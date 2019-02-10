«Мой домик в Пензе»

В местах лишения свободы запрещено использовать краски, цветные карандаши, фломастеры – можно иметь только синюю или черную шариковую ручку. Но стремление к созиданию — неотделимая часть жизни человека. До 1 марта в петербургском «Открытом пространстве» (ул. Достоевского, 34) можно увидеть выставку «Творчество политзаключенных»: журналист Юлия Шалгалиева вместе с координатором гуманитарного проекта «Сказки для политзаключенных» Еленой Эфрос собрали рисунки узников, их стихи, прозу, фрагменты писем на волю. Декорации для выставки подготовили арт-группа «ЯВЬ» и архангельская художница Анна Данилова. «Новая» побывала на открытии экспозиции.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»