Закон — тайга

Петр Саруханов / «Новая газета»

Ну наконец-то все по-честному: природные богатства в России теперь распределены поровну. Кому не досталось нефти и газа, могут обуться в подшитые валенки и собирать в лесу валежник. С 1 января это можно делать свободно, не отгоняя хворостиной ни лесника, ни медведя, а мирно демонстрируя им обоим вырезку из газеты с федеральным законом.

Удивительно, что в стране, где миллионы людей пользуются дровяным отоплением, только сейчас догадались бросить народу пару сухих палок. Какая возможность была упущена еще в 1917 году! Насколько привлекательнее звучал бы известный лозунг большевиков, если бы они провозгласили: «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, валежник — всем желающим!» Но и сейчас вышло неплохо. И некрасовская «лошадка, везущая хворосту воз», наконец-то может спокойно помахивать хвостом. Никто к ней и к мужичку не придерется и на срок до двух лет обоих не посадит. А то ведь этот безобидный, очищающий лес сбор древесного хлама рассматривался Лесным кодексом РФ как «предпринимательская деятельность». Представьте, еще в прошлом году бабуся из лесного поселка притащила бы из лесу вязанку, и ее уже можно было либо штрафовать, либо принимать в Российский союз промышленников и предпринимателей.

Зато теперь, повторим, все в порядке, и народ тронулся — кто в лес, кто по дрова. Впрочем, у нас даже при наличии закона не поймешь, где лес, где дрова. Как водится, в различных регионах чиновники дополнили закон по-своему, и более других перегнули сухую палку тверские. Федеральный закон не оговаривает длины стволов и веток, но в Тверской области разрешили выносить из леса лишь палки длиной не более метра. Видимо, будут стоять на опушках контролеры с рулеткой, и если учесть, что лес в регионе покрывает более половины территории, то новый закон обеспечит области всеобщую занятость.

А в Иркутской области допустимо уносить из тайги валяющиеся елки-палки уже до полутора метров длиной. Чиновники разных регионов меряются, чем могут.

В Пензенской области и в Хабаровском крае разрешено собирать валежник только голыми руками. Не в смысле без варежек, а в смысле без использования любых инструментов. Захочешь воспользоваться сучкорезом, заплатишь две тысячи штрафа. Поэтому тащи домой ветку с сучками и с задоринками.

А вот в Краснодарском крае сбор валежника фактически приравняли к митингам. И в том и в другом случае полагается в установленный срок подать уведомление. И вам отведут площадку в лесу. Имеется в виду, для сбора валежника (хотя при нашей демократии и митингующих нередко посылают лесом). В лес за грибами и ягодами на Кубани пока вроде бы ходят без уведомлений, но это исправимый недосмотр местной администрации.

С фантазией у чиновников обычно неплохо, но хочется подсказать им одну надстройку к закону, от которой будет несомненная польза. Неплохо бы обязать граждан, собирающих валежник, подбирать заодно в лесу пять-шесть пустых бутылок. По емкости бутылок — никаких ограничений. Уведомления на их сбор отдельно подавать необязательно. И, в отличие от дерева, стоит бутылка или лежит на боку — не важно. Местный закон легко может приравнять ее к валежнику.