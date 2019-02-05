«Вас заставят поменять свое мнение»

В последние годы в Швеции все больше обсуждают войну и даже готовятся к ней. Осенью 2014 года военные, пограничники, а еще больше СМИ были заняты ловлей русской подводной лодки в Стокгольмском архипелаге. Если что-то очень тщательно искать, то обязательно найдешь: в 2015-м дайверы наконец натолкнулись на русскую подлодку «Сомъ», затонувшую у шведских берегов во время Первой мировой войны. Хотя доказать российскую агрессию не получилось, правительство вынуждено было пообещать военным увеличение расходов на оборону. Вслед за этим последовал целый ряд аналогичных эпизодов: российский самолет-разведчик якобы пролетел над шведскими военными базами; неизвестные диверсанты повалили радиомачты; а шведские власти подверглись интернет-атаке. Шведские медиа все больше обсуждали русскую угрозу.

Однако реальное расследование этих эпизодов, которые вызывали столь бурные дискуссии в СМИ, показало, что все они оказались сфальсифицированными или недостоверными (известный журналист Маттиас Йоранссон собрал в своей нашумевшей книге «Медведь приходит» итоги проведенных властями расследований). Но это уже не играло никакой роли, поскольку с каждым алармистским заголовком государственные расходы на оборону росли, а симпатизировавшее НАТО меньшинство в шведском риксдаге получало все новые аргументы в пользу того, чтобы отказаться от двухсотлетнего нейтралитета страны.

Первое время эти милитаристские кампании в правых СМИ встречали довольно большую критику со стороны сторонников нейтралитета. Слишком очевидной была связь между спекуляциями о растущей угрозе и ростом военных расходов. Но в 2016/17 годах был нанесен мощный удар по этим скептическим голосам. Многие критики милитаризма и теории «единства Запада» вокруг США и НАТО стали описываться — вполне в духе российских СМИ — в качестве «русских агентов влияния». Это оказалось эффективным средством. Критика пронатовской политики резко ослабла, а Швеция после этого приняла участие в первых совместных с НАТО военных учениях «Аврора» и подписала двустороннее соглашение об обороне с Соединенными Штатами.

«Агенты Путина»

Своего рода перелом произошел два года назад, когда руководитель российских исследований в очень статусном Институте внешней политики, который отвечает за анализ международной обстановки, д-р Мартин Краг опубликовал доклад «Российская стратегия влияния через публичную дипломатию и активное вмешательство. Случай Швеции». Применительно к Северной Европе это был самый масштабный опыт подобного рода борьбы с «русским вмешательством». Институт внешней политики готовит экспертные заключения для риксдага и правительства, создавалось впечатление, что этот доклад обрисовывает новые стандарты государственной политики в области пропаганды и контрпропаганды.

Доктор Мартин Краг. Фото из архива

В первой части доклада д-р Краг скучно подсчитывает число статей на сайте шведскоязычного радио «Спутник», которое к моменту издания доклада уже закрылось за бесперспективностью. Зато во второй части автор подкидывает читателю изюминку. Он начинает писать о «шведских акторах, таких как политики, ученые и СМИ, которые вольно или невольно играют роль агентов влияния».

Главным среди этих агентов влияния Краг называет самую тиражную газету страны, левый таблоид Aftonbladet. Для Швеции эта газета это что-то среднее между МК и Первым каналом в России, с той разницей, что Aftonbladet можно назвать оппозиционным изданием. Правда, оно находится в оппозиции не к правительству (тут скорее наоборот, Aftonbladet традиционно считается социал-демократической газетой, а социал-демократы находятся у власти последние четыре года), а по отношению ко всем остальным СМИ страны, большинство из которых отстаивают либеральные и консервативные ценности. Д-р Краг особенно недоволен культурным разделом Aftonbladet,

который, по его оценке, является «самым важным ретранслятором «левого» прокремлевского нарратива, начиная с 2013 года».

Отдельно останавливается Мартин Краг на двух авторах Aftonbladet, имена которых стоят под этой статьей.

Сложнее дело обстоит, когда речь заходит о «составе преступления», в котором обвиняются все эти «агенты влияния». Краг очень обтекаемо пишет, что «русская пропаганда» заключается в обсуждении «фашизма в Украине, критике итогов киевского Майдана, Карла Бильдта (либерального экс-премьер-министра и министра иностранных дел, который в современной шведской истории занимает примерно ту же нишу, что Егор Гайдар или Анатолий Чубайс в России — авторы), ЕС и НАТО». Других содержательных претензий он не формулирует, зато подробно исследует «компрометирующие» связи «агентов влияния». И здесь он дает волю самой дерзкой фантазии.

Он увязывает российский Левый фронт — радикально-оппозиционное движение — с ГРУ (!); ставит нам в вину связи с Wikileaks и длинным рядом российских публицистов.

Если бы это было просто творчеством блогера, оставалось бы только пожать плечами. Но Д-р Краг не просто блогер. Он является одним из самых востребованных экспертов в шведских СМИ, который регулярно комментирует вопросы, связанные с Россией, Украиной и другими постсоветскими странами на ТВ, пишет в крупнейшие газеты страны, а Институт внешней политики является мозговым трестом правительства и парламента. Главным редактором Journal of Strategic Studies, в котором был опубликован 44-страничный доклад, является Томас Манкен, в недавнем прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона. В этом смысле обвинения были выдвинуты, что называется, на высшем уровне.

Агенты, которые борются с агентами Путина

Несмотря на все титулы д-ра Крага, его доклад вызвал в шведских СМИ довольно большой скандал. На него отреагировали почти все издания страны. Оценки были разные, но критические и возмущенные интонации преобладали.

Но ни критика в парламенте, ни в СМИ, ни грубые ошибки, ни плагиат — ничего не нанесло урона той высокой позиции, которую занимал д-р Краг. Его власть явно держалась на каком-то очень прочном основании.

И вот прошло два года, и имя уважаемого доктора вновь всплыло в связи с проблематикой иностранного вмешательства в новом скандале.

На этот раз британская the Guardian опубликовала документы, свидетельствующие что Министерство иностранных дел и Министерство обороны Великобритании (а также НАТО, литовское Министерство иностранных дел и даже фейсбук) платили деньги (более 2 млн фунтов) организации Statecraft Institute (созданной и возглавляемой двумя ветеранами британской военной разведки), которая курировала программу The Integative Initiative. Офис этой программы был в лучших традициях фильмов о Джеймсе Бонде зарегистрирован на заброшенной мельнице в маленькой шотландской деревушке.

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Смысл проекта заключался в том, чтобы развернуть по всей Европе и в США сеть «кластеров», состоящих из влиятельных экспертов, журналистов и политиков, которая должна была тайно координировать священную борьбу с тем, что члены кластеров считали «русской пропагандой». Согласно опубликованным Guardian документам эти кластеры в разных странах поддерживали постоянный контакт с британскими посольствами, являясь, таким образом, секретным инструментом английской внешней политики.

В рамках борьбы с русским вмешательством, дезинформацией и пропагандой кластеры активно вмешивались в политическую жизнь разных стран.

Например, в Испании они оказали давление на правительство с целью не допустить назначения кандидата социалистической партии на должность главы департамента безопасности (кампания в СМИ, социальных сетях и давление со стороны посольств). Но погорели они на своей работе на родине, в Великобритании. Там Integative Initiative организовала очередную кампанию травли лидера оппозиции и главы Лейбористской партии Джереми Корбина, которого называли «полезным идиотом Кремля» и обвиняли в нанесении вреда национальной безопасности.

Получилось, что на деньги налогоплательщика финансируемая правительством организация ведет политическую работу в пользу правительства и против оппозиции, объясняя гражданам, за кого не надо голосовать на вполне вероятных внеочередных выборах. И это не в России. Это — в древнейшей демократии Европы.

Пока британскую прессу сотрясает скандал, связанный с тем, что ветераны военной разведки на деньги правительства борются с оппозицией Ее величества, никто не обратил внимания на то, кто возглавляет скандинавский кластер этого священного союза. А во взломанных хакерами файлах его координатором назван Мартин Краг.

Когда документы Integrative Initiative стали достоянием гласности, руководство проекта сделало заявление, в котором фактически признавалась подлинность файлов, но говорилось, что многие люди, указанные как члены кластеров, на самом деле были лишь потенциальными контактерами, с которыми еще не успели связаться. В соответствии с этой общей стратегией защиты и сам Мартин Краг написал в своем твиттере, что «в 2016-м я вежливо отказался принять участие в «Северном кластере» Integrative Initiative, а также не работаю на МИ6».

Давайте проясним картину. Человек, имевший соответствующие секретные контакты с финансируемой иностранным правительством организацией, ведущей пропагандистскую работу в его собственной (формально суверенной и независимой) стране, выступает экспертом по вопросам иностранного вмешательства и пишет доклады об иностранных агентах, пишущих в шведских СМИ.

Фото: EPA

Агент за работой

Два года назад Мартин Краг испытывал сложности в том, чтобы как-то характеризовать «агентурную работу» героев своего доклада. Он просто перечислил журналистов и СМИ, взгляды которых он счел опасными, и сделал все, чтобы стигматизировать их.

Трудно отделаться от впечатления, что Краг все время пишет о самом себе. «Вот так тролли пытаются заставить тебя поменять свое мнение» — называется одна из его статей в консервативной Svenska Dagbladet. В бумагах Statecraft Institute упоминается, что организация в 2016 г. заказывала «у третьей стороны» исследование о русской пропаганде в Швеции. Хотя имя Крага в этом контексте не упоминается, его доклад был подготовлен именно в то самое время. Если это так, то получается, что заказчиком маккартистской работы Крага были Джемсы Бонды с шотландской мельницы. А направлена она была, конечно, на то, чтобы заставить шведскую публику сильно поменять свое мнение, — не только в отношении России, но и также в отношении левой прессы, и всех тех, кто критикует либеральный мейнстрим, НАТО, ЕС и, конечно, Карла Бильдта.

Помимо попыток заставить читающую публику в Швеции изменить свое мнение, Мартин Краг трудится еще членом правления фонда Сверкера Острема, который призван содействовать развитию шведско-российских отношений. По иронии судьбы сам Сверкер Острем, известный шведский дипломат и миротворец, правой прессой третировался как агент КГБ за свое слишком лояльное отношение к СССР. Но теперь исторический баланс, вероятно, восстановлен. Фонд его имени выделяет стипендии российским интеллектуалам, ученым, журналистам и писателям, приглашает их в Швецию изучать опыт свободы прессы, культурной политики и образования. «По замыслу Фонда, стипендиаты, завязывая контакты со шведскими организациями и людьми, знакомятся со знаниями и опытом, которые будут полезны для их карьеры в России. Также очень важно, чтобы они приобрели в Швеции друзей, с которыми будут поддерживать контакты и после возвращения из Швеции», — говорится на сайте фонда.

Включена ли эта работа в сферу деятельности шотландской разведывательной мельницы, не уточняется.

Путин, которого так не хватает борцам с агентами Путина

Могут ли офицеры британской военной разведки и их секретные агенты в разных странах координировать борьбу за свободу и демократию, даже если поверить им, что главная угроза свободе исходит от «русской пропаганды»? Крис Доннели, почетный полковник военной разведки Ее величества, возглавляющий Statecraft Institute, как раз прояснил этот вопрос в отчете по гранту на Integrative Initiative. Он пишет, что западное общество уже находится в состоянии войны.

«Но поскольку это не горячая война, подобная Второй мировой, мы здесь, на Западе, не усвоили необходимый военный менталитет… Мы выбирали наших лидеров на основе их компетенций мирного времени. Но перемены военного типа требуют нового лидерства, других технологий и способов мышления… В конце концов, нам нужны лидеры, соответствующие военному положению. Хороший пример — Владимир Путин. Путин и его коллеги в Кремле — это не политики в западном смысле слова. Они офицеры армии и спецслужб, которые принесли с собой свой менталитет, ценности и опыт, как управлять страной… <Опыт Путина> придает ему «военный менталитет», который делает его готовым справляться со сложностью, нестабильностью и неопределенностью… Просто сравните, как он достигает своих целей в современных турбулентных международных условиях, с тем, как это делают западные лидеры».

И тут круг замыкается. Потому что проблема, которую решают разведчики с шотландской мельницы, — это не угроза, которую русский авторитаризм несет западным демократиям. Нет, проблема в том, что у Запада нет собственного Путина. И это именно тоска по собственному Путину легко превращает защитника демократии и свободы от покушений иностранных агентов в оплачиваемого агента иностранного правительства, который пытается тайно манипулировать демократическими процессами в своей собственной стране.

Алексей Сахнин, Йоханнес Вальстрём