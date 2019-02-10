Война миров

В конце прошлого года корпорация Google опубликовала документ под названием Manifest V.3, в котором сообщила о намерении сменить в браузере Chrom один интерфейс программирования на другой. Рабочие документы с извещениями о намерениях издаются десятками и сотнями софтверных фирм и обычно не вызывают большого волнения публики. Но этот вызвал.

За сугубо техническим описанием смены API webRequest на API declarativeNetRequest зоркие глаза программистов и сетевых активистов разглядели план тайного путча в интернете. Смена интерфейсов программирования на самом деле означает удар по дополнениям, созданным для того, чтобы защитить людей от слежки и рекламы. Все они вырубаются одним ударом и должны исчезнуть. В точном соответствии с логикой, описанной Оруэллом в «1984», уничтожение свободы в Манифесте объявляется ее защитой, а единственной причиной действий, которые должны лишить пользователя безопасности, названа забота о его безопасности.

В январские дни, когда мы, обычные пользователи, безмятежно постили картинки заснеженных улочек и сияющих лампочек, в Сети развернулась битва. В группу Google, где обсуждалась смена интерфейсов, мобилизованные опасностью, час за часом приходили все новые и новые создатели обеспечивающих защиту дополнений. Их имена, может быть, известны только в профессиональном кругу, но названия их программ знают миллионы.

Все они появились тут, как поднятые по призыву. Тут был Джорджио Маоне, создатель знаменитого дополнения NoScript, блокирующего запуск зловредных скриптов на вашем компьютере, и Брендон Диксон, разработчик Blockade, дополнения, блокирующего попытки забрать у вас ваши личные данные, тоже был тут. Россию на этом параде интеллектуалов представлял Андрей Мешков, разработчик дополнения AdGuard, о котором даже неловко говорить, что это такое, — им пользуется 21 миллион человек. Но все-таки: мультиязычный, переведенный на 28 языков AdGuard защищает все вменяемое человечество от рекламы, лезущей в компьютеры и мозги, отбивает бесчисленные баннеры и бесконечные всплывающие окна, чтобы вы могли жить спокойно.

Старшие инженеры и инженеры по безопасности больших, средних и малых компаний тоже пришли сюда, чтобы объясниться с Google: Даниэль Глазман, вице-президент компании Privowny, предлагающей пользователям комплексную защиту от тех, кто день и ночь собирает о них информацию в Сети и населяет их компьютеры следящими трекерами; Йоуни Корте, старший софтверный инженер из F-Secure Corporation; Стефано Траверзо из Ermes Cyber Security. И в придачу Клаудио Гуарниери из Amnesty International, который сказал, что они в Amnesty тоже работают над созданием дополнений для защиты активистов и сообществ, находящихся в опасности. И очень важно, чтобы такая защита была.

А если корпорация Google сделает то, что задумала, то защиты не будет.

Не будет средств самозащиты пользователя, всего этого богатого и обильного инструментария, который мы бесплатно берем из Сети и устанавливаем на наши компьютеры, чтобы отрезать лезущие в наш дом щупальца тварей, желающих утащить наше имя, фамилию, адрес, почту, письма, информацию о посещенных сайтах и еще множество всего, что относится к частной жизни человека. Не станет дополнений, в которые мы одеваемся, как в доспехи, выходя в Сеть, и других, которые дают нам возможность сменить идентичность и обрести анонимность, и третьих, которые благородно защищают наши способности восприятия, не пуская в поле нашего зрения жадно лезущую туда дрянь. Но не только этого не будет.

Блокировщики рекламы, Adblock Plus и Ublock Origin, лишатся своих огромных списков, которые не уместятся во вводимые Google лимиты. Базы, используемые для блокировки фишинга, тоже не уместятся в 30 тысяч правил, разрешаемые Google. Все это урежется, схлопнется, превратится в труху и пыль и погибнет. И цель будет достигнута — мы будем стоять перед Google безоружные и голые, теплое человеческое мясо, которое бери и делай с ним что хочешь.

Бизнес Google — это продажа данных пользователей и реклама. Пользователь, надежно защитивший свой мозг от вторжений железной каской, корпорации не нужен. Не нужен ей и пользователь, который зашил свои карманы, в которых хранится то, что всегда принадлежало человеку: его личные данные, его письма, его контакты, его память, его планы, его намерения. Нет, им нужен человек слабый и беззащитный, которому можно трахать мозги и которого можно доить, как тварь бессловесную. Им нужен человек, которого можно потрошить и продавать на тысячу ладов, — homo debilis.

В легендарные времена Дикого Запада люди имели оружие, чтобы защищать себя. Если бы какая-либо компания в каком-нибудь 1850 американском году опубликовала Манифест, где сообщила бы, что для удобства своей деятельности собирается лишить людей оружия, она тут же получила бы тысячи стволов, направленных в ее сторону. В отличие от кольта и смит-вессона, дополнения к браузерам — сугубо оборонительное оружие, не способное атаковать и убивать. Но это по-прежнему личное оружие каждого жителя Сети, и он имеет право им пользоваться и защищать себя от всех видов рекламного и следящего террора.

Это война, кибервойна XXI века, в которой сталкиваются новый тоталитаризм и новый фронтир, огромные корпорации и отдельные люди, интересы стремящегося к монополии бизнеса и интересы стремящегося к свободе цифрового общества.

Эта война продлится долго — может быть, это новая Столетняя война. Это война за будущее, за то, каким оно будет — кошмаром, по Оруэллу, или утопией, по Оуэну. Это война одних тонких сущностей против других таких же. Она косвенно затрагивает всех нас, хотя мы, может быть, не думаем об этом, потому что не косвенно, а впрямую нас в России затрагивают и затягивают бедность, инфляция, репрессии, война. И если где-то там, в цифровом мире, словно в фантастическом боевике, невидимыми лучами сражаются силы добра и зла, то здесь, в России, правительство мастерит ржавую железную решетку, чтобы опустить ее и разом обрезать интернет.