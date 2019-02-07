Том и Джерри-2

Петр Саруханов / «Новая газета»

Во времена настали: в недавнем прошлом ведущих на центральных каналах называли небожителями, а попасть к ним на интервью многие почитали вернейшим признаком успеха и профессиональной состоятельности. А теперь сами «небожители» бегут по первому зову модных блогеров, потому как это престижно и привлекает молодых.

Казалось бы, ну зачем Дмитрию Киселеву, большому медийному чиновнику и ведущему еженедельной информационно-аналитической программы на одном из главных телеканалов страны, принимать приглашение пацана в рваных штанах? Зачем идти в шоу с легкомысленным названием «Вдудь»? Ему своих преданных зрителей не хватает — почтенной публики, которая верит ему как богу? Именно люди возраста «дожития», составляющие адресную аудиторию «Вестей недели», после каждого эфира, положив таблетку валидола под язык, бегут по магазинам за солью, спичками и мукой на случай ядерной войны. Киселев и мертвого убедит, что Россия в кольце врагов и весь мир спит и видит, как стереть нас с лица земли.

А вот не хватает. Катастрофически не хватает. Да и перед собственными детьми нужно держать фасон.

Это раньше они бы гордились, что их папку по телевизору каждое воскресенье показывают. А теперь им Дудя подавай. Это прикольно и современно. Ну и пошел «папка» на шоу «Вдудь», дабы, во-первых, детям «живого» Дудя показать, а во-вторых, так уделать этого вертопраха, чтобы неблагодарные отпрыски поняли наконец истинную цену своим дутым кумирам и оценили непревзойденные способности родителя.

Сыновей Киселев взял с собой и посадил в той же студии, где шли съемки, но за кадром. В качестве группы поддержки и прикрытия. Дети вообще беспроигрышный вариант.

Даже самый циничный интервьюер вряд ли решится при них отпускать сомнительные шуточки и тем более — употреблять ненормативную лексику, в которой Юрий Дудь обычно себе не отказывает. К тому же Дмитрий Киселев поставил условие — интервью не монтировать, показывать без сокращений. Ему ли не знать, какие чудеса творит монтаж, порой превращая умника в идиота и меняя смысл сказанного им на противоположный. Нельзя исключить, что он также оговорил за собой право встать и уйти в любой момент записи, если какие-то вопросы покажутся ему неуместными или оскорбительными. Плюс, конечно, домашние заготовки, которыми гость не преминул воспользоваться, демонстрируя сыновьям, что есть, есть еще порох в пороховницах, и не этим самонадеянным щенкам с ним, матерым волком, тягаться.

А Дудь задал «волку» невинный, в сущности, вопрос: каков размер его пенсии? Не зарплаты, замечу, а именно пенсии, которая у большинства россиян (если только они не депутаты и не сотрудники спецслужб) известно какая: чуть больше, чуть меньше — в зависимости от стажа трудовой деятельности. Не бином Ньютона.

Киселев, подозреваю, реально не помнит, какая у него пенсия: наверняка сущий пустяк по сравнению с очень высоким (как сам же он и признался позже) должностным окладом. Однако услышав слово «размер», он решил блеснуть остроумием и посадить Дудя в калошу.

«Вот смотрите, — раздумчиво начал добродетельный отец семейства, — вы можете спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в одной из своих передач?»

На что уж Дудя трудно смутить, но тут, в присутствии детей, он, тоже годящийся гостю в сыновья, практически оторопел. Выдавил: «Не имею повода для этого». «Вот видите, у вас есть ограничения», — назидательно констатировал гость, заметив, что есть они и у него. И еще мама учила его, что публично обсуждать свои или чужие заработки неприлично. Посчитав, видимо, крайне удачным обращение к физиологическим особенностям своего интервьюера, Киселев чуть позже еще раз повторил: «Мы не уточняем цифры или вы решили все-таки предъявить свое хозяйство?»

В общем, совсем как у Шукшина: срезал. Дудь после этого как-то стух, а вскоре понял: этого персонажа ничем не пронять, особенно если ты сам при подготовке интервью положился на авось и «самоигральность» героя, заранее не припася туза в рукаве в виде фактов и цифр, способных разбить в пух и прах сомнительную аргументацию.

Киселев и дальше продолжал унижать молодого коллегу, пеняя ему за плохую подготовку и незнание фактуры: «Вы падаете в моих глазах все ниже и ниже, я, честно говоря, думал о вас лучше».

Через пару дней телеканал «Дождь» в спецвыпуске программы «Фейк-ньюс» с легкостью разоблачил «главные отмазки и вранье» самого Киселева в резонансном интервью Дудю. По мнению автора и ведущего программы Ильи Шепелина, «Дудя Киселев дурил примерно так же, как своих зрителей, — не зря его когда-то прозвали Лже-Димитрием». Иллюстрируя киселевское высказывание о росте цен, «не драматичном для подавляющего большинства населения», съемочная группа «Дождя» опросила покупателей возле одного из московских супермаркетов. Все признали это повышение драматичным для себя, объяснив киселевский пассаж тем, что он никогда не жил жизнью простого россиянина. Экономические выкладки Киселева (относительно кредитов, которые раздает Россия другим странам без надежды их вернуть) также были разбиты при помощи реальных цифр и фактов. Ну, и много еще чего по мелочи. А вот минюст Германии в ответ на запрос журналистов с немецкого канала OstWest опроверг тот факт, что человек по имени Сергей Киселев обвинен по статье «терроризм» или по любой другой статье, связанной с террористическими действиями.

Многие пользователи фейсбука посчитали этот выпуск программы Юрия Дудя провальным: Дудь-де попросту не справился с поставленной задачей — вывести героя на чистую воду и показать зрителям, как их дурят пропагандисты высокого класса. Однако в самом этом зрелище, безусловно, было что-то завораживающее.

Так завораживает игра сытого опытного кота с попавшей к нему в лапы мышью. Он не собирается ее жрать, но валяет туда-сюда, на секунду отпуская, а потом снова настигая и не оставляя жертве путей отхода.

Нормальные люди при этом сочувствуют мыши — недаром в знаменитых мультфильмах именно преследуемая котом мышь оказывается изобретательнее мучителя и придумывает все новые и новые козни, сильно осложняющие ему жизнь.

Вальяжный, развалившийся на стуле, лениво цедящий слова Киселев, прикрывшийся детьми, явил себя в передаче Дудя во всей красе, и это зеркало ему отнюдь не льстит. Чего ж вам боле?