовного розыска УВД по СВАО Москвы якобы «трясут» с него миллион рублей — за освобождение.

После выхода из отдела, как оказалось, снаряженный оперативниками записывающим устройством, уже сам активно пытался передать адвокату полмиллиона рублей как гонорар за будущую работу. Маркин заключать соглашение с Магомедовым и брать деньги отказался — история со столь быстрым освобождением и втюхиванием гонорара показалась ему мутной.

Тогда Магомедов попытался отдать конверт их общему с Маркиным знакомому. Но и знакомый Абдулла Магомедтагиров отказался. А при выходе из ресторана со встречи с Магомедовым этого знакомого задержали опера из 6-й ОРЧ. И при обыске «неожиданно» обнаружили в его кармане 500 тысяч рублей.

По словам Магомедтагирова, деньги ему в карман куртки засунул начальник 3-го отделения 6-й ОРЧ УВД по СВАО капитан полиции Андрей Рафеенков. К слову, об этом свидетельствует не только Магомедтагиров, но также прослушка оперативников, где они открыто говорят, что «Раф засовывал» деньги в ресторане Магомедтагирову и за ним это уже не первый такой случай (прослушка была опубликована в «Новой», № 65 от 22 июня 2018).

Ни одна экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев Магомедтагирова и адвоката Маркина на купюрах, но против них все равно возбудили уголовное дело. А Мурадхан Магомедов стал в нем потерпевшим.

Причем дело против него самого о вымогательстве и угрозах москвичу Карпухину в том же УВД по СВАО спустили на тормозах. На очных ставках задержанные друзья Магомедова признавались, что да, вымогали у Карпухина деньги и угрожали ножом. Но их отпустили, а причастных к делу — не нашли. Потерпевшему Карпухину в УВД отвечают, что «вымогателям не могут дозвониться».

Зато уголовное дело против адвоката Маркина, в котором Магомедов потерпевший, в висяк превращать не стали и быстро довели до суда. Там, в суде, и вскрылись откровенные следы фабрикации этого дела. Опера и следователи даже не избавились от улик против «потерпевшего» Магомедова. Так, Магомедов со своей сожительницей Кариной Мнацаканян утверждали, что с оперативниками из 6-й ОРЧ (которую возглавляет Рафеенков) никак не контактировали до заявления (28 ноября), а по биллингам — созванивались с вечера 26 ноября. Утром 27 ноября Магомедов выходит на свободу и в течение дня трижды, судя по биллингу, заезжает в УВД. А на следующий день пишет заявление о вымогательстве у него денег адвокатом Маркиным. Волшебство!

Суд тоже идет необычно. Например, начальник 6-й ОРЧ Рафеенков на своем белоснежном BMW подвозил к суду потерпевшего Магомедова. А в это время ему следователи УВД по СВАО все никак не могут «дозвониться» и допросить по факту вымогательства денег у москвича Карпухина!

Выступая в суде, Рафеенков говорил, что Маркин и Магомедтагиров его оговаривают, потому что «хотят уйти от ответственности». Рафеенкову то и дело подбадривающе подмигивала гос­обвинитель Анна Михайловна Чёрная.

В одном из перерывов Рафеенков и Чёрная вышли из зала вместе. «Ну что ты сидишь? Помогай мне в зале!» — упрекнул гособвинителя оперативник. «Как я могу? Я ж прокурор!» — ответила та, и они удалятся в прокурорскую комнату.

«Потерпевший» Магомедов говорил в суде, что адвокат Маркин вымогал у него деньги. Когда подсудимый уточнил, как конкретно, прокурор Чёрная перебила поплывшего потерпевшего, назвав вопросы «оказанием психологического давления».

Оперативник 6-й ОРЧ Константин Тарсуков, участвовавший в задержании Магомедова в ноябре 2016 года, сказал в суде, что тот действительно изначально признавал свою причастность к вымогательству денег у Карпухина.

Вот за трибуной в суде понятой Томилов. Согласно обвинению, он якобы лично присутствовал при изъятии у Магомедтагирова в ресторане «Бестужев» денег. В суде Томилов сказал, что ни в каком «Бестужеве» никогда не был, подсудимого Магомедтагирова в лицо не видел (тот его тоже). Документы знакомые опера из УВД по СВАО дали ему пачкой, их он подписал, не читая. На нескольких листах протокола допроса и вовсе не его подпись. Следователя Елену Лапину, которая якобы его допрашивала, не знал. Второй понятой Захаров также не вспомнил ни Магомедтагирова, ни следователя, ни ресторан, ни «свои» подписи на страницах протокола.

Срочно вызванная прокуратурой в суд следователь Лапина заявляла, что допрашивала понятых. Но биллинги доказали: понятых не было при «изъятии» у Магомедтагирова денег, ни на допросе в СК у Лапиной.

Жена адвоката Маркина ходит по инстанциям, безуспешно пытаясь привлечь опера Рафеенкова к ответственности за фальсификацию результатов ОРМ. Этого пытается добиться и потерпевший от действий Магомедова Дмитрий Карпухин. В середине января 2019-го я сопровождала Ольгу и адвоката Карпухина Бориса Локшина на прием к начальнику УВД по СВАО генерал-майору Василию Петрунину. Нам сообщили: дело о вымогательстве денег у Карпухина передано в ГСУ МВД, сдвиги есть, очные ставки проведены, «обещаем разыскать Магомедова и подельников». Ольга отвечала: «Вот телефон, наберите или спросите о его местонахождении у вашего же сотрудника Рафеенкова, который трудится в этом же здании, на третьем этаже.

Магомедов и его друзья по-прежнему на свободе, Рафеенков по-прежнему «борется с преступностью» в 6-й ОРЧ. Адвокат Маркин — в СИЗО, Магомедтагиров — под подпиской. И если признать, что адвоката Маркина посадили и судят незаконно, значит, придется признать, что действующие сотрудники полиции брали деньги и фальсифицировали дела, то есть совершали преступления. А в эту сторону колесо не крутится.

Прения в Бутырском суде «по делу адвоката Маркина» начнутся на этой неделе.

Вера Челищева,

«Новая

«Был приказ стрелять по всему, что движется»

Дело Миронова и Роккелли

Где: Апелляционный суд города Павии

Кто: Виталий Маркив

Статья: 575 УК Италии (умышленное убийство)

Грозит: 21 год тюрьмы

Стадия: судебное разбирательство

Андрей Миронов и Андреа Роккелли погибли 24 мая 2014 года в результате минометного обстрела близ под Славянском в Донецкой области. По данным экспертов, обстрел со стороны горы Карачун, где располагалась украинская военная база и дислоцировался батальон Нацгвардии им. Кульчицкого.

30 июня 2017 года в итальянской Болонье был задержан замкомандира взвода этого батальона Виталий Маркив.

Просто повезло итальянскому следствию (у бойца, который не отрицает, что был на горе Карачун в момент обстрела, оказался еще и итальянский паспорт) или он действительно причастен к гибели Миронова и Роккелли — разбирается суд ассизов в Павии, родном городе Андреа Роккелли.

Сам подсудимый вину не признает. Его защита заявляет, что он был простым солдатом, а не командиром, и что в распоряжении батальона минометов нет.

Судебное разбирательство началось 6 июля прошлого года, прошло уже семь заседаний. На них потерпевшими признаны не только семья журналиста Роккелли, но и итальянская ассоциация журналистов, которые потребовали привлечь к ответственности не только Маркива, но и Украину как государство.

Затем начались допросы свидетелей обвинения. В частности, допросили французского журналиста Вильяма Рогелона, который был вместе с Роккелли и Мироновым в машине, когда начался обстрел. Журналист был ранен, но остался жив.

На заседании в декабре были допрошены пятеро итальянских журналистов-фрилансеров, которые также работали в Донбассе в мае 2014 года. Фотограф Марчелло Фаучи рассказал суду, что встречался с Маркивом во время революции на Майдане. А в день убийства Роккелли Виталий Маркив сам сказал ему по телефону, что район близ Славянска опасен, так как «Национальная гвардия получила приказ стрелять по всему, что движется». Об этом же Маркив предупредил и другого фотографа, допрошенного в суд, Микелу Яккарино.

18 января в суд пригласили сотрудников полиции, которые проводили экспертизу фото- и видеоматериалов, изъятых у погибшего Роккелли, а также изъятые у других журналистов фото подсудимого Маркива и прослушку его разговоров. Среди фотографий есть кадры на горе Карачун, фото обгоревших останков и фото с нацистской символикой в руках. Впервые в суде дали слово самому подсудимому. Без переводчика на итальянском языке он пояснил, что нацистскую символику отобрали у сепаратистов, а фото ему прислали в мессенджере — это останки «Моторолы». А видео, которое смотрели в суде, сделано после дня убийства журналистов.

На заседании 25 января допросили военного дипломата и баллиста.

Следующее заседание — 8 февраля. «Новая» следит за ходом событий.

«Новая»

Где, кого, за что

Дело «Нового величия»

СКР предъявил окончательные обвинения в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК) фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик.

Расследование закончено, в феврале обвинение в окончательной редакции предъявят и другим фигурантам дела. И Павликова, и Дубовик по-прежнему не признают вину, их адвокаты считают, что доказательств их виновности нет.

По делу «Нового величия» проходят 10 фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Еще четверо обвиняемых, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский, также находятся под домашним арестом. Все остальные — Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — до марта в СИЗО.

Дело об оправдании терроризма

Завершено следствие по уголовному делу в отношении калининградского активиста Вячеслава Лукичева, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Дело находится у прокурора для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, Лукичев опубликовал в посвященном анархизму и антифашизму Telegram-канале «Прометей» предсмертное письмо 17-летнего подростка, устроившего взрыв у входа в здание архангельского УФСБ, а также назвал его героем. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием интернета).

Активиста задержали 5 ноября 2018 года на остановке вместе с его девушкой Дарьей Кошкиной и их общей знакомой. После многочасовых допросов Лукичев дал признательные показания. 6 ноября, Центральный суд Калининграда арестовал Лукичева. По этой статье ему грозит от 5 до 7 лет колонии.

31 января по этой же статье и по этому же поводу арестовали жителя Петербурга Павла Зломнова. Он только что вышел из СИЗО под подписку о невыезде по делу о хранении оружия, как тут же был задержан и арестован. Ранее он заявлял, что в СИЗО его пытали сотрудники ФСБ

Дело о депортации грузин

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро 1,5 тысячи граждан Грузии, депортированным из страны в 2006 году. Иск против России Грузия подала еще в марте 2007 года. В 2014 году ЕСПЧ принял решение о выплате компенсации депортированным гражданам и признал, что Россия нарушила в отношении них несколько статей Конвенции. В 2015 году Минюст Грузии потребовал от российских властей 70 млн 320 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб, но Россия с такой суммой не согласилась. В итоге ЕСПЧ определил число пострадавших и сократил сумму компенсации в семь раз.

Осенью 2006 года в Грузии по подозрению в шпионаже задержали офицеров ГРУ. В Москве в ответ прошла массовая операция по выдворению из страны грузинских граждан.

Дело сенатора

Басманный суд в четверг арестовал еще пятерых фигурантов дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в том числе его отца Рауля.

Также суд отправил под стражу гендиректора «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, главу филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева и гендиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова.

Арестованных подозревают в мошенничестве (ст. 290 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК). По версии следствия, они принимали участие в хищениях газа на сумму более 30 млрд рублей.

Сенатора Рауфа Арашукова 30 января обвинили в организации двух убийств и участии в преступном сообществе и арестовали на два месяца.

Андрей Карев,

Вера Челищева,

«Новая»,

Медиазона