Пас вразрез

В середине января был арестован Руи Пинту, один из основателей интернет-портала Football Leaks, на котором с 2015 года начали «выплывать» секреты и тайны футбола и, скажем так, околофутбола. К примеру, под прицел «разгребателей офсайдов», получавших данные от анонимных источников, попали: бывший президент Франции Николя Саркози, пообещавший в 2010-м эмиру Катара проведение чемпионата мира‑2022, если шейхи купят «ПСЖ» (что свершилось); глава ФИФА Джанни Инфантино, якобы пару лет прикрывавший «Манчестер Сити» и «ПСЖ» от исключения из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей; звездные футболисты, уклонявшиеся от уплаты налогов. Кстати, и дело об изнасиловании, в котором обвиняют Криштиану Роналду, тоже появилось после серии «сексуальных» публикаций «дон-кихотов». Однако самой интригующей, чисто игровой сенсацией стала все-таки информация о том, что на смену нынешней Лиги чемпионов в скором времени может прийти Суперлига. Давайте разбираться: кто, когда, зачем? И есть ли шанс у смутьянов гонять мячик с огромным призовым фондом и вне юрисдикции двух монстров — ​УЕФА и ФИФА?

Петр Саруханов / «Новая газета»

Главным закопёрщиком называют президента мюнхенской «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, который в результате долгих переговоров еще пару лет назад якобы заручился поддержкой 10 клубов. Свое согласие дали два «Манчестера», «Ливерпуль» c «Арсеналом» и «Челси», «Реал» с «Барселоной», «Ювентус» с «Миланом» и «ПСЖ». Согласны перейти на новый «баварский» формат «Интер», «Рома», «Атлетико», «Боруссия» и «Марсель». Сам Румменигге, имевший долгую переписку с боссом «Юве» Андреа Аньелли, заявил следующее: «В будущем я вижу турнир исключительно из топ-команд, представляющих Англию, Германию, Испанию, Италию и Францию, потому что большие клубы из пяти ведущих лиг с каждым годом набирают все больше веса и силы». Будущее — ​это 2021 год. Планируется, что новая Лига получит, по сути, статус закрытой: вылететь из нее почти невозможно, даже проиграв, допустим, всем матчи. Подобный принцип используют все четыре крупнейшие заокеанские ассоциации: НФЛ, НБА, НХЛ и МЛС. Футбольная же Суперлига вместит в себя как минимум 16 клубов, 11 из которых обретут вайлд-кард на 20 лет. Другие пять резидентов, согласно регламенту, будут «чередоваться». Как? Предполагается, что на базе основного соревнования слепят еще один квалификационный турнир, победитель которого получит возможность подвинуть одного из пяти так называемых «непостоянных» гостей.

Многие аналитики считают, что такой трюк — ​полная и невыполнимая на практике ерунда. Кто-то даже называет подобную кампанию неприкрытым шантажом аристократов, возмущенных коррупцией в верхах ФИФА и недовольных маленькими, по их мнению, заработками от традиционной Лиги чемпионов. Доля истины в этой гипотезе, безусловно, есть. К тому же можно вспомнить, чем закончился похожий проект от 2000 года. Назывался он G‑14. Входили в ту группировку все те же лица плюс голландские «Аякс» с «ПСВ» и португальский «Порту». Возглавлял тогда «сопротивление» президент «Реала» Флорентино Перес. «Банда» точно так же хотела основать собственный турнир и даже изменить графики проведения чемпионата Европы и мундиаля. С реализацией не сложилось, но Мишель Платини пошел на определенные уступки и сделал так, что УЕФА и ФИФА с 2008-го начали распределять прибыль от проведения мировых и континентальных форумов между клубами и выплачивать им солидные суммы за вызов игроков в сборные. И G‑14 благополучно самораспустилась…

Однако сейчас ситуация другая. И дело не в том, что Мишеля Платини (как и Йозефа Блаттера) на футбольном небосклоне нынче нет. А в том, что по расчетам нынешних возмутителей спокойствия, мечтающих о больших прибылях, призовой фонд Суперлиги намного превысит 2 млрд евро, которыми довольствуются участники Лиги чемпионов. И каждый клуб гарантированно разбогатеет примерно на 500 млн евро за сезон, причем независимо от результата (для сравнения: триумфатор ЛЧ зарабатывает от 50 до 100 млн евро). Вопрос возникает простой: откуда упадет столько денег на безумные гонорары? Ответ есть — ​реклама! Телерейтинги грандов выше, чем у середняков и особенно у аутсайдеров вроде «Янг Бойз» и «Црвены Звезды». А дальше — ​чистая математика. Чем выше ТВ-рейтинги, тем больше рекламодателей собирается у ворот стадионов и по периметру поля.

Кстати, помочь воплотить идею в жизнь готов даже американский миллиардер Стивен Росс, владелец команды НФЛ «Майами Долфинс» и организатор Международного межсезонного товарищеского соревнования — ​кубка чемпионов, в котором зажигают лучшие клубы Европы.

Тогда в чем проблема? А закавыка в том, что «короли», «князья» и «герцоги» намерены разыгрывать свой джек-пот не параллельно с национальными первенствами, а вместо них — ​на протяжении приблизительно 34 недель, со вторника по четверг. А это уже идет вразрез с современными футбольными принципами и грозит развалить единую систему координат. Ведь получается, что клубы будут существовать в отрыве от национальных федераций. Кстати, мюнхенская «Бавария», если верить Football Leaks, проводила консультации с известной адвокатской конторой и прорабатывала вопрос выхода из Бундеслиги (чемпионата Германии), а также изучала перспективу отвечать отказом на вызов игроков в сборные… Хотя такой момент еще мощнее нарушает принципы фейр-плей и просто лишает футболистов личной свободы.

Правда, по поводу «свободы» рулевой ФИФА Джанни Инфантино, долгое время игнорировавший слухи о создании нового детища, после опубликования «баварских» фактов высказался предельно ясно: «Или вы с нами, или уходите. Те, кто будут выступать в Суперлиге, лишатся права участвовать в чемпионатах мира и Европы».

Президент УЕФА Александр Чеферин был даже более категоричен: «Ни о каком новом отдельном формате не может быть и речи. Каждая европейская команда должна попадать в еврокубки через свои национальные чемпионаты и квалификации. Но мечтать, конечно, не вредно…»

Казалось бы, «финита ля комедия». Однако за проектом помимо вышеупомянутого Стивена Росса стоят и другие значимые фигуры, умеющие организовывать и проворачивать и не такие спортивные «аферы». Американский промоутер Чарли Стиллитано, работающий в связке с Россом, тоже является сторонником создания мегатурнира для избранных. И на месте главных чиновников ФИФА и УЕФА я бы не был так спокоен. В конце концов, что будет представлять собой нынешняя Лига чемпионов без знаменитых и уважаемых бригад, собирающих кассу? И будут ли интересны народу первенства планеты и континента без Неймара, Месси и Де Хеа? Кто-то возразит: а захотят ли сами звезды добровольно отказаться от мечты выиграть мундиаль? Вопрос, безусловно, сложный. Но, как показывает практика, современные футболисты и тренеры отличаются особой жадностью. Зарабатывая сотни миллионов, они придумывают изощренные способы, чтобы не платить налоги. К примеру, Криштиану Роналду с этой целью использовал с 2009 по 2014 год офшоры. Обманул пиренейских сборщиков и Жозе Моуринью, схлопотавший за махинации условный срок. Так что деньги, как бы банально это ни звучало, перевесят, если будет нужно, «сто тысяч других улик».

В общем, реальная точка в этом авантюрном деле, несмотря на то, что Ассоциация футбольных клубов под предводительством Андреа Аньелли подписала с УЕФА Меморандум о взаимопонимании до 2014 года, пока не поставлена.