На рыбьих правах

Всемирно известный океанолог Жан-Мишель Кусто попросил российские власти освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье. Экс-министр природных ресурсов Юрий Трутнев посоветовал таким, как Кусто, заниматься правами животных у себя дома.

Полпред Юрий Трутнев. Фото: РИА Новости

Скандал вокруг приморской «тюрьмы» для морских млекопитающих не утихает. Напомним, не так давно в бухте Средняя, недалеко от Находки, экологи обнаружили множество вольеров с краснокнижными косатками и белухами. В Greenpeace заявили, что животных готовят к незаконной продажи в Китай. Содержатся они в условиях антисанитарии: тесных и грязных бассейнах. Как объясняют морские эксперты, у диких морских животных, взятых из природы, практически нет иммунитета, и вне естественной среды обитания бактерии для них смертельно опасны.

По официальным данным, сейчас на базе содержатся 11 косаток, 87 белух, 6 моржей, 9 лахтаков и порядка 50 ларг.

Росприроднадзор изучал проблему вместе с погранслужбой. Владивостокская природоохранная прокуратура ранее сообщала, что найдены нарушения в действиях Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следственный комитет завел дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». По данным СК, 11 косаток являются детенышами, 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Эксперты Совета по морским млекопитающим считают возможным выпустить косаток в районе их содержания, чтобы они соединились с семьями. Недавно стало известно, что три белухи пропали.

Спинной плавник косатки, видно отслоение лоскутов кожи. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил Кремль, что ситуация с белухами и косатками находится под контролем. Однако ничего не изменилось. По информации Greenpeace, белух и косаток по-прежнему держат в «тюрьме»: тесных и грязных вольерах. Сейчас вольеры покрылись льдом, и многие животные замерзают. Наибольшие опасения у зоозащитников вызывает детеныш косатки по имени Кирилл: он находится на грани жизни и смерти.

На историю с «китовой тюрьмой» в Приморье обратила внимание и международная общественность. В защиту косаток и белух выступила актриса Памела Андерсон, направившая в адрес президента России просьбу о помощи животным. На днях вслед за ней выступил сын всемирно известного океанографа Жака-Ива Кусто — Жан-Мишель. Вместе с коллегами он написал соответствующее письмо на сайте Международного проекта по морским млекопитающим, в котором попросил российские власти выпустить животных на волю.

«Эти китообразные не приспособлены к условиям содержания в неволе. Мы решительно выступаем против любых попыток их отлова и заточения в неволю. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан», — говорится в письме Кусто и его коллег.

Жан-Мишель Кусто. Фото: РИА Новости

Экс-министр природных ресурсов России, ныне полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, выступая 6 февраля на пресс-конференции в ТАСС, отреагировал на предложение Кусто так:

— Коллеги, которые нас убеждают в том, что мы должны больше заботиться об охране природы в России, сами поступают с точностью до наоборот. Они ловят китов. Они дают лицензии на белого медведя, они ловят осетра, они продают черную икру. Они заняли все эти рынки. То есть, по сути дела, они выжимают нас из всех рынков.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рассмотрен вопрос о запрете отлова китообразных в России, Трутнев привел в пример США, которые обвинил в отлове и продаже белух и косаток в Китай. Что не соответствует действительности: в США и других странах введен запрет на отлов морских млекопитающих. В настоящее время никто, кроме России, не отлавливает косаток и белух на продажу.

— Я за защиту животных точно, — отметил на пресс-конференции Трутнев. — Я 8 лет работал министром природных ресурсов и экологии.

«Но есть грань между экологией и экономией. И надо смотреть интересы страны».

— (продолжает) Принципиальным является вопрос, правилен ли этот вылов с точки зрения природного биоразнообразия, или неправилен. <…> Их (косаток и белух. — Ред.) не убивают же, а продают. Если поголовье сокращается, не о чем говорить, их надо немедленно выпускать. Если ученые считают, что это не наносит ущерба, то почему американцы должны продавать этих косаток на рынок Китая, а не Россия? Почему не Россия?

По словам источников «Новой», вопросы про «китовую тюрьму» для экс-министра Трутнева на пресс-конференции стали неожиданными. После он выражал недовольство тем, что эти вопросы заранее с ним не обговаривались.