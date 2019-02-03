Был морозный январский полдень. Сквозь стеклянные стены видно было, как снег сверкает на лапах японских декоративных сосен. А внутри было тепло и уютно, ковры и низкие столики, запах кофе и имбирного чая.

Рома и Коля сидели в баре модного московского фитнес-центра «Марабу». Они только что покачались на тренажерах, поплавали в бассейне, сделали массаж, приняли душ и вот теперь, удобно устроившись в креслах, пили легкий декофеинированый «латте» на кокосовом молоке и ждали своего друга Васю, который почему-то опаздывал.

Роме и Коле было немного за сорок. Они были красивы, здоровы, бодры и счастливы. Ромина жена была вице-президентом компании «МосМетроПасс», а Колина — директором ИТЭК («Института трансазиатских энергетических коммуникаций»). Обе женщины очень хорошо зарабатывали и полностью обеспечивали своих мужей и детей. В семье Ромы был всего один ребенок, мальчик палестинской национальности, а у Коли целых трое — двое парней и девчонка, все — усыновленные из Филиппин. Рожать детей уже лет двадцать стало совсем не модно. Но иметь детей все равно было обязательно, поэтому их усыновляли из бедных стран.

У Васи детей было двое, оба креолы из Эквадора, кровные братья, славные ребята, один школьник, другой уже на первом курсе. Хорошие мальчишки, но сильно закомплексованные. Ясное дело — Васина жена была просто менеджером в какой-то зачуханной торговой фирме, с очень скромной зарплатой и средненькой квартиркой. Даже непонятно, как она смогла уговорить себе в мужья такого красавца и умника, как Вася. Да еще и двоих детей завести. И вот теперь их дети были травмированы из-за того, что у них всегда — устаревшие гаджеты, а в ноябре — футболки октябрьской коллекции, а то и сентябрьской. Вообще кошмар.

Поскольку Вася опаздывал, Рома и Коля как раз обсуждали вот этот вопрос. Они очень переживали за Васю. Они знали, что ему не по карману абонемент в «Марабу», что он из последних сил старается держать фасон, экономит буквально на креме для пяток. Они хотели ему помочь. Но как? Платить за него? Это может оскорбить его. Что они могли для него сделать? Заказывать ему кофе, обманывая, что это «комплимент» от кафе? Глупо.

— Надо с ним серьезно поговорить, — сказал Коля. — Вот так, напрямую. Искренне и по-дружески. Сказать, что он должен уходить от этой лузерки.

— Да, — кивнул Рома. — Тут мы переодевались, я глянул на его трусы и майку, стыдно смотреть. А какой у него парфюм! Вчерашка! Стыд-позор. И вообще: баба, которая не может обеспечить своего мужика — это не баба!

— Лузерка, я же говорю! — сказал, как припечатал, Коля.

— Тссс! — шепнул Рома. — Он идет!

Вася подошел к друзьям, они коротко обнялись.

Он стал сбивчиво объяснять, что младший парень в школе посеял планшет, пришлось ехать, помогать искать — вот поэтому он и опоздал. Вася говорил, опустив голову и слегка отвернувшись.

— Так! — строго сказал Коля и резко взял его за подбородок, повернул к себе. — А вот это, вот это — что?

Под глазом у Васи расплывался небольшой, но вполне однозначный синяк.

Вася отвернулся и пробормотал:

— Да утром встал в туалет, кругом темно, я и треснулся об угол шкафа в коридоре. Ребят, я пойду сплаваю, а вы меня не ждите…

Он быстро ушел.

— Вот ведь ужас какой! — всплеснул руками Рома. — Она его бьет!

— Лузерки, они все такие, — сказал Коля. — Вымещают свои проблемы на слабых. На тех, кто не может дать сдачи. Бежать ему надо, бежать! Детей в охапку, и ноги!

— Ага, — вздохнул Рома. — Легко сказать. А куда бежать? На улицу? Тем более с двумя детьми!

— Погоди, — задумался Коля. — Я все Маше расскажу. Прямо сегодня вечером, когда она с работы придет. Объясню ситуацию, попрошу помочь. Попрошу денег, чтоб ему снять квартиру на первое время. Она обязательно поможет. Она понимает. Она мне сама говорила, что от лузерок надо спасаться, пока цел. Я прямо разволновался. Друг на глазах погибает. Возьму-ка двойной эспрессо!

— Говорят, кофе портит кожу лица, — задумчиво предостерег Рома.

— Плевать! Что я, не мужик? — и Коля махнул рукой бармену.