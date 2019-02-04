Спецы и специи

С чем бы ни связывали имя Евгения Пригожина, — с «фабрикой троллей», вмешательством в выборы США, «ЧВК Вагнера», добычей нефти, газа и золота, — за ним прочно закрепилось звание «кремлевского повара». «Новая газета» совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) посмотрела, куда летает самолет Пригожина, и выяснила, что уже долгое время он, как по расписанию, перемещается в Африку и на Ближний Восток. Что готовит предприниматель, занимающийся обычным кейтерингом, в зонах вооруженных конфликтов по всему миру?

Самолет Raytheon HAWKER 800XP с регистрационным номером M-VITO для Пригожина не чужой. С 2012 года этот бизнес-джет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает своих владельцев. Зато дочь Евгения Пригожина — Полина публиковала фотографии самолета M-VITO в своем инстаграме (сейчас ее аккаунт закрыт). «Папа доброй души человек», — комментировал фото один из ее друзей. «И не говори», — отвечала Полина.

Судя по фотографиям, которые есть в распоряжении «Новой», супруга и дети Пригожина не раз были на борту бизнес-джета, интерьер которого идентичен Raytheon HAWKER 800XP. Средняя цена на авиационной бирже за такую же модель — около 2 миллионов долларов.

Скришот из инстаграма Полины Пригожиной / архив ФБК

Семья Евгения Пригожина на борту самолета, интерьер которого идентичен Raytheon HAWKER 800XP. Источник: www.globalair.com

На компанию, которая владеет бизнес-джетом M-VITO, также зарегистрирована и 37-метровая яхта ST VITAMIN, которую Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального благодаря соцсетям детей Пригожина связал с самим Пригожиным: вся семья отдыхала на яхте, а дети делились фотографиями в интернете и описывали внутреннее убранство ST VITAMIN. Стоимость яхты — 5 миллионов евро.

Как мы собирали данные о перелетах Данные о перелетах бизнес-джета Евгения Пригожина с декабря 2016-го по январь 2019-го (26 месяцев) мы собирали из двух источников (FlightAware и ADS-B Exchange), отслеживающих самолеты с помощью наземных приемников и через спутниковые каналы, а также агрегирующих авиадиспетчерские данные. Благодаря показателю высоты над уровнем моря можно определить, совершил ли самолет посадку, шел на снижение или продолжал свой путь дальше, но уже вне поля видимости. Так могло произойти, если самолет летел с выключенным транспондером (радиоответчиком — устройством, передающим сигнал в ответ на принятый сигнал) или вне зоны, где есть отслеживающие устройства.

Куда летал

После многочисленных перелетов бизнес-джета «кремлевского повара» из Санкт-Петербурга в Москву следующим по частоте посещения идет Ближний Восток. За два года бизнес-джет M-VITO 48 раз совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. В большинстве случаев Бейрут, судя по деталям перелетов, использовался только как перевалочный пункт, из которого через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку.

Над территорией Сирии M-VITO «засветился» на большой высоте из-за малой зоны покрытия в этом месте, но в некоторых случаях видно, что самолет шел на снижение. Воздушное пространство над Сирией не закрыто для полетов гражданских самолетов, но Европейское агентство авиационной безопасности по необходимости предупреждает авиакомпании о возможности нанесения ударов по Сирии. В итоге очень немногие рискуют там летать. Бизнес-джет Пригожина 21 раз побывал над территорией Сирии с 2016 года.

Над Сирией практически не летают гражданские самолеты.Источник: www.flightradar24.com

Помимо Сирии, после остановки в Ливане M-VITO летал в Африку. Над всем африканским континентом почти нулевая зона покрытия устройствами, принимающими сигналы самолетов. Первый раз самолет Пригожина был замечен в Африке над Египтом 10 ноября 2017 года на высоте 11 тысяч метров. Эксперт в области авиации объяснил «Новой газете», что это стандартная высота полета самолета, при которой он продолжает свой путь дальше и не заходит на посадку. Самолет либо оказался вне зоны покрытия, либо выключил транспондер. Вскоре после этого полета, в декабре 2017 года, Москва получила от ООН разрешение на отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую Республику, несмотря на введенное с 2013 года эмбарго.

С тех пор, по данным трекинга, бизнес-джет 27 раз «пропадал» над Египтом, рядом с Ливией или над ней. То, что самолет «кремлевского повара» все-таки не садился в Египте для отдыха на курортах, подтверждают сообщения кенийских СМИ: бизнес-джет Евгения Пригожина прилетел из Судана в Найроби (столицу Кении) 17 декабря 2018 года. По данным трекера мы видим, как M-VITO вылетел из Берлина и приземлился в Бейруте (Ливан). Затем в тот же день самолет вылетел из Бейрута и пропал над Египтом. Получается, что бизнес-джет пролетел Египет и сначала залетел в Хартум (столицу Судана), откуда отправился в Кению. Посадку самолета Пригожина кенийским журналистам подтвердил директор гражданской авиации Гилберт Кибе. На борту находились пять человек, но правительство Кении отказалось сообщить, входил ли в их число сам Евгений Пригожин. Пробыв в Кении три дня, M-VITO уже с семью пассажирами отправился в Нджамену (столицу Чада). А в деталях перелетов видно, как 23 декабря бизнес-джет снова появляется над Египтом, делает остановку в Бейруте и возвращается в Москву.

Пока вся страна была на новогодних каникулах M-VITO курсировал все по тому же маршруту: 6 января 2019 года бизнес-джет прилетел в Бейрут из Санкт-Петербурга и через 2 часа отправился в Африку, снова пропав на большой высоте над Египтом; 8 января после остановки в Бейруте самолет вернулся в Россию. А через два дня M-VITO появился над Африкой уже около Ливии.

Максим Кардопольцев, специально для «Новой газеты»

Нельзя сказать наверняка, был ли Пригожин на борту своего самолета во время всех этих перелетов. Возможно, для него действует «особый порядок» полетной регистрации. По словам источника, имеющего доступ к данным регистрации, в базе нет информации о регистрации Пригожина или кого-либо другого на рейсы M-VITO.

Однако 24 апреля 2018 года Пригожин был зарегистрирован на один полет из Москвы в Хартум (Судан) на борту другого самолета — с регистрационным номером М-NJSS. Согласно источнику, имеющему доступ к данным полетной регистрации, Евгений Пригожин прилетел на этом самолете в сопровождении двух бойцов «группы Вагнера» (в распоряжении редакции имеются документальные подтверждения причастности сопровождающих к «ЧВК Вагнера»).

Зачем летал

После того, как «Новая газета» обнаружила Пригожина на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром, РИА «Новости» объяснило это тем, что «он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации».

Неужели Пригожин может регулярно летать в зоны вооруженных конфликтов, просто чтобы заботливо контролировать, что едят российские военные?

Петр Саруханов / «Новая газета»

Бизнесмен Пригожин действительно занимается обедами для высокопоставленных лиц, а аффилированные с ним компании кормят российскую армию. Но имя «кремлевского повара» связано, в том числе с «группой Вагнера», которая, согласно публикациям российских и зарубежных изданий, принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, в Сирии, а с 2018 года работает в некоторых странах Африки.

По информации «Фонтанки», в декабре 2016 года под эгидой Министерства энергетики России компания «Евро Полис», связанная с Пригожиным, заключила с сирийским правительством меморандум сроком на 5 лет об охране от боевиков нефтегазовых месторождений страны. Взамен «Евро Полис» получает четверть доходов от добычи газа и нефти плюс покрытие расходов на боевые действия, которые ведут бойцы «ЧВК Вагнера». В мае 2017 года компания «Евро Полис» открыла филиал в Дамаске (Сирия).

Интересы России в Африке, которые в том числе обеспечивают структуры Пригожина, по данным расследования Bloomberg, затрагивают десять африканских государств: ЦАР, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Демократическая Республика Конго. Все эти страны объединяет не только напряженная политическая обстановка (гражданские войны, военные перевороты и вооруженные конфликты), но и богатство природными ресурсами. Помимо подписания договоров о военном сотрудничестве, российские компании заключают с правительствами этих стран соглашения о разведке и добыче полезных ископаемых. Евгений Пригожин играет в этих процессах не последнюю роль.

С 2018 года в СМИ стала появляться информация, что российские наемники из «ЧВК Вагнера» начали работать в ЦАР, Судане, а в ближайшее время их ожидают в Ливии. В свою очередь, компании, связанные с Евгением Пригожиным, Lobaye Invest и петербургская ООО «М Инвест», получили разрешение на добычу золота, алмазов и других полезных ископаемых в ЦАР и Судане.

Анимация: Глеб Лиманский / «Новая газета», иллюстратор: Максим Кардопольцев, специально для «Новой»

Возможно, есть еще одна причина, по которой самолет Евгения Пригожина так часто летает в Африку. По данным, полученным расследователями проекта «Досье», осенью 2017 года между правительственными структурами ЦАР и «М Инвест» было заключено соглашение (полный текст есть в распоряжении «Новой газеты»), касающееся разработки месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто. «Стороны пришли к соглашению, что российская сторона имеет право осуществлять платежи наличными. По мнению центральноафриканской стороны, доставка кассовой наличности возможна только на частном самолете», — сказано в документе. Необходимость оплаты наличными объясняется тем, что «в данный момент все банки Центральноафриканской Республики осуществляют переводы через корреспондентские счета во Франции, что препятствует российской стороне осуществлять банковские переводы».

В августе 2018 года источники Le Monde сообщили о том, что Пригожин прилетел на частном самолете в Хартум (Судан) для встречи с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок. Через три дня после этой встречи, на сайте МИД России появилось сообщение «О переговорах в Хартуме по урегулированию в Центральноафриканской Республике», в котором говорилось о подписании «Хартумской декларации», объявляющей «создание Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР». Среди подписантов декларации были лидеры «крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в альянс «Селека» и «Антибалака».

30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике во время расследования деятельности «группы Вагнера» и интересов в этой стране Евгения Пригожина были убиты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. По версии расследования проекта «Досье», к убийству группы журналистов мог быть причастен центральноафриканский жандарм, который координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина.

СК России при этом настаивает, что россиян убили во время ограбления.

А в пресс-службе Пригожина после убийства журналистов сообщили, что у бизнесмена «нет интересов к военным или гражданским проектам в Центральноафриканской Республике, в том числе к месторождениям золота».

«Новая газета» отправила вопросы Евгению Пригожину на официальные почты группы компаний «Конкорд». И еще на одну почту (press-mail@inbox.ru), опубликованную в группе ВКонтакте под названием «Пресс-служба компании "Конкорд"». Последнюю неделю с этого адреса журналистам разных изданий приходят ответы якобы от Евгения Пригожина. Передает ответы и ведет группу некая «Валерия Конкорд», чью реальную личность невозможно установить по аккаунту. В этой же группе публикуются вопросы журналистов и ответы от «Пригожина». Якобы Пригожин ответил «Новой газете», что самолетом с регистрационным номером M-VITO он не владеет и им не пользуется, страны Африки, Ливан и Сирию он на борту этого самолета не посещал, о своих интересах в этих странах рассказать не может.

P.S. На момент подготовки материала к публикации M-VITO совершил еще один перелет. С 25 по 30 января этот самолет находился в Африке, потом вернулся в Москву.

Материал подготовлен при участии Дениса Короткова