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Репортажи

Марш материнского гнева в Петербурге. Фотографии

На акции в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко задержано 7 человек

Общество

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

 

10 февраля в Александровском саду Петербурга состоялась акция в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. В мероприятии приняли участие около 150 человек. Марш не был согласован и проходил под усиленным надзором полиции — семеро участников были задержаны.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Теги:
путин, шевченко, открытая россия, акции протеста, митинги, петербург

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