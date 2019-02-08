Любовь к экономическому росту

Учебник доктора экономических наук Игоря Липсица «Экономика» для 10–11-х классов исключили из федерального перечня учебников, закупаемых для школ за счет бюджетных средств. Липсиц — один из наиболее авторитетных специалистов по экономической теории в России, а учебник, качество которого не устроило Министерство просвещения, в прошлом году выдержал 23-е издание и считается образцом школьного пособия по экономике на русском языке.

Мотивировка решения поражает своей прямотой: материалы учебника «не способствуют любви к родине». Это цитата из документа экспертизы, проведенной двумя экспертами Российской академии образования (РАО) и одним преподавателем, имена которых не разглашаются.

По данным «Коммерсанта», перед этим учебник получил положительные заключения Российской академии наук и РАО, но Министерство просвещения по собственной инициативе заказало дополнительную «независимую экспертизу». В прошлом году таким способом из федерального перечня было исключено более 300 пособий. Возможно, за апелляциями к патриотизму скрываются чьи-то коммерческие интересы: место выкинутых учебников нередко занимают книги издательства «Просвещение».

Основываясь на отзывах экспертов, издательство «Вита-Пресс» предложило Липсицу дополнить учебник. Выяснилось, что доктор экономических наук допустил несколько досадных промахов. В частности, не осветил импортозамещение «как одно из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». И совсем ничего не написал про «планы ближайшего экономического прорыва». Зато упомянул советские очереди, в чем эксперты как раз и увидели угрозу любви к родине.

Письмо издательства завершается прогнозом, который показывает, как чутко современный российский бизнес улавливает настроения начальства: «Думается, что при разработке Министерством просвещения РФ новых подходов к экспертизе учебников эти требования будут только усиливаться». Однако профессор Липсиц, начинавший свою академическую карьеру во времена позднего Советского Союза и не понаслышке знакомый с традициями преподавания под знаменем марксизма-ленинизма, категорически отказался вспоминать искусство «идеологических кульбитов».

Обскурантизм российских чиновников из образовательной сферы давно не новость. Но раньше многие утешали себя мыслью о том, что идеологической обработке подвергаются только гуманитарные дисциплины (главный пример — эпопея с единым учебником истории). Экономика, тяготеющая к математическим формам знания, пользовалась некоторым иммунитетом. После инцидента с учебником Липсица стало понятно, что для российских бюрократов не существует границ в борьбе с непатриотичным знанием.

Впрочем, это не первый пример такого рода. Минобрнауки в 2014 году исключило из федерального перечня популярный учебник по математике Людмилы Петерсон, который часто использовался для подготовки к школьным олимпиадам.

Заключение педагогического эксперта (специалиста по русскому языку) гласило, что «содержание учебника вряд ли призвано воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ», поскольку вместо примеров из российского фольклора в учебнике фигурируют персонажи западной культуры: гномы, эльфы и три поросенка. Министерство столкнулось с потоком жалоб от научного и педагогического сообщества, и в декабре прошлого года учебник Петерсон все-таки реабилитировали.

Параллельно с зачисткой крамольных учебников государство усиливает давление на высшие образовательные учреждения. Рособрнадзор, ранее отозвавший аккредитацию у Европейского университета и «Шанинки», в январе развернул масштабные проверки в Высшей школе экономики. От сотрудников потребовали немедленно предоставить справки об отсутствии судимости и пройти медосмотр, а в интернете стали появляться вбросы с компроматом на ректора «Вышки».

На обоих фронтах научно-педагогических войн главным персонажем становится анонимный эксперт: доцент третьесортного вуза или непрофильный школьный преподаватель, который решает судьбы российской науки и образования в угоду конъюнктурным запросам начальства (как в свое время советские критики клеймили буржуазные науки). Основной результат деятельности этих людей — подрыв доверия к государственным институтам и окончательная дискредитация понятия «патриотизм».

Попытки цензурировать учебники по экономике примечательны и с политической точки зрения. Они показывают хрупкость ситуации, когда хозяйством в стране управляют технократы из финансово-экономического блока правительства.

Как можно претендовать на научную нейтральность в экономических вопросах, когда политический курс явно предполагает исключение любой независимой экспертизы?

И вот уже министр финансов рассказывает о том, что гражданам, помимо роста доходов, важно чувствовать гордость за «независимую внешнюю политику» страны. Осталось добиться того, чтобы Росстат начал рассчитывать вклад ура-патриотизма в рост ВВП. Тогда шансы страны на ударное выполнение пятилетки будут гарантированы.