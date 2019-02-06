Они еще покажут!

Кирилл Белоусов и Артем Плаксин, начинающие программисты, в этом году заканчивают школу. Оба с рождения видят только яркий свет, крупные очертания предметов и иногда их оттенки. Всего за полгода одноклассники стали, как они сами говорят, «социальными деятелями». Подростки размещают петиции, пишут письма в крупные компании вроде Сбербанка и «Яндекса», чтобы те адаптировали свои сервисы для незрячих. Правда, обратная связь не всегда получается удачной. В Сбербанке, например, заявили, что им нужно для начала оценить экономическую выгоду, чтобы адаптировать свой сайт. «Яндекс» же в ответ начал разрабатывать новую пробную версию своих приложений. А американский сервис Instagram учел замечание ребят и выпустил обновление даже без формального ответа. «Новая» поговорила со школьниками, которые предлагают свою помощь крупным компаниям, чтобы их цифровые услуги стали доступными для всех.

«Три, два, один. Заканчивайте переход», — ​в радиусе примерно километра от школы-интерната им. Грота все светофоры — ​«говорящие». На стенах домов и дверях магазинов в том же районе — ​желтые круги, у проезжей части — ​желтые линии. Правда, так только в Красногвардейском районе, где находится школа для слабовидящих, — ​в центре Петербурга светофоры молчат.

Утром внутри школы на первом этаже уже пахнет едой — ​в школе-интернате некоторые дети учатся и живут одновременно. Совсем маленькие ребята передвигаются с этажа на этаж медленно, по тактильной разметке на стенах. Артем и Кирилл ориентируются легче — ​они спешно сбегают к нам по лестнице и ведут к себе в класс. У каждого класса табличка с названием кабинета, а под ней — ​еще одна табличка, но уже шрифтом Брайля. Артем смеется, вспоминая, как заметил надписи для незрячих в одной из поликлиник Питера: «Пришел ты к врачу, а там табличка Брайлем над двухметровой дверью — ​и как тебе до нее достать, спрашивается? Или еще лучше — ​прямо на полу бывает. Проведу-ка я рукой по полу… Пожалуйте — ​доступная среда!»

— Летом мы особо не общались, — ​вспоминают школьники. — ​А потом у каждого появились проекты, мы стали социальными деятелями и на этой почве сошлись, — ​над словосочетанием «социальные деятели» они часто смеются, но говорят, что теперь так и есть. — ​В России инвалид не может ничего требовать напрямую от государства. Поэтому мы просто кричим и шумим со своими петициями.

В классе стены расписаны яркими попугаями, сидящими на деревьях. Артем облокачивается на парту и вставляет в одно ухо наушник, чтобы, если что, отвлекаться на оповещения в телефоне. Когда приходит сообщение, Артем проводит по экрану пальцем, и при помощи голосового помощника текст озвучивается. «Я безумно люблю читать, — ​признается Артем. — ​Электронные книги, конечно. Недавно пытался преодолеть рубеж в 5 тысяч прочитанных книг. В основном читаю фантастику, часто даже русскую современную».

— Моя цель, — ​говорит Артем после паузы, — ​уничтожить стереотип, что если ты слепой, ты не можешь создавать сайты и быть программистом. Это самое последнее, как кажется, чем слепой может заниматься. Но это не так, мы каждый день живем, общаемся при помощи техники и разбираемся в ней лучше многих зрячих.

У Артема есть проект — ​«Тифлохост» («тифло» — ​слепые, «хост» — ​интернет-сервер). Это как хобби — ​он учит слабовидящих создавать сайты и писать компьютерные программы. Сейчас Артем полупрофессионально занимается системным администрированием: «Мне нравится, что ребята сразу идут ко мне, если им нужен дешевый сервер для размещения сайта. Я вообще начинал с создания простеньких страничек в html, а потом стал изучать языки web-программирования и понял, как это круто».

Увлечение программированием у мальчиков появилось примерно в одном возрасте — ​в 13 лет. Правда, Кирилл в это время активно начал заниматься еще и плаванием — ​он пловец паралимпийской сборной России. «Первый раз меня бросили в воду в 5 лет, и это было страшно, если честно. Но сейчас я благодарен за то, что уже тогда, с детства, активно занял себя чем-то — ​я погрузился в спорт и компьютеры. Еще обожал браузерные стратегии. Помню фразу одного игрока в Сети, с которой у меня все началось, он сказал: «Ну все, я пошел писать программу». И я подумал: «Ты просто бог, как ты это собираешься делать?» Человек скинул мне пару учебников, и я начал.

Проект Кирилла — ​«Доступная среда». Он как раз направлен на взаимодействие с крупными компаниями.

Сбербанк

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Петицию в адрес Сбербанка на сайте Change.org создал Артем. Сейчас у нее более 70 тысяч подписей. «Идея была в том, чтобы сделать веб-версию Сбербанк-онлайн доступной для слепых, то есть адаптировать ее под программу экранного доступа — ​«скринридер» — ​она преобразует текст, находящийся на экране, в звуковую речь. Работает это так: я провожу по экрану пальцем, и программа произносит то, на чем у меня палец».

— Как мы «слышим» Сбербанк? Представьте, что вы находитесь на улице, вокруг очень шумно, гудят машины, и вы пытаетесь услышать своего собеседника. У Сбербанка на сайте так же: безумно много лишних элементов, которые выскакивают как спам. На экран выводятся все сообщения о возможных ошибках, которые зрячий увидит, только когда они реально возникнут. Но «скринридер» нам озвучивает их сразу все.

Спустя пару дней у петиции набралось 25 тысяч подписей. Кириллу, который стал ее соавтором, пришел официальный ответ от банка: «Предложение передано в ответственное подразделение и будет реализовано в случае соблюдения экономической рентабельности».

— Это странная, какая-то циничная позиция даже не столько с точки зрения человечности, — ​объясняет Артем. — ​Но просто как они поймут, что это выгодно? Пересчитают инвалидов по зрению в стране?

«Новая» отправила в Сбербанк запрос с просьбой объяснить подобный ответ. В банке сообщили, что «такая формулировка — ​пример некорректной коммуникации банка с клиентом». По словам пресс-службы Сбербанка, они адаптируют сервисы поэтапно и не так давно начали процесс адаптации веб-версии для незрячих.

— Адаптировано все это будет нескоро, в продакшн выпущено будет тоже нескоро, но хотя бы пошла работа — ​уже хорошо, — ​говорит Артем. — ​Самое любопытное, что буквально спустя пять дней после публикации петиции, ответа Сбербанка и активного набора голосов, у них стало появляться очень много пресс-релизов с заголовками «Сбербанк — ​самый социально ответственный банк», «У нас самые адаптированные приложения для слепых» и прочее. Приложение для мобильных устройств у них действительно адаптировано. Они говорят правду, но так смещают акценты, как будто все адаптировано. Обидно просто, что могут в любой момент соскочить.

— Вы не хотели предложить Сбербанку свою помощь в разработке? — ​спрашиваю Артема.

— Хотел бы, но не возьмут. Это огромная организация, туда молодого незрячего и устроившего на всю страну шум — не классно брать.

— К сожалению, так просто все не работает, — ​подтверждает Кирилл. — ​Единственный сервис, который мне предложил работу по нашему направлению («хотя бы на полставки — ​так как вы учитесь»), — ​Coinkeeper, это приложение для учета расходов ведения бюджета. Мы им тоже хотели помочь с доступностью.

«Яндекс»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

— У «Яндекса» основной косяк такой — ​вы легко находите здание в «Яндекс.Картах», но незрячему его нужно подписать. Причем есть специальная категория атрибутов, которая позволяет для незрячего прописывать так, чтобы это на экране шрифтом всем не вылезало. Я могу понять, это сложно: это добавляет процентов 30 времени к разработке, это затратно, но того стоит.

Кирилл говорит, что еще не так давно «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Метро» были доступными для слабовидящих, но в один момент ушли от доступности к красивому дизайну: «Появилось много анимации, красивые кнопочки с картинками, но все забыли, что это тоже нужно еще как-то адаптировать для незрячих».

Из конкретных просьб к «Яндексу» были следующие:

— В «Яндекс.Картах»: сделать голосовую навигацию в пешеходном режиме. «Чтобы не только в автомобиле, но и в пешеходном режиме он говорил «поверните направо, а через 500 метров поверните налево», — ​объясняет Кирилл.

— В «Яндекс.Транспорте»: подпись троллейбусов, автобусов и т.д. «Допустим, показывается в маршруте трамвай 27. Трамвай не написано, а нарисован трамвайчик. А мы-то этого не видим, маршрутка это или автобус. Я обычно прокладываю маршрут до школьной остановки, и мне говорится «идти две минуты, затем 10 или 23». Я гадаю потом: ну вроде как в моем районе ходят только трамваи».

Через три месяца после запуска петиции «Яндекс» выпустил бета-версию адаптированных приложений. Кирилл благодарен компании за такую оперативную и дельную обратную связь: «Юрий Подорожный, директор навигации от «Яндекса», дал ответ, что действительно слишком мало времени уделяется доступности. Он создал группу для незрячих, начали общаться, собирать мнения. К октябрю вышла бета-версия для айфонов, к декабрю — ​для андроидов».

Instagram

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Американский сервис по публикации фото Instagram удовлетворил просьбу Кирилла даже без формального ответа.

— Когда вы выкладываете фотку, у вас она по умолчанию обрезается — ​так было еще осенью, — ​рассказывает Кирилл. — ​Слева внизу в углу фотографии сейчас есть кнопочка, которая это отключает. Но раньше-то не было! Незрячий не мог фотку выложить самостоятельно. Даже вот у меня есть остаток зрения, и я вижу прямоугольник с фотографией, но не вижу, что на фото и не могу ее нормально переместить.

«Было написано 4 обращения в инстаграм, Инстаграм ничего не ответил: ни «ваше обращение принято», ни тем более каких-то внятных «мы сделаем». К сентябрю вышло обновление, мне кто-то из зрячих между делом рассказывает: «Ты прикинь, появилась кнопочка, вот ты жаловался, что не можешь выкладывать фотки, а теперь можешь!» — ​Кирилл рассказывает об этой истории с сияющим лицом.

— Вся эта активность спонтанно началась, — ​улыбаются ребята. — ​Есть вопрос к инстаграму — ​давайте объединим людей. Ой, чтобы удобнее было — ​давайте создадим группу. Или нет, пусть это вообще будет проектом.

«Доступная жизнь» также сотрудничает с проектом «Говорящий город», который занимается продвижением таких идей, как установка говорящих светофоров, говорящих автобусов и даже говорящих аптек. Там сейчас работает Кирилл.

— Суть в том, что на транспорте ставятся маячки, и слепой на остановке с помощью радиоприемника может узнать, какой транспорт подходит, — ​рассказывает Кирилл. — ​Незрячий может нажать на кнопку, водитель на специальном приборе в кабине увидит и услышит, что садится такой человек. Он останавливается, открывает двери и незрячий слышит у себя в телефоне: «Посадка разрешена — ​двери открыты». Это важно знать, что двери открылись, потому что некоторые любят поездить с открытыми дверьми.

— У нас нет средств покупать на всех инвалидов специальные приборы, — ​продолжает Кирилл. — ​Поэтому я как iOS-программист в «Говорящем городе» разрабатываю приложение: в нем можно будет увидеть и услышать транспорт, нажать вызов. А еще у нас будет фильтрация — ​если мне нужен троллейбус № 15, я жду только его. Все остальное просто не слышу. То же самое уже сделано с некоторыми социальными объектами. У нас некоторые аптеки оборудованы маячками для слепых. То есть слепой идет по улице и слышит у себя в приложении: аптека сети «Петербургские аптеки» (их сейчас оборудовали), и он может нажать на кнопку, услышит инструкцию, как подойти. Недавно вот оборудовали наш питерский «Макдоналдс».

Кирилл также привлекает знакомых зрячих ребят, которые помогают описывать станции метро голосом: где сделать переход, где лестница, эскалатор или даже лифт. Это описание тоже будет загружено в приложение.

— Мне бы хотелось, чтобы у нас было так же удобно и комфортно, как в Германии, например. Я был в Марбурге, ты на вокзале там можешь дойти по выпуклым тифлодорожкам до кассы, до перрона. Там поезд остановится так, что идеально пандусы лягут перед тобой, ни на сантиметр в сторону. Просто хочется так же помогать людям, живущим у нас в стране.