Пропаганда онемела

Петр Саруханов / «Новая газета»

В течение пяти лет российские власти занимались тщательной селекцией мутантов. Задача этих искусственных существ заключалась в том, чтобы врать, отвлекать людей от собственных проблем и разжигать ненависть. В отличие от пропагандистов предыдущих десятилетий у новой пропаганды не было пауз, сомнений или интеллектуальных амбиций. Соловьев, Киселев, Шейнин и Норкин ежедневно учили миллионы своих зрителей наслаждаться превосходством над другими людьми и дисциплинированно колебались по темникам. В какой-то момент начало казаться, что они преуспели и что россияне готовы бесконечно потреблять истории про смешных и жалких жителей Украины или маргиналов внутри страны.

Но сегодня социологические опросы, включая проведенные по запросу государства ВЦИОМ или ФОМ, фиксируют масштабные изменения в настроениях граждан. Рейтинги доверия всех без исключения институтов власти падают, а тревожность и пессимизм в отношении будущего растут. В России наступает время внутренних проблем. Сериал под названием «Чем мы лучше Украины» не получается продлить на шестой сезон.

Мутанты при этом остались на своих местах, все еще имеют доступ к аудитории и потеряли любые навыки, кроме тех, которые требовались от них в новейшую эпоху ненависти. Сейчас через YouTube можно посмотреть, как они тасуют на своих шоу одни те же лица и сюжеты и пытаются продлить свое существование. Но старые ходы не работают, истории о том, как наши ракетонесущие крейсеры спасают мир, волнуют людей куда меньше, чем бедность и неравенство, падение доходов и коррупция или просто мусорные свалки. Говорить о таких реальных вещах российское телевидение разучилось.

Пропаганде больше нечего сказать: внешние враги перебраны и каталогизированы, этот ресурс для ненависти исчерпан. Найти нового внутреннего непросто — граждане все больше обращают внимание на качество гос­управления и его последствия. Всерьез натравить пропаганду на чиновников — решение, которое будто бы напрашивается, — значит спровоцировать конфликт внутри элит, итоги которого никто не предскажет.

Интересный случай произошел с шейнинским шедевром «Время покажет» в самом начале февраля. Леонида Гозмана по инерции зовут на такие пропагандистские передачи, хотя его роль в них становится все менее ясной. Зачем его звали изначально, всем известно: показать свободу слова в лице одного либерала и еврея, над которым можно иронизировать всей студией. Но труп пропаганды, похоже, уже проплывает мимо Гозмана. На всю страну он рассказал о преступлении, совершенном в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, дочь которой скончалась в больнице, в то время как саму Шевченко отправили под домашний арест за репосты в социальных сетях.

Все, что смогла ответить Гозману отборная публика в зале, свелось к утверждению о том, что он провокатор. Это важный момент: когда государство руками своих следователей и судей совершает заведомо аморальный поступок, это больше нельзя объяснить ни ссылкой на украинский кризис, ни гипотезой о том, что во всем виноваты Запад и американцы. Когда государство некомпетентно, цель пропаганды наступает в том, чтобы любой ценой не замечать этого. А тот, кто посмел заметить, нарушает правила игры и провоцирует народ делать то же самое.