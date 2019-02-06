Начиная с 22 января в России массово эвакуируют людей после получения сообщений о минировании, которые все чаще стали приходить по электронной почте. Угрозы взрывов поступают в школы, больницы и торговые центры от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

31 января волна дошла до Петербурга и Москвы. В Петербурге эвакуировали основные комитеты Смольного в «Невской ратуше», в том числе комитеты по инвестициям, имущественным отношениям, энергетике и юридический, около 30 школ в Красносельском районе и более десятка торговых центров. В Москве эвакуировали Российский технологический университет, ТЦ «Рио» на Академической, «Ереван плаза» на Тульской и восемь кинотеатров «Синема стар». Все организации получили одинаковые послания по электронной почте: «Добрый день! Будем коротки с вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей». Адрес, с которого они были отправлены, зарегистрирован на бесплатном почтовом сервисе Болгарии.

5 февраля эвакуации уже стали массовыми: всего в столице и области к середине дня эвакуировали людей из более чем ста зданий, из них около 90 приходятся на Москву, а еще 25 — ​на Подмосковье. По данным экстренных служб, эвакуация затронула около 25 тысяч человек — ​среди них были посетители торговых центров, ученики десятка столичных школ, а также студенты РГГУ из зданий на Миусской площади, МГТУ им. Баумана, МФТИ и Института русского языка имени Пушкина.

Собеседник «Новой» рассказал об эвакуации около 150 посетителей Центрального универсального магазина (ЦУМ) на Петровке. «По громкой связи сотрудникам центрального универсама объявили об эвакуации «из-за угрозы взрыва». Здание закрыли, у входа выставили табличку «Пункт сбора дежурных служб», подъехала скорая. Представитель МВД появился лишь спустя полчаса, охранник отгоняет прохожих от входа в ЦУМ, нет не только никакой паники, но даже никакой спешки со стороны экстренных служб. Сотрудники и посетители главного универмага уже не толпятся у входа, а разошлись по соседним улицам, магазинам и кафе».

Прошлый раз волна анонимных угроз случилась осенью 2017 года. Тогда здания «минировали» по телефону. За месяц неизвестные «заминировали» 2460 объектов в 170 городах, эвакуации коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. Виновных, как и внятных объяснений случившегося, найти так и не удалось, власти призывали искать причины за рубежом: так, глава Совбеза Николай Патрушев говорил, что неизвестные звонили из Турции, США, Японии и с Украины.

По подозрению в ложных угрозах в январе 2019 года задержали несколько человек. 9 января был задержан житель Челябинской области — ​за звонки о «минированиях» в Магнитогорске, а 14 января — ​12-летняя девочка из Нижневартовска, пытавшаяся сорвать уроки в школе. О причастных к массовой январской email-рассылке известно немного: их отправляли с IP-адресов иностранных государств, однако полный список стран власти пока не приводят, ограничиваясь словами «в том числе с Украины».

В МЧС, куда «Новая» обратилась с просьбой о комментарии, посоветовали «звонить в МВД». Дмитрий Гудков опубликовал в своем телеграм-канале фото: на его автомобиль прикрепили листок с предупреждением, что 6 февраля в районе Ленинского проспекта будут проводиться антитеррористические учения.