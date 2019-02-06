Роль личности в отчетности

Перемещение «духовника Путина» митрополита Тихона (Шевкунова) из Москвы в Псков резко повысило «федеральный рейтинг» этого глубоко депрессивного областного центра. Надежды, которые связывает регион с самым влиятельным (после патриарха?) лидером РПЦ, вылились в провозглашение Тихона «Человеком года Псковской области». А ведь ему далеко даже до первой годовщины служения в регионе.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новый, особый статус Псковской митрополии «благословил» сам Путин, без всяких церемоний приехавший к своему другу в Псковские Печоры в ноябре. После этого среди «випов» началось настоящее соревнование в посещении Псковской митрополии. Буквально на днях, 20 января, за закрытыми дверями Троицкого собора Пскова Тихон неканонически обвенчал 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского с актрисой Юлией Высоцкой, которые совместно проживают уже более 20 лет, родив двоих детей. Неканонически — ​потому что для Кончаловского это пятый брак, а православная церковь допускает венчание только трех. Зато на торжество приехал сам Никита Михалков, брат «молодожена», перед которым, по свидетельству банкира Сергея Пугачева, Тихон искренне благоговеет.

Пугачев, бывший сенатор и владелец Межпромбанка, был первым крупным спонсором проектов Шевкунова еще в 90-е годы. Он оспаривает с генералом КГБ Николаем Леоновым честь знакомства юного архимандрита Тихона с молодым тогда Владимиром Путиным. В итоге Пугачев разругался с Путиным, а значит, и с Шевкуновым. Оказавшись в глухой эмиграции, он охотно делится своими воспоминаниями об обоих. В одном из интервью, назвав Тихона «монархистом-авантюристом», Пугачев приводит любопытную деталь: «При этом он очень советский: любит советские песни, рыдает под марш «Славянки». Заставляет хор Сретенского монастыря исполнять советские песни. У него винегрет в голове… Есть у него, на мой взгляд, страшная черта для священника: чинопочитание». Он действительно почитает Путина, верит в его Божественную харизму…

Первым делом — ​монастыри!

В Пскове Тихон застал довольно разбитое церковное хозяйство: отправленный на покой предшественник, митрополит Евсевий (Саввин), с епархиальным управлением не справлялся. А на Псковщине много уникальных древних монастырей, еще не охваченных «попечительскими советами» во главе с каким-нибудь московским чиновником первой величины (есть теперь такая мода — ​возглавлять «попечительские советы» какой-нибудь прославленной обители и «заходить в историю» в качестве ее спасителя).

И вот Тихон договорился с вице-премьером Алексеем Гордеевым о выделении 80 млн рублей (по предварительным данным) на реставрацию разрушающихся Снетогорского и Мирожского монастырей. «В скором времени, надеюсь, он (Гордеев) приедет, и мы вернемся к рассмотрению вопроса», — ​рассказал Тихон журналистам 18 января. Угрозу древним монастырям представляет псковская река Великая: если Снетогорский сползает в нее с высокой кручи, то Мирожский стоит в низине, и его затопляют весенние разливы. А, между прочим, Преображенский собор Мирожского монастыря является единственным в России, где полностью — ​от пола до купола — ​сохранилась роспись греческих мастеров 30–40-х годов XII века (то есть эпохи еще «до основания Москвы»!).

Но главным предметом забот (и привлечения московских фондов) нового Псковского владыки стал Псково-Печорский монастырь, на территории которого развивается действие его бестселлера «Несвятые святые» (о нем как бизнес-проекте — ​чуть ниже).

Тут, конечно, 80 миллионов не хватит вообще ни на что. «Богом зданные» (так написано над их входом) пещеры обители вот-вот обрушатся. Недавно монастырское начальство зачем-то вырубило укреплявшие их своими корнями многовековые деревья, разбив над пещерами английский газон. «Киселев-ТВ» в программе «Вести недели» от 23 декабря в жутких красках описывало состояние пещер: «Спертый воздух, черная плесень, солевые разводы на стенах… Самое страшное, что стены осыпаются… склоны ползут, а вода скапливается под землей и грозит разрушить уникальный памятник». Речь идет о многомиллиардных вложениях на спасение обители.

А пока митрополит Тихон распорядился запретить проведение по монастырю экскурсий несертифицированными монастырем экскурсоводами. Одновременно повышается плата за экскурсии, правда, тем, кто не желает платить, митрополит предлагает «написать заявление». Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг видит в этом признаки самоуправства, о чем он официально проинформировал прокуратуру. Он констатирует, что религиозная организация, пользующаяся объектом культурного наследия федерального значения, ввела с 1 января «ограничения доступа граждан на территорию Псково-Печерского монастыря», являющегося федеральной государственной собственностью». «Посещение монастыря туристами, не относящими себя к паломникам, — ​подчеркивает Шлосберг, — ​официально не предусмотрено». И это при том, что раньше, еще при советской власти, именно Псково-Печорский монастырь славился абсолютной открытостью.

«Сертифицированные монастырем» экскурсии — ​звучит довольно своеобразно. Журналистке «МК-Псков» некий монах Харитон рассказывал в пещерах, «на какой иконе висит нательный крест Константина Хабенского и медальон Татьяны Дорониной, а на какой — ​колечко «одной телеведущей» (Оксаны Федоровой), которая приезжала в монастырь вместе с главой Пскова Иваном Цецерским и просила монахов помолиться, чтоб Бог дал ей девочку».

Поток пошел

Первой крупной корпорацией, которая официально перенаправила в Псков из Москвы свои благотворительные потоки, стало ПАО «Русгидро», входящее в сферу интересов Игоря Сечина. На 2019 год «Русгидро» запланировало 15 млн рублей помощи Псковской епархии. По данным журнала «Вестник Русгидро», с 2011 года корпорация помогала Сретенскому монастырю на Лубянке, наместником которого был Тихон, и расположенной там семинарии, объясняя свои действия так: «Сегодня мы совместно с меценатами вкладываем средства в будущего священника, а завтра он в своем приходе будет мотивировать людей на созидание». Любопытно, что сам Тихон экстерном окончил свою же семинарию, где он был ректором, только в 2004 году, после 10 лет наместничества в Сретенском монастыре. По сути, его единственным полноценным образованием остается сценарный факультет ВГИКа, оконченный в 1982 году.

Значительно расширить круг спонсоров Тихону помог грандиозный проект строительства собора Новомучеников на месте снесенной монастырем исторической застройки XVII–XIX вв. на Сретенском бульваре. К проекту, с болью воспринятому архитектурным сообществом, помимо «Русгидро» подключилась «Роснефть». Кое-что жертвовали работающие по соседству генералы ФСБ. «Возведенный на Лубянке храм Новомученикам на деньги детей и наследников их мучителей, — ​с горечью признает православный сайт «Ахилла», — ​буквальное почти повторение евангельской истории о гробницах пророков», которые украшали убившие их…

Очевидно, вслед за Тихоном в Псков переезжает и бизнес-холдинг «Несвятые святые». Так называется его книга-бестселлер — ​сборник коротких, с юмором, рассказов о быте псково-печорских монахов 1980-х, эпохи неофитства тогда еще Гоши Шевкунова. Она выдержала уже 12 изданий, общий тираж которых приближается к двум миллионам. Как признался Тихон в интервью РБК, только на этой книге он заработал 370 млн рублей, а ведь есть еще фильмы и даже кафе «Несвятые святые» все на той же Лубянке.

Характерная деталь: редактором книги стала нынешний депутат Госдумы и главред газеты «Культура» Елена Ямпольская. По ее словам, Тихон передал ей довольно разрозненные записи, которые она превратила в цельное произведение. Ямпольская не скрывает своего благоговения перед Сталиным, которое коренится в ее душе на… православии. «Россию способны удержать над бездной две силы, — ​рассуждает депутат. — ​Первая называется Бог. Вторая — ​Сталин… Этот человек, на мой взгляд, был послан, безусловно, Богом для того, чтобы сохранить Россию… И лично я всегда буду ему очень признательна».

Тут самое место перейти к «историческим паркам» «Россия — ​моя история», которые придуманы Тихоном и насаждают идеологию в целом близкую Ямпольской, но, конечно, более вычурную и разветвленную. Это самый грандиозный церковно-политический проект современности, на фоне которого меркнут даже кирилловские «200 храмов шаговой доступности». И он тоже приходит вместе с Тихоном в Псков. 22 января на мегапроект обратила внимание The New York Times: «Русский националистический проект — ​выставка «Россия — ​моя история»… Экспонируемая по всей территории Российской Федерации, она прославляет русских деспотов, в том числе Ивана Грозного и Сталина, как великих лидеров, а декабристов выставляет западными агентами…

Послание выставки состоит в том, что размер России и геополитические амбиции требуют сильного (пусть даже репрессивного) лидера, чтобы укрепить страну и противостоять ее врагам на Западе».

Символично, что инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в президенты на третий срок собралась именно в павильоне ВДНХ, выделенном Тихону под этот парк исторических грез. Министерство образования и науки РФ, когда его возглавляло «верное чадо» Ольга Васильева, продвигало проект «Россия — ​моя история» в систему высшего образования. По сведениям телеканала «Дождь», только в 2017 году и только один «Газпром» направил на шевкуновский проект, возвеличивающий «сильных лидеров России», основную часть своего благотворительного бюджета в 26 млрд рублей. «В 2015 году за свою работу над проектом, — ​напоминает телеканал, — ​Шевкунов получил от премьер-министра Дмитрия Медведева премию в области культуры. Тогда же Минкульт отчитался, что теперь выставки проводятся… по поручению Путина.

В ноябре 2016 года Шевкунов объявил, что постоянные экспозиции выставки «Россия — ​моя история» появятся по всей стране». Центральная экспозиция в 57-м павильоне ВДНХ занимает 27,7 тысячи кв. м, ради ее обслуживания создан специальный Фонд гуманитарных проектов, а генеральным спонсором выступает «Норникель». В других регионах РФ строится или уже построено 25 шевкуновских «исторических парков» общей стоимостью 10 млрд рублей. Средства эти берутся из местных бюджетов и от компаний-спонсоров, крупнейшей из которых стал «Газпром». Так, например, выставка в Уфе, открывшаяся в 2017-м, стоила 300 млн, 40% из которых покрыл «Газпром». Самый дорогой центр из этой серии строится в Петербурге — ​почти на 1,5 млрд рублей.

По данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — ​Россия», «с 2013 года только через систему президентских грантов на создание контента выставки было выделено почти 150 млн рублей… На строительство павильона на ВДНХ, где сейчас постоянно располагается выставка, потрачено 1,5 миллиарда… Получаемое бюджетное финансирование абсолютно неконкурентно, то есть фактически под конкретную идею конкретного лица была создана конкретная сеть организаций, которым была гарантирована финансовая поддержка на несколько лет вперед. Достаточно сложно представить себе другую подобную структуру, которая настолько легко могла бы обеспечивать себе активную поддержку как в Москве, так и в регионах, и за четыре года беспрепятственно разрастись в проект федерального масштаба».

Парк грез в Пскове Тихон, естественно, хотел возвести на самом величественном берегу реки Великой. Но почему-то собственник участка не договорился с губернатором — ​и киношник Тихон решил не повторять сюжет фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Теперь центр планируется возвести на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького. Так что «Газпром», «Роснефть» и «Норникель» — ​добро пожаловать в Псков!

«Псковская весна»…

Православные и околоправославные фонды, в которые непосредственно входит Шевкунов, располагают суммами на порядок скромнее описанных выше астрономических капиталов. Митрополиту принадлежат доли в Фонде русской культуры и в Фонде «Возвращение». Немного больший интерес представляет Фонд святителя Василия Великого, учрежденный Константином Малофеевым — ​признанным спонсором «Русской весны» 2014 года в Донбассе. Тихон входит в попечительский совет этого фонда, устроившего, в частности, паломничество «Даров волхвов» в Крыму и на Украине в начале 2014-го, с непосредственным участием Игоря Гиркина-Стрелкова, соратники которого проводили под прикрытием «Даров» «рекогносцировку на местности». Характерно, что именно на псковской земле в безымянных могилах лежат десантники-«ихтамнеты», павшие жертвами той кровавой «весны».

В 2012 году фонд заявил бюджет на сумму 40 млн долларов США, а отчетность на официальном сайте фонда заканчивается 2015 годом, когда основной статьей расходов была фешенебельная элитная гимназия св. Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья, корпуса которой построены по образцу Царскосельского лицея. Фонд полностью обеспечивал и учебно-бытовые потребности Сретенской семинарии, когда Тихон был ее ректором. Среди «экзотических», но характерных проектов фонда — ​«Центр палеоэтнологических исследований», который, как написано на официальном сайте, проводит «комплексное изучение процессов этногенеза древних и современных народов», и финансирование ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Есть у митрополита Тихона одна «образовательная» идея для фонда и в Пскове. «Когда-то Псков мог гордиться своим прикладным искусством, своей удивительной школой реставраторов, — ​напомнил владыка на последней пресс-конференции. — ​И сейчас тоже остались художники, специалисты по прикладному искусству, но их становится все меньше и меньше. Псковской епархии предстоит большая работа по реставрации наших памятников… Грех не создать собственную псковскую реставрационную школу, свои собственные реставрационные мастерские… На базе художественного лицея будет создан интернат, в нем будут проживать дети из районов и других регионов России».

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Митрополит Тихон (Шевкунов) — ​абсолютно уникальное явление в церковно-политической жизни современной России. Если не произойдет великих потрясений, у него нет шанса не стать патриархом. Такого идеального попадания во все тренды — ​политические, мифологические, психологические, финансовые — ​не показывает в России больше никто. Тихону удалось подключить к своим проектам все крупнейшие корпорации, тогда как даже патриарх довольствуется только некоторыми. Ему удалось сделать своими «духовными чадами» всех влиятельных людей — ​от президента до главы Совета безопасности Николая Патрушева, председателя Конституционного суда Владимира Зорькина и телеведущего Андрея Малахова. Он — ​поистине «герой нашего времени», со всем его тщеславием, социальными пропастями и имперскими комплексами. Ну и, конечно, с красивой приправой внешнего, «несвятого» благочестия.