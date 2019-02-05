Натоптали на семь миллионов

6 февраля Фрунзенский районный суд Петербурга вынес решение по делу «о помятом газоне». Напомним, прокуратура города требовала с главы штаба Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина 11 миллионов рублей за причинение ущерба зеленым насаждениям в ходе акции «Он вам не царь» 5 мая 2018 года. Это первое дело, когда в ущербе на такую значительную сумму обвиняют участников публичных мероприятий.

Одной из интриг заседания стала судьба ходатайства о вступлении в дело самого Алексея Навального (сообщение об этом накануне заседания распространила пресс-служба петербургских судов, Навальный информацию опроверг). Слова о том, что документ поддельный, прозвучали и во Фрунзенском районном суде. Примечательно, что, как только судья отклонила «ходатайство Навального», пресс-служба разразилась гневным комментарием в своем telegram-канале, назвав позицию оппозиционеров «голословными утверждениями».

Единственное, в чем сошлись стороны защиты и обвинения: 5 мая 2018 года Денис Михайлов и Богдан Литвин действительно принимали участие в протестной акции в центре Петербурга. А дальше начинаются вопросы: в каком статусе они там находились; могли ли повлиять на действия других людей; и наконец, почему обычные кусты стоят так дорого?

На заседании Фрунзенского районного суда Петербурга / Фото: Серафим Романов

Данные о реальном ущербе, который понес город, в материалах дела отсутствуют. Третьим лицом в процессе выступало АО «СПб Центральное», которое по заказу петербургских властей высаживало садовые розы, виолу, сирень и кизильник в Александровском саду и саду у Зимнего дворца. Эта же организация и рассчитала сумму требуемой с оппозиционеров компенсации исходя их неких средних параметров.

Интересно, что на сайте госзакупок доступен контракт «СПб Центральное» с Комитетом по благоустройству. Читаем: закупочная стоимость одного куста кизильника — 157 руб. 50 коп. за штуку. Нетрудно понять, что с оппозиционеров просили в 19 раз больше: по 3000 рублей за единицу садового куста. Стоимость остальных растений также существенно ниже.

В качестве доказательства того, что именно Литвин и Михайлов вывели людей на улицы и могли при случае их остановить, прокуратура привела следующие материалы: количество подписчиков оппозиционеров «ВКонтакте», распечатки их постов на тему политики, а также постановления других районных судов Петербурга, оштрафовавших Литвина и Михайлова по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

Наконец, отягчающим обстоятельством, по мнению прокуратуры, стал тот факт, что порча газона случилась накануне Дня Победы, что могло «омрачить атмосферу празднования ветеранам Великой Отечественной войны».

Защита парировала: штаб Навального подавал уведомление о митинге на Дворцовой площади (где нет газона), а движение «Весна» и вовсе от организации мероприятия 5 февраля отказалось. Так как в назначенный день Дворцовая оказалась перекрыта полицией, митингующие двигались по Невскому проспекту хаотично, а не в составе колонны, которую возглавлял бы кто-то из подсудимых.

«Почему вы вообще в центр пошли?» — поинтересовалась судья Наталья Подольская.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев напомнил, что вопрос свободного выбора места для публичной акции — один из ключевых по мнению Европейского суда по правам человека.

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Адвокат Богдана Литвина Александр Передрук считает, что прокуратура доказала лишь тот факт, что координатор «Весны» принимает активное участие в политической жизни общества. «Это дело определяет, какой будет объем ответственности для организаторов публичных мероприятий», — выступил представитель ФБК Помазуев. Он попросил суд представить, что в деле нет политической составляющей и речь идет об обычной порче имущества (подобные процессы в судах обычно рассматриваются очень долго, а оценить причиненный вред крайне сложно. — C. Р.)

Еще накануне заседания Литвин и Михайлов высказывали предположение, что прокуратура будет сознательно затягивать процесс. Ожидания не оправдались: со всеми обстоятельствами дела стороны управились за пять часов, еще 15 минут потребовалось судье Подольской чтобы вынести вердикт: штраф в 7 млн 300 тыс. рублей подсудимые поделят поровну.

«Иск ставит своей целью разорение нас и вытеснение из общественной жизни», — заявил в суде координатор движения «Весна» Богдан Литвин. А глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов признался «Новой», что рассматривает для себя вариант банкротства.