Марш материнского гнева в Петербурге. Фотографии

10 февраля в Александровском саду Петербурга состоялась акция в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. В мероприятии приняли участие около 150 человек. Марш не был согласован и проходил под усиленным надзором полиции — семеро участников были задержаны.
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»