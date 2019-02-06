«Следователь вообще не понимает, как работает прокси-сервер»

Уже четвертый месяц в московском СИЗО «Водник» находится пермский программист Федор Власов, разработчик популярного мобильного приложения Kate Mobile, которое позволяет пользоваться социальной сетью «ВКонтакте» владельцам смартфонов с малым объемом памяти.

Против Власова возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Статья тяжелая — до 20 лет лишения свободы.

Преступление якобы было совершено через сеть «ВКонтакте»: преступники (по версии следствия, Власов) отправили московской школьнице Н. фотографии мужских гениталий и требовали ее интимные фото в ответ. Власова задержали потому, что преступник, как утверждает следствие, действовал с зарегистрированного на Федора IP-адреса — уникального номера компьютера в интернете.

Обвинение выглядело бы логичным, если бы речь не шла об IP-адресе прокси-сервера, который Власов официально арендовал на свое имя в 2017 году для «обеспечения работы Kate Mobile на Украине». Попросту говоря, для того чтобы украинские пользователи «ВКонтакте» могли с помощью Kate Mobile обойти блокировку российской социальной сети, установленную в мае 2017 года властями Украины.

Обход блокировки выглядел так: пользователь с Украины заходил в Kate Mobile, после чего его IP-адрес менялся с украинского на российский, что открывало доступ в «ВКонтакте».

Ежедневно прокси-сервером Федора Власова пользовались более 200 000 человек.

Федор Власов. Фото из архива

— Федора де-факто задержали 1 ноября прошлого года в его квартире в Перми, — рассказывает адвокат Власова Александр Струков. — Приехали московские оперативники, провели обыск, изъяли всю технику, надели наручники и отконвоировали на поезде в Москву. 2 ноября его доставили в Следственный комитет в Москве. Там допросили в качестве свидетеля, и только потом предъявили обвинение и задержали официально.

На моей памяти это первый случай, когда свидетеля доставляют на допрос в наручниках.

По словам адвоката, когда Федор узнал, в чем его обвиняют, то сразу заявил, что не делал этого, но готов помочь следствию в поиске настоящего преступника.

— Когда в 2017 году после блокировки «ВКонтакте» на Украине встал вопрос, как обслуживать украинских пользователей, Федор принципиально решил арендовать официальный прокси-сервер у санкт-петербургской компании «Селектел», а не покупать «левые» сервера. Арендовал на свое имя, — объясняет компаньон Власова по Kate Mobile Дмитрий Моисеев. — Соответственно, он производил логирование, то есть сохранял информацию о том, какой пользователь в какое время заходит в приложение. Когда к прокси-серверу подключается человек с Украины, сервер сохраняет и его реальный, украинский IP-адрес, и новый — выданный самим сервером. Таким образом, можно легко узнать, кто в момент совершения преступления имел IP-адрес, с которого были отправлены фото.

Моисеев рассказывает, что сам приезжал в Москву и встречался со следователем СКР Григорием Малаховым.

— Я пытался ему объяснить, что такое прокси-сервер и как устроена система обхода блокировок, но он совершенно этого не понимает. Для него прокси-сервер в Санкт-Петербурге то же самое, что домашний компьютер Федора в Перми. Потому что и то, и то формально находится в пользовании Федора.

Моисеев провел собственное расследование и установил, что интимную переписку со школьницей вели с территории Украины. Причем, по его словам, к этому могли быть причастны два человека.

— Эти люди до сих пор пользуются «ВКонтакте». Я говорю следователю: вот же, Федор в СИЗО без связи, а страницы, которые якобы принадлежат ему, сейчас онлайн. Как такое может быть? Он говорит: наверное, кто-то другой на них сидит, Власов кому-то пароли доверил.

По мнению Дмитрия Моисеева, дело Федора Власова похоже на уголовное преследование математика Дмитрия Богатова. Последнего, напомним, едва не отправили в тюрьму за «попытку организации массовых беспорядков» и «призывы к терроризму». Дело Богатова в итоге закрыли, когда следствие (через год после задержания!) все-таки удостоверилось, что он просто предоставил свой компьютер под выходной узел анонимной сети Tor, с помощью которой с его IP-адреса мог публиковать сообщения кто угодно.

Читайте также Отбили. Уголовное дело Дмитрия Богатова прекращено

— Тот факт, что следователи не понимают принципы работы прокси-серверов и заводят уголовные дела, подобные делам Богатова и Власова, на самом деле угрожает российскому программированию, — говорит Дмитрий Моисеев. — Получается, что использование прокси теперь сопряжено с рисками. Но прокси-сервера могут использоваться для решения множества задач: кеширование данных, сжатие данных, защита локальной сети от внешнего доступа, защита клиентского компьютера от некоторых видов сетевых атак.

В течение полутора дней я пытался дозвониться до Головинского межрайонного следственного отдела СКР, который ведет дело Федора Власова, а также до пресс-службы СК, но получить оперативный комментарий ведомства не удалось.

Редакция направила в СКР официальный запрос.

Нас интересует, обладают ли следователи, ведущие дело Федора Власова, специальными знаниями о механизме работы прокси-серверов? Если да, то считает ли следствие, что реальный (не предоставленный прокси-сервером) IP-адрес, с которого велась переписка со школьницей, принадлежит компьютеру, смартфону или иному устройству, которым владеет или которым мог распоряжаться Федор Власов? Какая оценка была дана следователями показаниям программиста Дмитрия Моисеева о том, что ему известны реальные данные людей, которые вели переписку со школьницей? Также хотелось бы узнать, почему следователи не приняли предложение самого Федора Власова о сотрудничестве?

Впрочем, как минимум один человек, изучавший материалы дела Власова, не сомневается в достаточности доказательств — это судья Московского городского суда Дмитрий Балашов. 17 января он продлил программисту срок содержания под стражей, так и написав в постановлении: «В представленных в суд материалах имеются достаточные данные, свидетельствующие о причастности обвиняемого к преступлению».

4 февраля на Change.org появилась петиция в защиту Федора Власова. За два дня ее подписали 2500 человек. Видимо, они кое-что знают о прокси-серверах.