«Берлинале-2019» исследует насилие

Зачин «Берлинале» немного напоминает симпозиум по психиатрии. Первые фильмы конкурса вслед за фильмом открытия «Доброта незнакомцев» продолжают исследовать связь интимного и социального, психологических проблем как следствия насилия.

«Крушитель системы» Норы Фингшайдт

Девятилетняя Бенни хочет вернуться из приюта к своей маме. Но, судя по всему, это невозможно. Название фильма Норы Фингшайдт (Германия) «Крушитель системы» (Systemsprenger — «системный сбой») — термин для описания неконтролируемых детей, чье поведение опасно, с которыми не справляются приемные семьи или «групповые дома», в которых растут воспитанники.

Бенни представляет реальную угрозу для взрослых и детей. Ее пронзительный крик — звериный вой — невозможно выдержать, в нем голос неуправляемой стихии, дикой природы.

Маленькая фея с белоснежными волосами вмиг превращается в фурию.

Она способна разбить голову сверстнику, раскрошить окно, в приступе ярости ударить взрослого, украсть, обмануть. Она и есть системный сбой воспитательной доктрины.

Ее вспышки гнева, как правило, свидетельствуют о страхе остаться одной. Ей кажется, что взрослые один за другим ее предают. Неумелая, инфантильная мать Бенни при всей любви к ребенку не в силах справиться с этой дикой стихией. Опытный социальный работник мадам Бафанэ (Габриэла-Мария Шмейде) искренне сочувствует Бенни, по-настоящему к ней привязана, но и она плачет от бессилия. И тогда маленькая девочка утешает беспомощную взрослую тетю, осевшую в беспомощности на пол. И даже полицейский Миша, который должен сопровождать Бенни в школу, слишком близко подпускает непредсказуемую девочку к своей семье, надеясь на легкое решение проблемы… Увы, подобные тупиковые проблемы не решаются с помощью благотворительного жеста.

Подвижная камера пытается поймать быструю смену настроений Бенни, что практически невозможно. Кажется, Бенни без руля и ветрил вырывается за пределы кадра. Режиссер прибегает к простому способу показать стремление Бенни к свободе — она бежит, и этот бег сопровождается ритмичной навязчивой музыкой. Помутнение рассудка ребенка изображается с помощью черноты экрана, на фоне которого вспыхивают «картинки прошлого». Незамысловатое решение. Когда «гроза» рассеивается, белый цвет заливает экран, и маленькая девочка оказывается в объятиях мамы. Авторы намекают на смутную детскую травму, из-за которой у Бенни начали возникать проблемы. Наверное, нынешняя кинематографическая мода призывает авторов любые проблемы, заболевания объяснять и иллюстрировать социальными причинами. В жизни все сложнее. Может быть, поэтому в «Крушителе системы» подобное объяснение выглядит по меньшей мере наивно.

«Милостью Божьей» Франсуа Озона

Кадр из фильма «Милостью Божьей» Франсуа Озона

Один из самых известных французских режиссеров, Франсуа Озон, предпочитает менять жанры своих картин. Его стилистические пристрастия раскинулись в пространстве от гей-культуры до мейнстрима и мыльных опер. Но и в самых популярных зрительских работах можно уловить ноты личного надлома автора, его травмы и страхи.

В основе фильма «Милостью Божьей» — громкий скандал, связанный с сексуальными домогательствами в католической церкви. Сценарий картины базируется на историях взрослых мужчин, проживающих во Франции, которые в детстве стали жертвами сексуального насилия в католической школе.

Герои картины, не знакомые друг с другом, узнают, что их мучитель Бернар Прейн продолжает работать с детьми.

Скандал получил огласку благодаря общественному объединению, организованному жертвами преступлений католической церкви La Parole Libérée. Его члены собрали десятки свидетельств предполагаемых жертв, которые долго не решались рассказать свои истории, но затем помогли разоблачить священника-педофила. В результате к расследованию подключилась прокуратура и Ватикан. Прейн был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 70 мальчиков.

Озон строит кино в трехактной форме. В каждой главе свой герой. Александр работает в банке, у него прекрасная семья, пятеро детей. Но травма детства, когда бойскаутом он подвергался насилию со стороны ласкового святого отца Прейна, мучает его до сих пор. Случайно увидев, что Прейн продолжает работать с детьми, Александр начинает писать письма в Ватикан. Ему даже устраивают встречу с престарелым отцом Прейном. Он даже пожимает морщинистую руку священника и — о, ужас — вместе они молят Бога о прощении грехов.

Вторая жертва сановного педофила — Франсуа. Он решается сделать следующий шаг: сообщить о долговременном грехе «святого отца» и иерархов церкви общественности, средствам массовой информации. И, наконец, третий, простой рабочий Дидье, жизнь которого разрушил Прейн, но он долго не решается открыться.

Озон показывает, как трудно взрослым мужчинам публично признаться в том, что они были жертвами насилия.

Родственники, друзья уговаривают их не выставлять себя в «неблаговидном виде», не ворошить «дела давно минувших лет».

Кадр из фильма «Милостью Божьей» Франсуа Озона

И все же ключевой проблемой фильма становится «заговор молчания» католической церкви. Выясняется, что иерархи знали о преступлениях на протяжении многих лет. Знали и молчали, покрывая растлителей-иезуитов, которые лишь частично признают свою вину. Но общественная организация La Parole Libérée находит все новые свидетельства, обнаруживаются жертвы: люди на протяжении десятилетий не смели назвать себя жертвами. И вот они создают сайт, телефон горячей линии, подают иски в прокуратуру, пишут открытые письма папе, подключают социальные сети. «Наши друзья-католики будут огорчены этим известием», — говорит Александр на респектабельном семейном обеде. О таких вещах в приличном кругу говорить не принято.

Отважившимися бросить вызов католическим иерархам руководит не месть, а желание прервать круг зла.

«Мы объявляем войну не церкви, — подчеркивают герои фильма, — а только преступникам».

И все же в финале сын Александра задает вопрос, на который нет ответа: «Папа, а ты все еще веришь в Бога?»

В титрах фильма есть информация о том, что один из участников скандала — архиепископ Лионский, кардинал Филипп Барбарен — должен предстать перед судом за попустительство и неоказание помощи, за сокрытие преступлений Бернара Прейна на протяжении четверти века.

Фильм снят в жанре репортажа с места событий — несколько отстраненно, поэтому эмоциональный градус близок к нулю. Публика же картину приняла тепло. Уж больно сама тема горяча. Разбирательства подобных скандалов идут в США, Германии, Италии, Австралии, Бельгии, Ирландии, Португалии.

Любопытно, что со стороны верующих или церкви против фильма Озона выступлений не слышно.

Видимо, все оскорбленные, готовые проводить молитвенные стояния против «поругания священных образов истории и церкви» живут далеко от Германии.