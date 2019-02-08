Глыбы гнева

Накануне торжеств по случаю 75-летия снятия блокады с возмутившими многих попытками «реконструкции» жизни осажденного Ленинграда погибла блокадница Валерия Грибанова, покалечившись при падении на неубранной дороге. Слов соболезнования из Смольного не прозвучало. Зато на 11 огромных дисплеях, установленных возле трасс, начали крутить рекламные ролики об успехах врио губернатора. «Петербург пережил самый сильный снегопад. Ночью Александр Беглов лично проверил, как идет уборка на улицах», «Александр Беглов раскритиковал качество уборки улиц от снега. Он распорядился выдать главам районов «лопаты Беглова», — внушалось петербуржцам за их же счет (создание и трансляция роликов оплачены из городского бюджета под видом «социальной рекламы»).

Чиновники, отвечая через СМИ на упреки в слишком буквально понятой ими «реконструкции блокадных условий», назидательно напоминали петербуржцам об их задолженности по услугам ЖКХ.

31 января 71-летний Сергей Левашов как раз шел оплатить счета, когда на него обрушилась ледяная глыба: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, повреждение мозга. В управляющей компании «Мир» настаивали, что «он просто поскользнулся и упал», а ими крыша злополучного дома была вычищена накануне. Тогда же, если верить Комитету по благоустройству, зачистили и подотчетный ему прилегающий тротуар, обработав песочком (во что трудно было поверить, глядя на фото пострадавшего среди снежных куч). Спустя почти неделю в Василеостровской районной администрации признали, что Левашов пострадал от рухнувшей с крыши гигантской сосульки, и пообещали помочь. Но, как сообщают его родные, с ними так никто и не связался. А тротуар, к слову, на этом самом месте еще несколько дней напомнинал арену Ледового побоища.

5 февраля под рухнувшей с кровли ледяной глыбой погиб 23-летний студент Химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов (гражданин Узбекистана), а второй студент — Бахрулло Умаров (гражданин Таджикистана) госпитализирован в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести.

Бабурбек Очилов / Фото: vk.com

Вице-губернатор Николай Бондаренко назвал случившееся «трагической случайностью и совпадением». Глава Петроградского района Иван Громов поспешил возложить ответственность за гибель студента на руководство вуза, напомнив, что «у всех компаний в районе в обязательном порядке заключены договоры на уборку снега и наледи». Не выказав при этом способности выразить хотя бы элементарное человеческое сочувствие.

Спустя сутки слова соболезнования найдутся у Александра Беглова. Вместе с напоминанием о том, что за уборку снега и наледи с крыш зданий, занимаемых федеральными ведомствами, федералы и отвечают.

Хотя обеспечение безопасности граждан (вне зависимости оттого, под чьими стенами они оказываются) — задача городских властей. Косвенно это признал и врио губернатора, поручив главам районов взять ситуацию под личный контроль, а ГАТИ — тотально проверить все объекты федерального подчинения. Последняя оперативно отчиталась: по таким объектам возбуждено 55 дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований уборки крыш и фасадов.

Оперативной проверкой крыш федеральных учреждений озаботилась и городская прокуратура, ограничившись, правда, только Петроградским районом, где насчитала 19 зданий, не стоящих на балансе администрации.

В то же время господин Беглов переложил ответственность за царящий по всему городу коллапс на своего предшественника. «Как городские службы, так и городские структуры оказались ни материально, ни психологически не готовы, — заявил врио. — Все расслабились, навыки потеряли, разучились чистить крыши от снега и наледи. В бюджет заложили на 2019 год только 60 процентов от необходимых средств. Семь лет не закупалась техника, особенно та, что касается малой техники, чтоб убирать тротуары. Проблема. Мы ее будем исправлять, уже исправляем. Если вы обратили внимание, то мы не отдали город стихии: транспорт ходит, больших пробок нет. В большинстве случаев я могу сказать, что это более 80 процентов. Очищены подъезды, очищены дорожки для того, чтобы подойти к остановке, очищены остановочные комплексы, чтобы люди могли спокойно подойти к транспорту».

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Позиция врио губернатора вызвала шквал народного гнева: петербуржцы, с трудом удерживаясь от ненормативной лексики, публикуют в соцсетях тысячи снимков из разных районов города, сопровождая ремарками, что «все мы, видно, живем на оставшихся 20 процентах», и приглашениями посетить «горнолыжные курорты Петербурга».

Опровергает слова врио и официально публикуемая информация об изменениях движения наземного общественного транспорта «по метеоусловиям», то есть из-за невозможности пробраться сквозь неубранный снег по своему маршруту.

К слову, Беглов не мог не знать, что за несколько дней до его назначения в город (19 сентября 2018 года) прошло пафосное мероприятие — парад снегоуборочной техники на Дворцовой площади. Городские СМИ тогда сообщали: «Горожане смогут увидеть новейшие снегоуборочные машины, погрузчики и трактора для уборки тротуаров. В смотре примут участие более 600 единиц спецтехники, предназначенной для уборки города в зимний период. Дорожные предприятия покажут новенькие лаповые снегопогрузчики, тротуароуборочные тракторы, комбинированные дорожные машины, предназначенные для очистки проезжей части, а также разнообразное оборудование для дворников». Куда исчезла вся эта красота с появлением первого снега?

В Смольном пеняют на «аномально снежную» зиму, хотя, согласно данным метеорологов, в декабре 2010 года снежный покров достигал 55 см, а к марту 2011-го достиг 73 см, тогда как рекорд нынешней зимы пока составляет 49 см.

Уже при Беглове, а именно в декабре прошлого года, Комитет по благоустройству заключил 13 контрактов по содержанию дорог в 2019 году на сумму почти 9 млрд рублей. В каждом из аукционов приняли участие лишь по два претендента (при наличии шести активно работающих на этом рынке компаний), предложенные ими цены не отличались друг от друга ни на копейку, и во всех случаях снижение начальной цены контракта составило лишь 0,5%. Контракты получили принадлежащие городу предприятия плюс одно частное, которое до недавнего времени принадлежало сыну главы Совфеда Сергею Матвиенко.

По заявлению депутата ЗакСа Максима Резника, Управление ФАС по Петербургу провело проверку и возбудило дело в отношении нескольких получивших контракты компаний, заподозрив их в картельном сговоре.

Что же до снегоуборочной техники, то тут в качестве контраргумента бдительные граждане предъявляют фото застывших на приколе машин. Это автопарк (в том числе из новой импортной техники) принадлежащего городу предприятия АО «Гражданское», многие годы занимавшегося уборкой улиц, но признанного банкротом как раз в начале зимы.

Но главный повод для критики — нежелание Смольного искоренять системные ошибки. Прежде всего, это неразбериха с зонами ответственности и отсутствие внятной координации между ведомствами.

В Жилищном комитете разъясняют, что в 12 районах города уборка снега с внутриквартальных территорий осуществляется по заказу районных администраций, а в шести — по заказу органов местного самоуправления. За территории зеленых насаждений местного значения отвечают муниципалитеты, городского значения — Комитет по благоустройству. Относимые к многоквартирным домам участки — зона ответственности управляющих компаний или ТСЖ, тротуары и карманы у проезжей части — Комитета по благоустройству, который также отвечает за состояние улично-дорожной сети.

Комитет по благоустройству разработал правила уборки, расписав улицы по категориям и установив, когда какие чистить. Жилищный комитет утвердил для себя свои правила, по сути, списав их с Комитета по благоустройству.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Но никакой координации между ведомствами как не было, так и нет.

Когда сверху опасно нависают громадные сосульки, подведомственные Жилищному комитету конторы ограничиваются развеской полосатых ленточек и рекомендациями обходить опасные участки по проезжей части (будет не его вина, если вас там задавят). Если подразделения Комитета по благоустройству сподобятся почистить дорогу и тротуар, жилищники могут тут же завалить их грудами снега и льда, взявшись за очистку крыш. И такие завалы будут сохраняться неделями, не оставляя никакой возможности пешеходам одолеть их без риска для здоровья. Ну и оба ведомства сплошь и рядом игнорируют требования управления садово-паркового хозяйства не сваливать собранный снег на газоны.

Эксперт комиссии по горхозу ЗакСа Александр Карпов указывает и на еще одну системную проблему: комитеты платят подрядчикам не за чистые улицы и дворы, а за то, сколько единиц техники и людей с лопатами и ломами они задействовали. Потому нацелены не на результат, а на то, чтобы «выбрать все лимиты с минимальными реальными затратами».

Недавно петербурженка, юрист по образованию, Диана Демина подала иск против Комитета по благоустройству и администраций Выборгского и Калининского районов. На вверенных им территориях дороги не очищаются ото льда и снега, колейность многократно превышает допустимые нормы и так далее. Все это, рассудила Диана, создает угрозу жизни и здоровью ее семьи — сама она едва избежала страшных последствий, когда ее машину занесло на встречку по неубранной улице Жака Дюкло, а супруг ударился головой об лед на Гжатской улице. Перед тем как подать иск, Демины обращались с заявками и в дежурную службу Комитета по благоустройству, и на портал городской администрации «Наш Санкт-Петербург». Толку — ноль. Вот и пошли в суд, где надеялись отстоять не только свои права, но и права других автомобилистов.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Однако Калининский районный суд Петербурга отклонил этот иск, не признав его подлежащим рассмотрению в административном производстве. Диана намерена обжаловать отказ.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, выразив соболезнования погибшим и пострадавшим этой зимой, заявил: «В том, что петербуржцы ежедневно получают переломы и увечья, виновата не погода. Причина — в безответственности и непрофессионализме должностных лиц и организаций, не справляющихся со своими обязанностями. А ведь они получают деньги, которые мы платим в виде налогов и оплаты жилищно-коммунальных услуг. И все те, которые пострадали, имеют право требовать компенсации и привлечения виновных к ответственности. Я и мои сотрудники готовы помогать в этом. Свое право на жизнь нужно защищать!»

Депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко, обвинив городские власти в «неспособности организовать качественную и своевременную уборку снега и льда», потребовали от Александра Беглова ввести в Петербурге режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

По мнению авторов обращения, ситуация со все нарастающей угрозой жизни и здоровью граждан требует безотлагательных мер, в том числе привлечения к уборке города военнослужащих и сотрудников МЧС.

Но, судя по всему, господин Беглов иначе понимает обеспечение безопасности. Он сформулировал (еще будучи полпредом) и предъявил на встрече со студентами: «Вместе мы должны суметь защитить страну от самого главного врага — от управления извне сознанием наших граждан».

А вступая в должность врио губернатора, назвал одной из главных своих задач «патриотическое воспитание молодежи».

Власть законодательная тоже подходит к вопросам защиты прав горожан своеобразно: председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отрубает микрофон, когда оппозиционные депутаты пытаются настоять на парламентском расследовании качества зимней уборки, но истово бьется за очередную версию закона о митингах, убеждая, что новые ограничения в проведении массовых акций продиктованы заботой о безопасности граждан.

Вчера тело Бабурбека Очилова выдали его отцу Акабеку, в цинковом гробу его отправляют в Узбекистан. Просьба отца не производить вскрытие по религиозным мотивам осталась без удовлетворения. Ранее Акабек попросил не возбуждать уголовных дел и не искать виновных. «Видно, что это несчастный случай. Лед отошел от крыши, ударился о балкон, отлетел прямо на дорогу. Я думаю, что они не специально это сделали. На все воля Бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь. Не воскресим же мы его… Я и моя семья прощаем этих людей…» — пояснил он в интервью «Фонтанке».

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

В Химико-фармацевтическом университете, где учится и дочь Акабека, сразу после трагедии ему пообещали выплатить материальную помощь в 500 тысяч рублей. А врио губернатора Петербурга заявил, что город возьмет на себя все расходы по транспортировке на родину тела Бабурбека и похоронам.

В четверг ГУ СКР по Петербургу сообщило о задержании проректора университета Сергея Хозина по подозрению в халатности и получении взятки. Согласно версии следствия, в деле также могут быть замешаны гендиректор компании-подрядчика ООО «Вентформат» и фактический руководитель этой организации — как заключившие договор с университетом на очистку кровли, который был исполнен ненадлежащим образом. В этой связи возбуждено дело о проведении работ, не соответствующих нормам безопасности.

СК также проинформировал, что проректор Хозин проигнорировал инструкцию о безопасной эксплуатации зданий и не проконтролировал работу по очистке кровли. Кроме того, Хозин, «находясь в своем рабочем кабинете, получил от вышеуказанных сотрудников ООО «Вентформат» взятку в размере не менее 50 тыс. руб. за незаконные действия, а именно за способствование подписанию трех договоров с ректором на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса».

На сайте вуза о гибели студента Очилова ни слова. Зато главную страницу занимают поздравления с прошедшим Днем студента, новости об участии коллектива и учащихся СПХФУ «в традиционном масштабном Общегородском крестном ходе» и «встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со студентами медицинских и фармацевтических вузов, посвященной православным традициям милосердия».