Ария московского гостя

Алексей Навальный в Петербурге. Фото: Екатерина Архипова / «Новая газета в Петербурге»

В тот момент, когда Алексей Навальный давал интервью в студии радиостанции «Эха Петербурга», пресс-служба городских судов распространила сообщение: политик готов взять на себя вину за помятый петербургскими оппозиционерами газон (напомним: по делу о митинге 5 мая 2018 года прокуратура требует с активистов штаба Навального 11 млн рублей). «Когда путинский режим осуществляет давление […] путем взыскания неподъемной суммы, я не могу остаться в стороне», — приводил якобы слова Навального официальный орган городской Фемиды.

Когда в Фонде борьбы с коррупцией новость назвали фейком, журналисты потребовали объяснений. Пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева рассказала, что заявление от имени политика поступило по почте, было принято и зарегистрировано. «Одним из фундаментальных принципов в гражданском праве является презумпция добросовестности», — заявила она и опубликовала фото самого письма. «Новая» сравнила подпись на нем и на других документах, взятых с сайта ФБК. Очевидно, что подписи различаются.

Заявление, опубликованное пресс-службой петербургских судов (вверху), и один из документов с сайта ФБК

Вскоре появилась версия, зачем кому-то понадобилось подделывать письмо от имени оппозиционера, то есть некоторые городские СМИ выпустили подряд две новости с контрастирующими заголовками: «Навальный заплатит штраф…» и (после опровержения ФБК) «Навальный не готов разделить вину со сторонниками». «Приехал в Санкт-Петербург и сразу почувствовал местную политику в стиле 90-х…» — отозвался сам политик в твиттере.

К слову, когда Навальный уже покинул город,

телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что в Петербурге в отеле «Сокос» на 8-й линии Васильевского острова он якобы встречался с Евгением Пригожиным. Опубликованные «доказательства» были, мягко говоря, неубедительными.

Рядом с отелем, где останавливались политик и его команда, папарацци действительно сфотографировали «кремлевского повара». Если учесть, что офис Пригожина находится в двух минутах ходьбы от этого места, то «компромат» не слишком весомый. Сам Навальный предположил, что эту утку могли запустить пиарщики Смольного.

«Доказательство» встречи Навального с Пригожиным — раздельные фотографии человека, похожего на Навального, и человека в кепке, похожего на Пригожина, на фоне фасада одного и того же дома. Источник: @mittuss / Twitter

Лопатой не отбиться

За три дня до визита в город на Неве Алексей Навальный анонсировал «Битву за Санкт-Петербург». На своем YouTube-канале политик рассказал о запуске проекта «Умное голосование», целью которого будет составление списка из 1570 кандидатов для участия в петербургских муниципальных выборах в сентябре. «Новая» уже писала, что инициативы по подготовке и обучению мундепов в Петербурге еще с прошлого года ведут «Объединенные демократы» под руководством Андрея Пивоварова и «Политический Uber» Дмитрия Гудкова и Максима Каца. Навальный, который ранее неоднократно призывал к бойкоту различных избирательных кампаний, на этот раз назвал своей стратегией объединение, цель которого — любыми способами отстранить от руководства муниципальными советами «Единую Россию». В этом, по задумке политика, и заключается суть «Умного голосования»:

на каждом участке предложить избирателю оптимального кандидата (из любого списка), способного противостоять партии власти.

Именно тезис об объединении стал главным на встрече со сторонниками в Петербурге 2 февраля. Место для сбора искали долго, в итоге остановились на помещении храма Иконы Трех Радостей в конгресс-холле «Васильевский».

«Наверное, это хитрый план Беглова: засудить нас всех за танцы в храме», — пошутил московский гость.

Встреча, собравшая более 1000 человек, продолжалась 2,5 часа и прошла без эксцессов. Во дворе неподалеку мирно дежурили автозак и несколько машин полиции, но заходить внутрь сотрудники правопорядка не стали.

Сторонники Алексея Навального и журналисты. Фото: Екатерина Архипова / «Новая газета в Петербурге»

Выступая перед сторонниками, Навальный заявил, что в грядущем сентябре оппозиция рассчитывает на явку в 28–30%. Это значит (по расчетам оппозиционера), потребуется привлечь как минимум 380 тысяч человек, голосующих за кандидата по списку «Умного голосования».

Ожидая «чеченский замах» фальсификаций в Петербурге, штаб Навального собирается подготовить 100 тысяч наблюдателей.

«Алексей, когда вы уже позовете на улицы?» — прозвучал вопрос из зала.

Такой сценарий Навальный тоже исключать не стал. «Если они (городские власти. — С. Р.) не дадут нам зарегистрировать кандидатов или устроят фальсификации, в Петербурге должны пройти беспрецедентные акции протеста, — заявил он под одобрительные возгласы аудитории. — Такие, чтобы и Беглов со своей лопатой не смог отбиться».

Кандидат «второй тур»

Алексей Навальный призвал объединяться против и. о. губернатора Петербурга Александра Беглова. Кадр Youtube

Фамилия Беглова на встрече звучала чаще остальных, но о наличии у штаба Навального четкого плана действий на выборах губернатора Петербурга (они состоятся в один день с муниципальными — 8 сентября) пока говорить не приходится. Всему виной — муниципальный фильтр, преодолеть который любой сильный кандидат против власти не сможет (по результатам выборов 2014 года 90% мест в муниципальных советах Петербурга принадлежат единороссам).

«Пока наш кандидат называется «второй тур», — заявил Навальный.

Сам он выдвигаться в петербургские градоначальники не будет: «Я не имею на это права».

Ранее в эфире «Эха Петербурга» политик признался, что готов поддержать любого, кто сможет создать реальную конкуренцию Беглову, назвав имя депутата городского ЗакСа Максима Резника. Сам Резник, который был на встрече с Навальным, от участия в выборах открестился: «Сделаю все, чтобы этого избежать. И без меня кандидатов достаточно».

Алексей Навальный в Петербурге. Фото: Екатерина Архипова / «Новая газета в Петербурге»

Накануне приезда Навального в Петербурге прошла конференция регионального отделения «Единой России». «Наша партия — безоговорочный лидер мнений на всем политическом пространстве города, — заявил, выступая перед сторонниками, секретарь «ЕР» и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Политическое поле Санкт-Петербурга должно быть спокойным, и это будет зависеть только от нас».

У власти и оппозиции мнения сходятся лишь в одном: самые важные процессы в нынешнем политическом сезоне протекают именно в Петербурге.

«Новая газета в Петербурге»