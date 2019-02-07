Бедный Ваня

РИА Новости

У Ивана Ухова отнимают золотую олимпийскую медаль Лондона-2012. Одновременно с четырехлетней дисквалификацией фактически завершается невероятная 15-летняя карьера уникального высотника, которому так и не удалось осуществить мечту всей жизни.

Главную его медаль я видел и даже потрогал. Было это после феерической лондонской победы, когда будущего триумфатора едва не дисквалифицировали за пропажу соревновательной майки. Победный прыжок и попытку установить олимпийский рекорд на высоте 2,40 он выполнял в майке, одолженной Андреем Сильновым.

Похожий на богатыря из русских сказок и одновременно на Емелю, Ваня Ухов рассказывал об этом происшествии охотнее, чем о самих соревнованиях. Передо мной был человек, который ничего не скрывает, но и ничем не делится. За его видимой открытостью и улыбчивостью, казалось, ничего нет. Из ответов можно было понять, что Ухов ничем, кроме прыжков и семьи, не интересуется, спортом в том числе. Да и прыжками, кроме как собственными и некоторых коллег, — тоже. Непонятно было даже, о чем спрашивать. Мне еще повезло — я хоть что-то услышал. Жаль, больше поговорить не удалось.

Так вот, этот парень, разлапистой ширококостной статью уральского мастерового вызывающе не похожий на прыгуна в высоту, 13 сезонов подряд брал 2,30 и выше. Никому и никогда в мире ничего подобного не удавалось. Победы не комментировал — казалось, они не очень-то его и интересуют. Интервью практически не давал — как-то, правда, обмолвился, что мировой рекорд для него важнее, чем олимпийское золото. Та лондонская Олимпиада для него осталась единственной — в Пекин-2008 по глупости начальства его не взяли, в Рио-2016 по известной причине не попали все российские легкоатлеты.

К странностям Ухова привыкли, изредка вспоминая лишь о том, что на заре карьеры на стадионе в Лозанне он как-то появился в секторе в нетрезвом состоянии. Та выходка была вызвана серьезными личными причинами, поэтому он получил за это лишь строгий выговор, избежав дисквалификации. Больше ничего подобного Ухов себе не позволял. Главным для него было согнать вес, остальное прикладывалось как бы само собой, включая российские рекорды — 2,41 на открытом воздухе и 2,42 в помещении.

В мае 2017-го на командном чемпионате России в Сочи Ухов выполнил классификационный норматив для участия в чемпионате мира, начав и закончив соревнования на высоте 2,30, взятой с третьей попытки. Но международные старты для звезды «Бриллиантовой лиги» и ньюсмейкера любого турнира были закрыты. В конце января этого года на Кубке Москвы 32-летний Иван Ухов показал лучший результат сезона в мире — 2,31.

Через три дня решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне Ивана Ухова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ни одной положительной из сотни с лишним сданных за всю карьеру проб у Ухова не было.

Основанием для лишения золотой медали Игр, еще ряда наград и дисквалификации стали, скорее всего, полученные от беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова данные.

В лишенной статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже давно догадывались о новой проблеме. Те спортсмены, чья заявка выступать в нейтральном статусе не удовлетворялась Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), почти наверняка находились в разработке. Оставалось только ждать, когда последует решение.

Все, что происходило с российской легкой атлетикой, оставалось на периферии других знаковых событий — скандала с Олимпиадой в Пхенчхане, неожиданной реабилитацией 28 сочинских нарушителей, трудным процессом восстановления статуса РУСАДА. Выступают отдельные представители легкой атлетики в нейтральном статусе — и ладно. Потихоньку выполняются условия для возвращения организации в олимпийскую семью — и хорошо. То, что отдельные чемпионы были лишены права участвовать в международных стартах без каких-либо объяснений, волновало только их самих.

А ВАДА и дисциплинарный комитет МОК копали глубоко. Началось это еще до начала грандиозного скандала с российским допингом, когда стартовала программа перепроверки проб, взятых на Олимпиаде-2008 в Пекине. «Инквизиция» уже после следующих летних Игр ухватилась за новые методики определения наличия запрещенных веществ. А когда на горизонте появилась фигура Григория Родченкова, борьба за чистоту спорта обрела не только соответствующий замаху масштаб, но и фокус. На сегодня число только отобранных за Пекин наград составляет круглое число — 50, за Лондон пока поменьше — 32. Результаты сами по себе ужасающие и, понятное дело, не окончательные. Новые методики и новые данные прицельно ударили по всему российскому спорту, и главным образом по легкой атлетике. Россиян, уличенных задним числом в нарушениях, оказалось почти 40% от общего числа пойманных. ВАДА с удовлетворением констатировало: «Спортивный арбитражный суд установил, что нарушения были совершены в рамках централизованной допинговой схемы».

Такое количество невозможно свести к тому, что кто-то кое-где у нас честно соревноваться не хотел, и дополнительных доказательств наличия системы, крышуемой сверху, искать не надо. За Лондон Россия уже лишилась пяти золотых, а в общей сложности 15 медалей. 11 из них приходится на легкую атлетику. Какое тут восстановление, какая реабилитация федерации, если число лишенных наград растет после получения базы данных Московской антидопинговой лаборатории?

Но есть нюансы. Проблема глобальная — сама стратегия борьбы за чистоту спорта задним числом. Сейчас она ограничена 10-летним сроком, но этого хватит, чтобы перелопатить все, превращая ровные столбцы статистических данных в поле битвы. Запрещенные вещества, которые невозможно было уловить в 2012-м, стали находить посредством ревизии. И на результаты Рио-2016 тоже найдется своя новая методика, если будет на нее запрос. Но в Бразилии российской легкой атлетики не было, а с другими куда хлопотнее.

Уже есть мишень, удобная во всех отношениях. Российский спорт подставился сам, а многократно увеличил мишень в размерах Григорий Родченков, который дома был устраивающим спортивное начальство гением, а когда он поделился с ВАДА своей фирменной методикой определения наличия ранее неуловимого препарата в пробах его «подопечных», его заклеймили позором.

Он обещал, что «сядут все», и он это делает, выдавая компромат порциями. То, что Родченков при такой массовой сдаче под шумок может кого-то и подставить, я лично не сомневаюсь.

Кого меньше всего можно было представить в роли допингера, так это Ваню Ухова с его действительно уникальными физическими способностями и особенностями натуры. Ну не может человек, почти полтора десятка лет стабильно преодолевающий закон всемирного тяготения, вдруг взять и пуститься во все тяжкие. Как говорят хорошо знающие его люди — нет, только не Ухов...

Новые разоблачения, по заверениям «инквизиции», не повлияют на процесс восстановления ВФЛА в правах. Это или лукавство, или договоренность — при условии, что биться за привлеченных к ответственности Россия не будет.