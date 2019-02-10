Риски умножили на ноль

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с «мусорного» до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом. Аналитики отметили высокую эффективность экономической политики правительства и ЦБ, которая позволила повысить устойчивость российской экономики к внешним шокам: падению цен на нефть и западным санкциям.

От ухудшения внешней конъюнктуры Россию защищает жесткое бюджетное правило, высокий уровень золотовалютных резервов и снижение долговой нагрузки. По многим аспектам государственные финансы сейчас находятся в лучшем состоянии, чем до начала кризиса 2014 года.

В частности, нынешние резервы ЦБ покрывают 80% внешнего долга против 57% в июне 2014 года. Профицит счета текущих операций платежного баланса в 2018 году достиг рекордных $114,9 млрд.

В агентстве также отметили положительный фискальный эффект от повышения пенсионного возраста.

Кредитные рейтинги служат ориентиром для банков и фондов при принятии инвестиционных решений. На основании оценок агентств госбумаги включаются в долговые индексы, что влияет на стоимость зарубежных заимствований для государства и частного сектора.

Пересмотр рейтинга не вызовет автоматического притока иностранных инвестиций в Россию, тем более что решение Moody’s было ожидаемым. Однако для Белого дома это важное символическое достижение: теперь все три агентства из «большой тройки» официально причисляют Россию к категории инвестиционных стран. «Это лишняя «пятерка», которую получили монетарные власти за относительно хорошую макростатистику в сложные времена», — говорит заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов. Но для глобальных портфельных инвесторов решение агентства ничего не изменит: новые деньги в ОФЗ все равно не придут в связи с долговременным оттоком капитала с развивающихся рынков.

«Решение глобальных инвесторов о вложениях в развивающиеся рынки в значительной степени зависит от событий в экономике США: ключевой ставки ФРС и состояния фондовых рынков», — объясняет Абрамов.

Зато реакция российских властей оказалась достаточно бурной. «Они долго держались (Moody’s три года подряд сохраняло за Россией спекулятивный рейтинг. — А. Х.). Но, видимо, все, даже самые фантастические, аргументы у них иссякли», — заявил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин. Глава Минфина Антон Силуанов назвал решение справедливым, но «несколько запоздалым».

S&P пересмотрел «мусорный» рейтинг России еще в феврале прошлого года, а Fitch сохраняло инвестиционные оценки даже в период рецессии 2015 года.

При этом России присвоена низшая ступень инвестиционного рейтинга — Baa3. Говорить, что Moody’s «рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну», как выразился Силуанов, не совсем корректно, — такая оценка лишь указывает на низкую вероятность дефолта по суверенному долгу.

Самая любопытная часть отчета Moody’s связана с санкционными рисками, которые в прошлом году оказывали сильное давление на российские финансовые рынки. В агентстве высоко оценивают вероятность того, что США в ближайшие месяцы ограничат покупку и владение российским госдолгом, долговыми бумагами госкомпаний и госбанков. В то же время кредитный профиль России от этого пострадает лишь незначительно, считают аналитики. Сильных шоков не будет, но это связано с тем, что Россия ориентирована на близкий к нулю экономический рост и не нуждается в иностранном капитале, объясняет Абрамов. Доля нерезидентов в российских ОФЗ упала с 34% в апреле 2018 года до 24,4% в декабре. В России сейчас переизбыток денег: на счетах банков и компаний лежат триллионы рублей свободных средств.

Россия — признанный чемпион по части макроэкономической стабильности и бюджетной дисциплины. Даже с учетом роста инфляционных рисков из-за повышения ставки НДС и ослабления рубля в прошлом году денежно-кредитные власти в целом контролируют ситуацию.

Однако суверенный рейтинг — достаточно узкий финансовый показатель, который не отражает общее состояние экономики. Он лишь подтверждает тот факт, что экономическая политика в России нацелена на создание бюджетной подушки безопасности, а не на проведение структурных реформ. Стабильность и застой — две стороны одной медали.

«У чиновников есть такой вид спорта: соблюдать разного рода международные рейтинги. Это влияет на их KPI, притом что на самом деле попадание страны в такой рейтинг не является гарантией привлекательности экономики», — говорит Абрамов.