«Били по лицу, приставляли к телу шуруповерт»

Городской суд Балашихи продлил срок задержания на 72 часа аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу об изготовлении взрывчатых веществ. Это решение судья Виктория Пономарева принимала за закрытыми дверями. Она дала дополнительное время следствию для предоставления недостающих материалов.

В прошлую пятницу, 1 февраля, прошли массовые обыски у московских анархистов и активистов движения против квартирного рейдерства. Во время этих облав силовики интересовались Мифтаховым. В постановлениях об обыске говорилось, что он может быть причастен к изготовлению взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе. По материалам дела 11 января в Балашихе на Владимирской улице на дереве продавец магазина «Дачник» обнаружил два пакета с проводами. Прибывшая на место ФСБ посчитала это бомбой в 5 кг. Новость появилась на малозаметном сайте, затем ее распространили несколько СМИ. Каким образом следователи, возбудившие дело, связали подготовку взрыва именно с аспирантом Мифтаховым — ​непонятно, в деле эта связь никак не объясняется. И на самом деле это главный вопрос, ответ на который даст понимание, имеем мы дело с борьбой за статистику или очередную победу спецслужб над неформальными левыми движениями.

Задержанные после обысков московские активисты рассказали «Медиазоне», что оперативники применяли к ним электрошокер, били и спрашивали про Мифтахова. Всего было задержано 11 человек, после допроса их отпустили без предъявления обвинений.

Единственным, кого не отпустили после допроса, оказался аспирант мехмата МГУ анархист Азат Мифтахов. Как рассказала «Новой» адвокат активиста Светлана Сидоркина, ее подзащитного задержали на съемной квартире. Сотрудники ФСБ провели у него обыск, в ходе которого нашли предметы, из которых, по их мнению, можно собрать самодельную бомбу. Сам Мифтахов отрицает факт изготовления взрывчатки, как и то, что он признался в хранении 25 граммов вещества «киса». Об этом со ссылкой на свои источники в МВД сообщала в субботу газета «Коммерсантъ».

Мифтахова фактически похитили — ​длительное время его скрывали от адвокатов и не давали позвонить родным. По словам Сидоркиной, Мифтахов опасался, что его будут пытать так же, как антифашистов, задержанных по делу «Сети», чтобы получить признательные показания. В балашихинском отделе полиции активист пытался вскрыть себе вены, чтобы оттянуть время допроса, говорит со слов подзащитного адвокат.

Такое поведение только разозлило оперативников. Один из них применял к нему силу, говорит Сидоркина, приставлял к груди шуруповерт. След от инструмента остался на теле, отметила Сидоркина. Затем его били ладонью по лицу, кулаком по груди, пинали. Вечером в субботу его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. В это время адвокаты пытались найти его в отделе полиции.

Члены ОНК, побывавшие у Мифтахова, обнаружили следы побоев и пыток на его теле: «У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы от шуроповерта. Сейчас это место ему замазали зеленкой. Есть медицинское заключение центральной районной больницы и протокол ИВС, который подтверждает эти телесные повреждения», — ​сказал Валерий Борщев «МБХ медиа».

Разыскать самого Мифтахова адвокатам удалось только на следующий день после задержания, в субботу. Его постоянно перевозили, то в местный отдел полиции, то держали в ИВС в следственном управлении при МВД Балашихи. Фактически анархиста задержали после обыска в пятницу, однако в документах указано, что он был задержан в субботу в 19.55.

Знакомые Мифтахова уверены в его непричастности к преступлению. Подруга активиста, анархистка Елена Горбань заявила журналистам перед заседанием в суде Балашихи, что дело сфабриковано.

«Нет никаких доказательств, что он мог изготовить взрывное устройство», — ​уверена Горбань. Она, как и другие молодые люди, была задержана 1 февраля, у нее дома в Люберцах был проведен обыск.

Слушание по мере пресечения началось сразу же, как Мифтахова завели в зал. Заседание объявили закрытым. Секретарь судьи сообщила, что прессу и зрителей пригласят только на оглашение решения.

Во время перерыва, когда судья ушла в совещательную комнату, прессу пустили в зал для протокольной съемки. Азат Мифтахов поблагодарил за поддержку, добавив, что не признает вину и считает дело полностью сфабрикованным. Свой вопрос хотел задать журналист Lifenews, но активист тут же его отсек:

«У вас не того цвета микрофон, чтобы я отвечал на ваши вопросы», — ​усмехнулся Мифтахов.

После 40-минутных раздумий судья Пономарева решила удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока задержания Мифтахову на 72 часа. Это свидетельствует о том, что даже у следователя пока нет достаточных оснований для предъявления обвинения.

Задержание продлено, вопрос о мере пресечения для Мифтахова отложен до 7 февраля.