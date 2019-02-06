«Мы не должны к этому привыкать!»

Московская мэрия не согласовала проведение 10 февраля акции «Марш материнского гнева» в поддержку преследуемых по политическим мотивам активистов. Решение было принято по формальным причинам — ​согласно закону «О митингах», уведомление о публичном мероприятии должно подаваться не позднее 10 дней до дня его проведения. В ответе мэрии говорится, что документ был подан 1 февраля и в соответствии с ч. 5 ст. 5 ФЗ «О митингах» организаторы «не вправе его проводить».

«Я уверена, что чиновники манипулируют сроками так, как им удобно, в зависимости от ситуации. Если им нужно срочно создать провластное мероприятие на площади, на которой хотят выступить оппозиционеры, то принять уведомление менее чем за 10 дней до события и быстренько его согласовать не составляет труда. Для них это привычная практика. Они по-своему могут исчислять сроки, перетолковывать закон «О митингах». Я считаю, что он главным образом и существует для ограничения прав граждан на свободу мирных собраний», — ​рассказала «Новой» один из заявителей акции Варвара Грязнова.

Участники мероприятия планировали устроить шествие от Новопушкинского сквера до площади Пречистенские Ворота, чтобы обратить внимание на преследование политических и общественных активистов. Среди них — ​координатор «Открытой России» в Пскове Лия Милушкина, которую обвинили в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК). С 18 января она находится под домашним арестом, а ее муж, Артем Милушкин, — ​в СИЗО. У пары двое малолетних детей.

Еще одна активистка, в поддержку которой планировали выйти участники акции, — ​член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко. Она стала первым фигурантом уголовного дела о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) после двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП. Это стало основанием для того, чтобы поместить Шевченко под домашний арест. 30 января ее 17-летняя дочь попала в реанимацию с обострением обструктивного бронхита и там скончалась. Поздним вечером следователь все же разрешил Шевченко остаться с дочерью в больнице. У женщины остались на воспитании еще двое несовершеннолетних детей.

«Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране, — ​стало обыденностью. Но мы не должны к этому привыкать! Не должны с этим мириться. Мы, женщины, которые имеют активную гражданскую позицию, призываем всех граждан присоединиться к нашему протесту и нашему требованию: свободу Анастасии Шевченко, Лии Милушкиной и всем политзаключенным!» — ​говорится в группе мероприятия на фейсбуке.

Несмотря на отказ мэрии в проведении марша, участники все равно планируют пройти с 13.00 по 15.00 по выбранному ранее маршруту. «В Москве нет комендантского часа, нет чрезвычайного положения, граждане могут спокойно гулять. Основываясь на этом, мы в условленное время пойдем по пешеходной части бульвара», — ​рассказала Грязнова.

Она подчеркнула, что не рекомендует приносить плакаты и звукоусиливающее оборудование, поскольку в таком случае прогулка превратится в несогласованное массовое мероприятие: «Если мы заметим, что кто-то впереди нас пытается идти с плакатами и выкрикивать лозунги, мы будем сразу вызывать полицию, потому что это явно будет провокацией».

К акции поддержки незаконно преследуемых активистов присоединились несколько российских городов. В Екатеринбурге власти согласовали пикет, в Санкт-Петербурге — ​отказали в проведении публичного мероприятия. Также акции запланированы в Ярославле и Орле.