Квадрига без коней

Джеральд Коттен.. Кадр Youtube

Мировая пресса упивается сказкой про 30-летнего директора канадской биржи криптовалют QuadrigaCX Джеральда Коттена, который два месяца назад скончался в Индии от несмертельной болезни, унеся в могилу «виртуальные ключи для операций с цифровой валютой» (цитирую волапюк коллег по цеху).

С особым удовольствием смакуются суммы, напоминающие в контексте нынешней покупательной способности соотечественников монолог Жванецкого о «Трудностях кино» (баночное пиво, омары и крики «Я разорен!»). Оказывается, в криптокошельке, который монопольно контролировал Джеральд Коттен, хранились деньги клиентов QuadrigaCX на $53,3 млн в виде фидуциарных денег (читай — обычных долларов, фунтов, евро и т.п.) и еще $144,7 млн в криптовалюте.

Минувшей осенью Коттен зачем-то отправился в Индию, написал там завещание, передал жене яхту, дом, «Лексус», самолет и двух чихуахуа с персональным пансионом на 100 тысяч долларов, после чего скончался от болезни Крона (воспаления ЖКТ), статистическая смертность которой превышает смертность здоровых людей в 2 раза (для справки: смертность курильщиков превышает в 4 раза).

Коттен отошел в мир иной 9 декабря 2018 года, и это событие носило кулуарно-семейный характер до 31 января 2019 года, пока руководство биржи QuadrigaCX не обратилось в суд за защитой от кредиторов. Дело в том, что клиенты зачем-то массово решили забрать свои деньги, а денег на счетах QuadrigaCX не оказалось.

Почему? А потому, заявила биржа QuadrigaCX, что все ее активы хранились в «холодном кошельке» (то есть таком, у которого нет доступа к интернету), а пароль знал только Джеральд Коттен!

И вот теперь Коттен умер, а денег нет.

Жена покойного Дженнифер Робертсон 25 января юридически заверила свое показание о том, что муж покойный про деньги клиентов никогда ничего не рассказывал, паролей никаких к кошелькам не оставлял, и вообще — она весь дом перевернула вверх дном, но так ничего и не обнаружила.

Короче, вы понимаете: нет человека — нет проблем. И вот эту феерическую чушь на полном серьезе тиражирует мировая пресса, состязаясь в поисках «истинной причины» смерти Коттена и оценивая шансы независимых экспертов взломать защиту зашифрованного диска в ноутбуке покойного.

Бедолаги-пострадальцы из числа клиентов QuadrigaCX зациклились на лютой конспирологии: Джеральд Коттен де никогда не умирал (хотя бы потому, что от болезни Крона не умирают), а инсценировал свою смерть и скрылся с чужими деньгами.

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Портал CoinDesk не поленился связаться с властями индийского штата Раджастан и триумфально выставил на всеобщее обозрение официальное свидетельство о смерти Джеральда Коттена.

Таки да, умер. Впрочем, за 190 миллионов долларов в Индии вам слепят даже недостающие скрижали с горы Синай.

Индийский танец. Фото: РИА Новости

Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Ладно, я 20 лет изучал мировые финансовые аферы и знаю, что схема со списанием убытков на зиц-председателя — нечто вроде бродячего сюжета, столетиями кочующего по разным языкам и культурам. Но даже без знания прецедентов нельзя не заметить белые нитки, торчащие изо всех щелей сказки про «холодный кошелек».

По состоянию на конец января на счетах биржи QuadrigaCX осталось 286 тысяч долларов. Долг перед 115 000 клиентов — 198 миллионов 435 тысяч долларов. Где деньги, Зин? QuadrigaCX пожимает плечами: в «холодном кошельке», а ключ к нему, видимо, съели чихуахуа.

Джеральд Коттен якобы был единственным сотрудником компании, который имел доступ к «холодному кошельку» биржи. Данное утверждение абсурдно уже потому, что ни в одной вменяемой коммерческой структуре яйца не кладут в одну корзину. Потому что, если бы клали, то самой популярной профессией в мире было бы похищение фраера, которому доверили корпоративные яйца.

Ломаете фраеру палец, узнаете пароли — et voila! — у вас в кармане 190 миллионов долларов. Думаете, при таком раскладе в Кембридже сохранился конкурс абитуриентов?

Ну да бог с ним, со здравым смыслом. Послушаем самого Коттена. В 2015 году ныне покойный генеральный директор QuadrigaCX хвастался в интервью безупречной системой безопасности родной компании (так слегка — крупнейшей криптобиржи Канады) и особо подчеркивал, что все основные активы в криптовалюте хранятся в т.н. multi-signature cold storage, холодных кошельках с мультиподписью. Смысл мультиподписи — любая операция с активами возможна только в том случае, если она заверена N-ным количеством электронных подписей.

Иными словами, ни Коттен, ни кто-либо другой в компании, не мог самолично распоряжаться криптовалютой, хранящейся в кошельке QuadrigaCX. Требовался консенсус, одновременное подтверждение транзакции несколькими доверенными лицами.

Что касается «живых» денег (долларов и т.п.), то все они, по словам того же Коттена версии 2015 года, хранились в «канадских финансовых организациях», то есть в сторонних банках.

Кстати, о банках. В ноябре 2018 года (за месяц до смерти Коттена) у QuadrigaCX начались судебные разборки с одним из канадских банков, который заморозил 19 миллионов 600 тысяч долларов на принадлежащих бирже счетах, поскольку отчаялся идентифицировать реальных бенефициаров денежных средств.

Ну и последний штрих: три дня назад группа анонимных аналитиков изучила блокчейны, в которых отражались транзакции QuadrigaCX, и сделала любопытные выводы:

число биткоинов, находящихся под контролем биржи, сильно меньше суммы, якобы хранящейся на «холодных кошельках», о которой заявила вдова Коттена и которую подтвердило руководство QuadrigaCX;

биржа проводила операции с биткоинами уже после смерти Коттена, что косвенно говорит о том, что она не утратила доступ к своим активам;

данные блокчейна противоречат утверждению QuadrigaCX о том, что ей нечем расплачиваться по долгам перед клиентами.

Наконец, самый занимательный вывод из анализа блокчейнов:

QuadrigaCX использовала средства одних клиентов для удовлетворения запросов других клиентов на вывод денег.

Bingo! Дальше, собственно, можно никуда не ходить и ничего не изучать. Читатель, полагаю, догадался, что означает последний вывод из анализа блокчейна: пи-ра-ми-да!

Классическая старая, добрая, надежная, хорошо зарекомендовавшая себя на практике конструкция имени Карла Петровича Понци!

Пока же юристы, представляющие интересы клиентов биржи, заявляют, что, если не удастся отыскать пароли Коттена (кто-то хочет поспорить, что не удастся?), то активы QuadrigaCX уйдут с молотка.

Правда, непонятно, о каких активах идет речь. Офиса, чей адрес указан на портале биржи — 223-2055 Commercial Drive, Vancouver BC, — не существует в природе. А на счетах QuadrigaCX 286 тысяч долларов. Остается пожелать удачи юристам и их клиентам в благородном деле возвращения пропавших 190 миллионов.

Теперь — о том, как сохранить штаны в мире виртуальных финансов. Есть два ответа, которые зависят от того, как вы собираетесь использовать свои криптосбережения.

Если вы рассматриваете криптовалюту как средство платежа при заключении сделок и товарообмена (собственно, только так ее и нужно рассматривать), то проблем не возникает: храните крипту на тех самых «холодных кошельках» — в интернете (MyEtherWallet и Metamask), на мобильном устройстве (Jaxx, Coinomi, Mycelium, Bread), на персональном компьютере (Exodus, Atomic wallet, Bitcoin Core), а в идеале — на специализированном носителе (т.н. Hardware Cold Wallet вроде Trezor Model T, Keepkey, Bitfi DMA-2 или Ledger Nano S). Если же криптовалюта для вас — игрушка для биржевых спекуляций (наивное и пагубное заблуждение), то при сложившейся сегодня системе организации торгов остаться со штанами сложно, хотя и можно.

Дело в том, что ради обеспечения гарантии по сделкам современные криптобиржи требуют, чтобы клиенты (и покупатели, и продавцы) депонировали залоги на счетах самой биржи. Как правило, речь идет о кошельке, принадлежащей бирже (аккурат случай QuadrigaCX).

И вот тут может произойти все что угодно. Биржи периодически подвергаются атакам хакеров, которые крадут из «горячих кошельков» (тех, что подключены к интернету) криптовалюту на десятки, а то и на сотни миллионов долларов.

Кто-то может неожиданно умереть в Индии. Наконец, чихуахуа тоже хотят питаться вкусной «яканубой».

Универсальная рекомендация: если непременно хочется погрузиться в модный финансовый Эльдорадо и при этом остаться при штанах, отнеситесь к своему капризу по-взрослому. А потому: обстоятельно изучите до мельчайших подробностей все сравнительные рейтинги надежности торговых площадок и обменных порталов; рассмотрите под микроскопом петит в клиентских договорах; изучите заранее правила ввода и вывода средств. Ну и не верьте, конечно, сказкам про «холодные кошельки».