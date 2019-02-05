За нашу и вашу природу

Эпицентром протестов в минувшие выходные стал маленький поселок Шиес на границе Коми и Архангельской области. Там уже почти год строят полигон для захоронения мусора из Московской области.

Фото из социальных сетей

Напомню, после «мусорных» протестов в Подмосковье было решено экспортировать столичные отходы на 11 полигонов Северо-Запада страны. Первым стал Шиес. Громадная стройка без разрешающих документов идет там более полугода, за это время поселок из безвестной точки на карте превратился в столицу сопротивления.

3 февраля в поддержку освоивших уличную политику жителей вышли люди в 44 городах России, от Казани до Челябинска, от Петербурга до Красноярска.

Градус протеста подняли сами власти: народ протестовал как против завоза мусора на Север, так и против «мусорной реформы»: с 1 января в каждом регионе действует единый оператор обращения с отходами, а в квитанциях появилась новая графа, по которой каждый россиянин должен отдавать до 150 рублей в месяц. Сумма вроде бы невелика, но вот беда: в ряде регионов мусор с Нового года вывозить перестали почти совсем, обещанные площадки по сортировке мусора, как и перерабатывающие установки, не построены, а все происходящее напоминает аферу государственного масштаба.

В итоге в единый день протеста, которым экологи объявили 3 февраля, люди вышли на площади тысячами — несмотря на морозы (в Красноярске, например, было -38) и спешно организованные властями городов развлекательные мероприятия по соседству. Самыми массовыми ожидаемо стали выступления в Архангельской области: в столице региона, по подсчетам организаторов, митинговали 5 тысяч человек, в Северодвинске — 9 тысяч, в Каргополе и Котласе — по 2 тысячи, даже в маленьких городках и поселках на улицы выходили сотнями. Забавная деталь: архангелогородцам, получившим разрешение собраться только на окраине, на левом берегу Двины, сначала пришлось своими силами очистить площадь от снега, которого за ночь навалило по колено. Некоторые участники митинга по примеру парижан надели желтые жилеты.

В символические пикеты вышли и жители Шиеса, которые несут круглосуточную добровольную вахту на месте стройки полигона. Люди оборудовали там вагончик и неотрывно фиксируют происходящее. Такой партизанский десант — явно перенятый опыт «сунских партизан», карельских стариков, которые за несколько месяцев такого протеста защитили свой лес от вырубки.

При этом участников протеста активно пытаются дискредитировать — в соцсетях пишут, что в Шиесе стоят не активисты, а проститутки.

Лидеров движения не раз пытались обвинить в связях с иностранными организациями, называли «агентами Навального». Но протестуют против превращения Поморья в помойку обычные сельские жители. Они просто не хотят, чтобы ежедневно рядом с их домами выгружали по 80 вагонов отходов, упакованных в полиэтилен.

Когда через полгода стройки обнаружилось, что она идет без необходимых согласований, в селе Урдома власти имитировали общественные слушания: в клуб, закрыв его для местных, втихую свезли человек 500 из других городов. Но урдомчане в клуб пробились и голосование сорвали. Впрочем, стройка все равно продолжается ударными темпами. Работы не прекращались даже в Новый год.

Так же, без разрешающих документов, тихо, построен погрузочный кластер в подмосковных Люберцах — оттуда мусор и будут возить в Шиес. О том, что стройка и там велась незаконно, на днях сообщило расследование The New Times. А жители соседних с Люберцами районов крайне недовольны тем, что под их окнами ежедневно начнут разгружаться большегрузы с мусором, который привезут на сортировку. Неожиданно москвичи и жители крошечного села «где-то на Севере» столкнулись с общей проблемой — и готовы вместе бороться против мусорной экспансии.

Лояльность региональных властей «мусорному лобби» подогревает протест и придает ему политическое звучание. В Архангельске митингующие не впервые потребовали отставки губернатора Игоря Орлова.

— Ты читал стихи диссидента Бродского, мы уже подумали, что ты интеллигент. Зачем ты стал коллекционером московского дерьма? —

иронизировал один из выступающих, напоминая выступление Орлова на открытии первого в стране музея поэта (цитирует портал 29.ru).

Кроме того, люди в резолюции потребовали законодательно закрепить раздельный сбор мусора. По опросам, число архангелогородцев, готовых участвовать в акциях протеста, с прошлого митинга возросло с 23 до 83%.