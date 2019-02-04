Ария московского гостя
Алексей Навальный вступил в борьбу на петербургских муниципальных выборах, которые состоятся в сентябре
«Новая в Петербурге»Серафим Романов«Новая газета»
В тот момент, когда Алексей Навальный давал интервью в студии радиостанции «Эха Петербурга», пресс-служба городских судов распространила сообщение: политик готов взять на себя вину за помятый петербургскими оппозиционерами газон (напомним: по делу о митинге 5 мая 2018 года прокуратура требует с активистов штаба Навального 11 млн рублей). «Когда путинский режим осуществляет давление […] путем взыскания неподъемной суммы, я не могу остаться в стороне», — приводил якобы слова Навального официальный орган городской Фемиды.
Когда в Фонде борьбы с коррупцией новость назвали фейком, журналисты потребовали объяснений. Пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева рассказала, что заявление от имени политика поступило по почте, было принято и зарегистрировано. «Одним из фундаментальных принципов в гражданском праве является презумпция добросовестности», — заявила она и опубликовала фото самого письма. «Новая» сравнила подпись на нем и на других документах, взятых с сайта ФБК. Очевидно, что подписи различаются.
Вскоре появилась версия, зачем кому-то понадобилось подделывать письмо от имени оппозиционера, то есть некоторые городские СМИ выпустили подряд две новости с контрастирующими заголовками: «Навальный заплатит штраф…» и (после опровержения ФБК) «Навальный не готов разделить вину со сторонниками». «Приехал в Санкт-Петербург и сразу почувствовал местную политику в стиле 90-х…» — отозвался сам политик в твиттере.
К слову, когда Навальный уже покинул город,
телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что в Петербурге в отеле «Сокос» на 8-й линии Васильевского острова он якобы встречался с Евгением Пригожиным. Опубликованные «доказательства» были, мягко говоря, неубедительными.
Рядом с отелем, где останавливались политик и его команда, папарацци действительно сфотографировали «кремлевского повара». Если учесть, что офис Пригожина находится в двух минутах ходьбы от этого места, то «компромат» не слишком весомый. Сам Навальный предположил, что эту утку могли запустить пиарщики Смольного.
Лопатой не отбиться
За три дня до визита в город на Неве Алексей Навальный анонсировал «Битву за Санкт-Петербург». На своем YouTube-канале политик рассказал о запуске проекта «Умное голосование», целью которого будет составление списка из 1570 кандидатов для участия в петербургских муниципальных выборах в сентябре. «Новая» уже писала, что инициативы по подготовке и обучению мундепов в Петербурге еще с прошлого года ведут «Объединенные демократы» под руководством Андрея Пивоварова и «Политический Uber» Дмитрия Гудкова и Максима Каца. Навальный, который ранее неоднократно призывал к бойкоту различных избирательных кампаний, на этот раз назвал своей стратегией объединение, цель которого — любыми способами отстранить от руководства муниципальными советами «Единую Россию». В этом, по задумке политика, и заключается суть «Умного голосования»:
на каждом участке предложить избирателю оптимального кандидата (из любого списка), способного противостоять партии власти.
Именно тезис об объединении стал главным на встрече со сторонниками в Петербурге 2 февраля. Место для сбора искали долго, в итоге остановились на помещении храма Иконы Трех Радостей в конгресс-холле «Васильевский».
«Наверное, это хитрый план Беглова: засудить нас всех за танцы в храме», — пошутил московский гость.
Встреча, собравшая более 1000 человек, продолжалась 2,5 часа и прошла без эксцессов. Во дворе неподалеку мирно дежурили автозак и несколько машин полиции, но заходить внутрь сотрудники правопорядка не стали.
Выступая перед сторонниками, Навальный заявил, что в грядущем сентябре оппозиция рассчитывает на явку в 28–30%. Это значит (по расчетам оппозиционера), потребуется привлечь как минимум 380 тысяч человек, голосующих за кандидата по списку «Умного голосования».
Ожидая «чеченский замах» фальсификаций в Петербурге, штаб Навального собирается подготовить 100 тысяч наблюдателей.
«Алексей, когда вы уже позовете на улицы?» — прозвучал вопрос из зала.
Такой сценарий Навальный тоже исключать не стал. «Если они (городские власти. — С. Р.) не дадут нам зарегистрировать кандидатов или устроят фальсификации, в Петербурге должны пройти беспрецедентные акции протеста, — заявил он под одобрительные возгласы аудитории. — Такие, чтобы и Беглов со своей лопатой не смог отбиться».
Кандидат «второй тур»
Фамилия Беглова на встрече звучала чаще остальных, но о наличии у штаба Навального четкого плана действий на выборах губернатора Петербурга (они состоятся в один день с муниципальными — 8 сентября) пока говорить не приходится. Всему виной — муниципальный фильтр, преодолеть который любой сильный кандидат против власти не сможет (по результатам выборов 2014 года 90% мест в муниципальных советах Петербурга принадлежат единороссам).
«Пока наш кандидат называется «второй тур», — заявил Навальный.
Сам он выдвигаться в петербургские градоначальники не будет: «Я не имею на это права».
Ранее в эфире «Эха Петербурга» политик признался, что готов поддержать любого, кто сможет создать реальную конкуренцию Беглову, назвав имя депутата городского ЗакСа Максима Резника. Сам Резник, который был на встрече с Навальным, от участия в выборах открестился: «Сделаю все, чтобы этого избежать. И без меня кандидатов достаточно».
Накануне приезда Навального в Петербурге прошла конференция регионального отделения «Единой России». «Наша партия — безоговорочный лидер мнений на всем политическом пространстве города, — заявил, выступая перед сторонниками, секретарь «ЕР» и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Политическое поле Санкт-Петербурга должно быть спокойным, и это будет зависеть только от нас».
У власти и оппозиции мнения сходятся лишь в одном: самые важные процессы в нынешнем политическом сезоне протекают именно в Петербурге.
«Новая газета в Петербурге»