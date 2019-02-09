«Предложил отдать долю в гостиничном бизнесе»

В крымском городе Саки в ночь на 6 февраля сотрудники полиции задержали Мурада Саидова — помощника постоянного представителя Чечни в Крыму Исы Хачукаева.

«Саидов с группой из десяти человек прибыл в ресторан при отеле «Встреча» в Саках. Они встретились с предпринимателем Ибрагимом Алиевым, который также прибыл на встречу не один. Саидов предложил Алиеву отдать ему долю в своем гостиничном бизнесе. Тот ответил отказом. В результате завязалась драка, Алиев получил тяжкие телесные повреждения», — рассказал «Новой газете» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о задержании Саидова подтвердил бывший помощник вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Александр Талипов. В своем фейсбуке он опубликовал фотографии задержания Саидова и его окружения. На фото видно, что среди изъятого у них оружия имеется как минимум три пистолета и ружье. Среди изъятых боеприпасов — патроны для оружия ограниченного поражения.

На встречу представители Чеченской Республики, судя по фото, прибыли на автомобиле Hummer с московскими номерами.

Фото из фейсбука Александра Топилова

Власти Чечни поначалу связь с задержанными отрицали. «Этот товарищ (Мурад Саидов) не имеет никакого отношения к правительству Чечни. У наших представителей в регионах нет заместителей и помощников. Да, в Крыму есть постпред Чечни Иса Хачукаев, который работает на общественных началах. Но таких «представителей» у нас нет», — заявил РИА «Новости» министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Однако через некоторое время глава Чечни Рамзан Кадыров все же подтвердил: задержанный Саидов — помощник постпреда.

«По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По полученной информации, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы. У нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия. Его владение и ношение с соблюдением закона не является преступлением», — написал глава Чечни на своей странице в «ВКонтакте» (пост уже недоступен — Ред.).

По словам Кадырова, Саидов и побитый им Алиев давно знакомы, у них деловые отношения.

«Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — заявил Кадыров.

Официальной информации от правоохранительных органов о задержании в Крыму представителей Чечни не поступало. Пресс-секретарь УМВД по Республике Крым Ольга Кондрашова заявила «Новой газете», что ведомство не комментирует информацию о Саидове.

Дозвониться до постпреда ЧР в Крыму Исы Хачукаева не удалось. Его телефон отключен.