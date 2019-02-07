«Установить источник заболевания затруднительно»

Военный следственный отдел СК РФ по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело в связи со вспышкой эхинококкоза среди учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Диагноз подтвержден у 26 воспитанников. Возбудителями заболевания являются личинки одного из видов ленточных червей-паразитов. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Министерство обороны России поспешило отвергнуть пищевую версию заражения.

Заявление в Следственный комитет России отнес ульяновский депутат Госдумы Алексей Куринный, к которому обратились родители курсантов, полагающие, что руководство учебного заведения скрывает от них как истинное число заболевших, так и источник заражения. Начальник училища Владимир Шкирков и главный паразитолог Минобороны Сергей Козлов на встрече с родителями убеждали их, что дети заразились, скорее всего, погладив собаку, которая несла на своей шерсти яйца паразита. Но эта версия не объясняет множества фактов: количество зараженных беспрецедентно велико (их почти столько же, сколько было во всей области за предыдущие пять лет), а вспышка инфекции локальна; курсанты заразились примерно в одно время, хотя заболевание не передается от человека к человеку. Опытные эпидемиологи говорят, что возбудитель с большой вероятностью мог попасть в организм мальчишек через столовую, во время организованного приема пищи. Рассматриваются и другие версии, например, потребление немытых ягод во время летних полевых учений.

Справка «Новой» Эхинококкоз — разновидность глистной инвазии, возбудителем которой являются эхинококки, относящиеся к группе ленточных червей. В России это заболевание чаще всего встречается в Поволжье, Западной Сибири, Краснодарском регионе, на Дальнем Востоке. Развитие патологии тесно связано с разведением скота и других домашних животных. Эхинококкоз — крайне опасная болезнь, протекающая с поражением внутренних органов (печени, легких, сердца, головного мозга).

Чтобы найти источник заражения, предстоит длительное расследование. Такова особенность: эхинококкоз длительное время развивается без симптомов, инкубационный период длится от нескольких недель до нескольких лет. В училище работает комиссия Министерства обороны. Ей еще предстоит найти причины инфекции, но военное ведомство для себя все уже решило. 6 февраля начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин заявил: «В связи с длительным инкубационным периодом установить источник заболевания затруднительно». И тут же сделал вывод: «Комиссией исключена версия заражения через продукты питания в столовой училища. Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевания. Источником заражения являются инфицированные собаки…»

«Они говорят — «гладили собаку». Что, все взводы и роты гладили ее? По этим подсказкам получается, детей надо было выстроить в ряд, и чтобы каждый поцеловал эту собаку в задницу»,

— возмущается отец курсанта-десятиклассника Сергей Кузнецов.

В конце января при плановой флюорографии у пятерых воспитанников Ульяновского СВУ выявили начальную стадию эхинококкоза. Начали проверять всех поголовно, обследовали более 600 человек, и у 26 суворовцев в печени, легких, селезенке нашли так называемые паразитарные кисты (округлые, заполненные жидкостью опухолевые образования, которые создает вокруг себя личинка эхинококка). Все заболевшие принимают противогельминтные лекарства, но многим потом может понадобиться хирургическая операция по удалению кист.

Личинка эхинококка. Wikipedia

«Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского СВУ, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет, — успокаивает Минобороны. — Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме, амбулаторно». Но родители изучили, что такое эхинококкоз.

«У всех иммунитет разный, инкубационный период длится до пяти лет, и это будут пять лет страха, представляете? — говорит Людмила Кузнецова, жена Сергея Кузнецова. —

Даже если сейчас заболевания нет, родители будут каждые полгода обследовать ребенка с ног до головы и дрожать все эти пять лет. Это убийственно. Просто диверсия какая-то».

Родители курсантов обсуждают происшествие в закрытой группе в социальной сети, и, судя по тому, что иногда выходит наружу, настроение в группе мрачное. Некоторые родители допускают, что пищу в училище намеренно отравили, и даже верят, что к этому причастна американская военщина с ее биологическим оружием. Не утихают слухи, что среди заболевших есть офицеры, педагоги училища и один работник кухни, хотя начальство эти слухи опровергает.

После заявления Тришкина депутат Куринный сделал вывод, что «из-под удара совершенно четко выводится пищеблок училища, а следовательно, и та компания, которая там работала. Эта же компания кормит еще тысячи детей и взрослых в учреждениях образования и здравоохранения Ульяновска». Речь идет о фирме «Торговый дом СПП», которая до 15 декабря 2018 года поставляла питание в суворовское училище, то есть в период заражения госконтракт действовал. Фирма является одним из двух монополистов на поставку питания в бюджетные учреждения Ульяновска и входит в группу компаний «Дарс», владельцем которой является крупный бизнесмен Дмитрий Рябов, приближенный к губернатору области Сергею Морозову. «Торговый дом СПП» выступил с заявлением, где говорится, что безопасность блюд гарантирована многоступенчатым контролем качества, при термической обработке мяса паразиты не выживают, перед раздачей еды пробу снимает специальная комиссия. «Наша компания заинтересована в скорейшем, гласном и профессиональном расследовании этого инцидента», — говорится в заявлении.

В течение недели ни на сайте училища, ни на официальном сайте губернатора сообщений о происшествии так и не появилось (сам Сергей Морозов на аппаратном совещании квалифицировал инцидент в СВУ как «неприятный»). 5 февраля региональное Законодательное собрание вместе с Общественной палатой провели заседание, где решили создать рабочую группу по контролю за ситуацией и, в частности, за ее информационным сопровождением. «Важно разработать дорожную карту информационной деятельности с привлечением как СМИ, так и крупных родительских сообществ в социальных сетях», — заявил вице-спикер ЗСО Василий Гвоздев. «У меня создалось впечатление, что это было парадное мероприятие для лояльных СМИ, чтобы осветить тему в положительном ключе», — говорит депутат областного парламента Елена Филиппова.

Родители курсантов озабочены не только здоровьем детей, но и их будущей карьерой в Вооруженных силах. «С таким заболеванием вряд ли его возьмут в военное училище, — говорит Кузнецова о сыне Никите, у которого кисты найдены в печени и в легком. — Кисты надо убирать, в легких останется дефект, на снимках будет затемнение. Физические нагрузки ограничены.

Какая комиссия допустит такого к службе? Сам он хотел бы служить в армии».

Теперь, говорит представитель МО Дмитрий Тришкин, суворовцы будут находиться под постоянным контролем военных медиков до полного излечения, а выпускники этого года останутся под динамическим наблюдением. «Всем выпускникам, окончившим училище, будут выданы лекарственные препараты на весь курс лечения до его завершения. По окончании лечения каждый молодой человек пройдет обследование в военно-медицинских учреждениях по месту проживания на безвозмездной основе», — заявил Тришкин.

«Нам впоследствии нужна будет дорогостоящая операция по удалению кист, и не одна. Кто ее оплатит?» — спрашивает Кузнецова.

Алексей Куринный сообщил в фейсбуке о состоявшемся 6 февраля в училище собрании, где родителям объявили: всех заразившихся направят на обследование и лечение в филиал 3-го Центрального военного госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске. Остальные будут получать профилактическое лечение. Есть приказ проверить на инфекцию выпускников училища 2018 года. «Согласитесь, довольно внушительный набор мер для небольшой «неприятной ситуации», — комментирует депутат.

Родители курсантов подозревают, что Минобороны что-то скрывает. Они хотят, чтобы про их детей рассказали по федеральным ТВ-каналам и чтобы об этом узнал президент. «Нельзя замалчивать, — говорит Людмила Кузнецова. — Уж Шойгу-то давно должен быть здесь».